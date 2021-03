Saint Patrick descafeinado en Benidorm

Como ya ocurrió en 2020, este año tampoco nada ha sido igual. Sí ha habido banderines verdes y con los colores de Irlanda en la media docena de establecimientos que permanecen abiertos para dar servicio, fundamentalmente, a británicos afincados en la ciudad o en pueblos limítrofes. También, gorros, pelucas, disfraces o camisas verdes. Y, sobre todo, música celta y cerveza para brindar, aunque compartiendo espacio con mascarillas y distancias de seguridad para prevenir los contagios.

Fuentes municipales han indicado que por primera vez desde hace muchos años la Policía Local no ha diseñado ningún operativo especial con motivo de este día, debido a que no estaba previsto que se congregaran grandes multitudes como habitualmente. Este hecho, unido a que todos los bares han de cerrar a las 18 horas, no hacía prever ninguna complicación y que los pocos que saliesen a celebrarlo lo hiciesen dentro de la normalidad, como así ha acabado siendo.

Sin embargo, para no dejar caer esta fecha en el olvido y con la esperanza de que el Día de San Patricio vuelva muy pronto a ser lo que fue, el Ayuntamiento de Benidorm iluminará este miércoles de color verde tres de sus edificaciones más emblemáticas: El Castell, el Tossal de la Cala y el edificio consistorial. Fuentes municipales han afirmado que, "con la ilusión puesta en una pronta vuelta a la normalidad, el Ayuntamiento quiere dar ánimos a la ciudadanía, y especialmente a los originarios de las islas británicas, con el color que representa a la esperanza y al santo irlandés en los enclaves más representativos" de la ciudad.

Y lo mismo han hecho otras empresas privadas, como por ejemplo la cadena hotelera Servigroup, que ha iluminado la fachada de sus hoteles de verde en una iniciativa coordinada también por la Generalitat Valenciana, a través de Turisme Comunitat Valenciana, en colaboración con la Oficina Española de Turismo de Dublín. Además, en la provincia de Alicante también se iluminarán de verde otras zonas emblemáticas y de interés turístico, como son el Castillo de Santa Bárbara de Alicante; el Ayuntamiento de Altea y el Ayuntamiento de Dénia; el puente de San Jorge de Alcoy; la Torre de la Iglesia de Santa María de Villena; la Plaza Sant Christol les Allez de El Campello y el monumento de los Reyes Magos de Ibi.