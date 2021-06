Hosbec confía en que el turismo vuelva a ser rentable a partir de 2022

El evento ha tenido lugar en el hotel Meliá Villaitana y ha reunido a más de 120 empresarios y directivos de distintas empresas hoteleras, combinando presencialidad con participación online después de que en 2020 fuera imposible la participación en persona.

Entre los asistentes, además de los miembros de la directiva de Hosbec y representantes de las principales cadenas hoteleras de la Comunidad, también han estado el presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro; el de la Cámara de Comercio, Juan Riera; el de INECA, Rafael Ballester; el de FACPYME, Carlos Baño; el de AVIBE, Juanjo Pérez Parker; Gema Amor, de Alicante Gastronómica; u Óscar Carrión, de Gastrouni. Además, también han participado Natalia Caballé, de Hoteles Servigroup; la directora de IFA, Ester Guilabert; Inmaculada Pascual Gómez, directora PwC Alicante; Joaquín Longares, director comercial de Iberdrola. Asimismo, en el plan institucional, los hoteleros han estado acompañados por el alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer; el director general de Turismo de la Generalitat, Herick Campos; el de Inteligencia Turística, Mario Villar; el director del Patronato Provincial, José Mancebo; o la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao.

El presidente de Hosbec, Toni Mayor, ha hecho un balance de las previsiones para el mercado turístico en el corto y medio plazo, así como la situación del mercado británico. Sobre estas perspectivas, la visión empresarial coincide con el servicio de estudios de CaixaBank, que ha presentado un informe sectorial sobre el primer semestre de 2021. Javier Ibáñez de Aldecoa, coordinador del Informe ha destacado que los datos del servicio de estudios CaixaBank Research confirman que durante las dos primeras semanas de junio las cifras de turismo doméstico han mejorado muy apreciablemente. Esto "nos empuja a ser optimistas de cara a una recuperación en el corto plazo en la llegada de turistas de la UE, espoleados por la reciente aprobación del certificado digital COVID", destacan desde la patronal.

A pesar de ello, desde CaixaBank han alertado de que continúan existiendo factores que podrían frenar parte de la esperada recuperación, entre los que destaca la expansión de la variante india de la covid-19 en el Reino Unido. Con todo, los hoteleros esperan "una fuerte mejora de la actividad turística en la segunda mitad de 2021, que situará la actividad del conjunto del año en el 50% del nivel de 2019 y que sentará las bases que 2022 vuelva a ser un buen año para el sector".

El presidente de Hosbec, ha recordado que "hemos dejado atrás los 15 meses más difíciles de toda nuestra historia empresarial" y que "aunque todavía quedan algunos meses más de dificultades, esa luz al final del túnel cada día se hace más fuerte y cercana". Para los empresarios turísticos, "esta crisis ha sido una lección de humildad para todo el mundo, donde los valores han sido los grandes protagonistas y el comportamiento del sector hotelero ha sido ejemplar"

Mayor ha resaltado que pese a que "es el sector que más ha sufrido con la pandemia -con más del 40% de la planta está cerrada desde marzo del 2020 y unas pérdidas de facturación que superan el 80% de media- ha chocado de frente con las puertas cerradas de ayudas y con unos gobiernos que se desentienden de las consecuencias de sus decisiones"

En este olvido generalizado, el presidente de los empresarios turísticos de la Comunidad Valenciana ha destacado que "sólo ha sido la administración local, la peor financiada, la que ha salido al rescate del sector hotelero, y sólo ayuntamientos como Benidorm y Alicante han sabido gestionar su motor económico con un plan de ayudas ad hoc".

Y tampoco se ha olvidado de la inyección de liquidez aportada por Turisme Comunitat Valenciana que supo "estar a la altura en el momento más delicado, aunque en momentos clave haya faltado apoyo complementario por parte del Gobierno Valenciano".

Mayor ha afirmado con rotundidad que "no nos sobra ningún turista", pero matizando que "sí nos hacen faltan nuevos consumidores turísticos más responsables y que hagan del cuidado del planeta y del entorno su modo de vida incluso en vacaciones".

Segundo verano sin británicos

Respecto al futuro más inmediato, el presidente ha destacado que nos espera "un segundo verano sin turismo británico que tendremos que capear con nuestro mejor hacer en otros mercados". Mayor también ha criticado que el sector no haya sido escuchado "en la puesta en marcha del plan de estímulo para el mercado nacional. Un bono turístico que eclosionara el turismo en España para compensar el agujero británico. Un plan que no sólo no sería un gasto sino que llevaría aparejado un importante incremento de ingresos para las arcas del Estado". Y, además, ha vuelto a criticar duramente los "intolerables" retrasos del Gobierno central en la reactivación del Imserso, del que todavía ni siquiera han sido aprobados los pliegos.

Y también ha augurado que fin de las restricciones como el uso de la mascarilla al aire libre supondrá para el turismo "un soplo de aire fresco y un paso decisivo para ese camino a la normalidad sin retorno".

Y para finalizar ha recordado a todos los empresarios que ahora "nos toca cuidar a nuestros clientes como si fuera la primera vez que nos visitan volviendo a saborear el valor de la fidelidad y de la satisfacción". Y ha concluido recordando que "estamos solos en esto, que no le deberemos nada a nadie al final de toda esta pesadilla, excepto a los bancos".

1,8 millones de presupuesto

En el apartado institucional, la patronal ha aprobado una liquidación económica del ejercicio 2020 que asciende a 1,65 millones de euros, arrojando unas ligeras pérdidas que rozan los 14.000 euros y que se han compensado con cargo a reservas. Igualmente, el presupuesto que se ha aprobado para 2021 supera los 1,8 millones de euros, ya que se incluyen importantes inversiones (1,35M€) en materia de promoción y publicidad que esta asociación va a desarrollar con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y el Patronato de Turismo Costa Blanca.

Entre las actuaciones que se han aprobado para 2021 destaca la puesta en marcha del Hospitality Tourism 2021 junto a Turisme Comunitat Valenciana para llevar la gestión integral de los hoteles refugio para posibles turistas positivos que deban guardar cuarentena antes de regresar a sus lugares de residencia habitual, así como los proyectos piloto para la implantación de sistemas de reconocimiento facial en establecimientos hoteleros.

Respaldo institucional

El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, ha intervenido durante el acto de clausura de la asamblea general a través de un vídeo y ha destacado la colaboración entre la entidad provincial y Hosbec a través de una importante campaña de promoción para esta temporada alta.

El secretario autonómico de turismo, Francesc Colomer, ha destacado en su intervención la apuesta por un futuro sostenible y de calidad: "Hay dos cuestiones fundamentales: el producto y el cliente. Siempre sobre el eje de la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible porque en esto no hay plan B". Además ha recordado la labor desarrollada por Hosbec en este último año: "Liderar es señalar el camino para que los demás te crean y te sigan. Todos salimos ganando con el compromiso de Hosbec" y ha indicado que su expansión hacia las provincias de Valencia y Castellón "es lo mejor que nos podía pasar para el bien del sector".

Por último, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha cerrado esta asamblea anual marcada por "la crisis más fuerte jamás imaginada" y que ha demostrado la fortaleza y compromiso con nuestra industria. El alcalde ha felicitado al colectivo empresarial "por estar ahí , por haber representado un importante activo social y por haber puesto la salud y seguridad de trabajadores, clientes y de la población por encima de cualquier interés económico y empresarial", en alusión a aquel domingo, 15 de marzo de 2020, hace ya algo más de un año, cuando el estallido de la pandemia llevó a Hosbec a acordar el cierre total de su planta hotelera en un plazo de 72 horas, mucho antes del plazo otorgado por el Gobierno central, lo que conllevó la repatriación de decenas de miles de turistas. "Entonces de lo que se trataba era de salvar la vida", agregó Pérez, quien también dijo que para la recuperación social que vendrá a partir de ahora "el turismo es la vacuna".