El Consorcio de Aguas pide a la CHJ la construcción de una desaladora en Benidorm

El Consorcio de Aguas de la Marina Baixa y el Ayuntamiento de Benidorm se han unido para reivindicar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que incluya en su Plan Hidrológico para 2022-2027 la construcción de una planta desaladora en Benidorm. Así se recoge en el documento de alegaciones que ha presentado el Ayuntamiento al proyecto de la CHJ, una postura que también ha respaldado la junta general del Consorcio en la reunión que han mantenido este martes.

La alegación presentada por el Consistorio, de la que también se dio cuenta el lunes en la Comisión Informativa de Urbanismo, se apunta que esta planta tendría una capacidad de producción de unos 3 hectómetros cúbicos al año.

Este documento, firmado por el alcalde Toni Pérez, incide en que “esta infraestructura está prevista en la normativa urbanística del municipio” y añade que “actualmente existe una estación de bombeo de agua marina y unas conducciones de impulsión y vertido al mar completamente legalizadas, a falta de su conexión con la planta desaladora”.

El alcalde ha indicado que “el propio proyecto de Plan Hidrológico para la cuenca del Júcar elaborado por la Confederación deja abierta la puerta a estudiar la construcción de nuevas instalaciones de desalinización, y de ahí que volvamos a plantear que Benidorm pueda disponer de una planta desaladora”. Una propuesta, ha recordado, que “ya pusimos sobre la mesa en diciembre del año pasado y para la que aspiramos a poder captar fondos europeos, siendo conscientes de que esta infraestructura permitiría garantizar el abastecimiento urbano sin necesidad de recurrir a aportes externos”.

Tras señalar que con la reivindicación de esta desaladora “seguimos trabajando por el presente y futuro de Benidorm”, Toni Pérez ha señalado que “para poder recibir fondos europeos procede que la CHJ incluya esta infraestructura en su Plan Hidrológico, como así ha hecho constar el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, que siguiendo la misma línea que el Ayuntamiento también ha pedido al organismo de cuenca que incluya la obra de la desaladora de Benidorm en el documento final para 2022-2027”.

Como ya adelantara el alcalde hace un año, Benidorm dispone de un proyecto de desaladora elaborado por los técnicos municipales que únicamente habría que adaptar a la tecnología actual. En cuanto a su ubicación, este proyecto municipal plantea la construcción de la desaladora en las inmediaciones de la avenida Juan Pablo II y el uso del emisario existente en la playa de Poniente.

El propio alcalde se ha referido a estas cuestiones durante la Junta General del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa que se ha celebrado de forma telemática y en la que también ha participado el presidente de la Diputación Provincia de Alicante, Carlos Mazón.

En esta reunión, previa a la Mesa Provincial del Agua, también se ha aprobado el presupuesto del Consorcio para el próximo ejercicio. En la memoria del documento se hace constar que “si bien la situación hídrica de la comarca es buena, se ha estimado necesario presupuestar la cifra de 345.000 euros” para sufragar el suministro de agua “procedente de caudales externos para uso de abastecimiento” y para verificar el estado de la conducción que conecta la desaladora de Mutxamel con la Marina Baixa. Concretamente, se ha planificado un aporte de 500.000 metros cúbicos procedentes de dicha desaladora.

Asimismo, en el presupuesto para 2022 se ha previsto un incremento de la partida de Energía Eléctrica del 15,49% “en vista de la preocupante situación” y aumento del precio de la luz. Para hacer frente a esta subida, el Consorcio ha aumentado la tasa que abona cada municipio por la gestión de los recursos hídricos.

Sin embargo, este incremento no se traducirá en un encarecimiento en la factura a los ciudadanos. Al menos, no en todos los municipios. De hecho, en este punto, el alcalde benidormense Toni Pérez ha sido el primero en anunciar que “esa subida no se va a repercutir en la factura que paga el ciudadano”.

Caudales ecológicos

Además de solicitar que la obra de la desaladora de Benidorm se incluya en el Plan Hidrológico del Júcar 2022-2027, en su documento de alegaciones el Ayuntamiento propone, entre otras cuestiones, que para cumplir con los caudales ecológicos en los ríos de la comarca se recurra a agua regenerada en lugar de hacer desembalses de los pantanos, una reivindicación que tanto el Consorcio comarcal como los ayuntamientos que forman parte del mismo vienen realizando desde hace años.

Para ello, sería necesario realizar la obra para llevar las aguas depuradas de Benidorm a los ríos Amadorio y Guadalest, que aún sigue pendiente.