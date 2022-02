El auge del teletrabajo lleva a una veintena de hoteles de Benidorm a buscar clientes con el «coliving»

Primero fue el «coworking»; ahora, llega para quedarse el «coliving». La digitalización de muchas rutinas de trabajo y el auge, acelerado por la pandemia, de personas que cada vez más trabajan fuera de su oficina han abierto un nuevo nicho de negocio al que los hoteles de Benidorm y otros destinos de la Costa Blanca no están dispuestos a renunciar. Una veintena de establecimientos turísticos de la ciudad se han interesado por una iniciativa, promovida por la Fundación Visit Benidorm y la patronal hotelera Hosbec, para captar nómadas digitales que vivan largas temporadas en la habitación de un hotel mientras trabajan fuera de sus lugares de origen: bien de manera telemática, bien por encontrarse desplazados temporalmente a este destino.

Para ello, se han tejido ya contactos con una de las primeras plataformas digitales especializadas en este segmento, algo así como un Booking exclusivo para trabajadores a distancia, que está buscando hoteles en la provincia para incluirlos en su cartera de destinos y poder ofertar, a través de su página web, habitaciones con precios cerrados para estancias que pueden llegar a tener una duración de entre un mes y un año.

El «coliving hotelero» no es más que una nueva modalidad de residencia que propone vivir en un hotel durante medias o largas temporadas, tanto para residentes que necesiten un alojamiento temporal -por distintos motivos, por ejemplo porque van a hacer obras en su casa; tras una separación o divorcio hasta encontrar una nueva vivienda; etc.-, como para nuevos tipos de viajero. Principalmente, el nómada digital: personas que desarrollan su trabajo online y, bien por motivos laborales bien por decisión propia, están constantemente viajando. De esta manera, la plataforma les facilita el alquiler de esta habitación, sin necesidad de depositar fianzas, contratos u otros trámites, mientras que en el propio establecimiento se implanta un uso híbrido de sus instalaciones, donde clientes que pasan su estancia vacacional comparten espacio con otros que han fijado temporalmente su primera residencia en el propio hotel. Y donde, además de trabajar y disfrutar de los mismos servicios que cualquier cliente, también pueden compartir espacios comunes y entrar en contacto y vivir experiencias con otros nómadas en su misma situación, lo que aporta un plus a quienes practican el «coliving», según explican desde el sector.

«Sin duda, esta fórmula puede ser una buena herramienta, sobre todo para desestacionalizar durante la temporada baja, y una nueva estrategia de mercado», explica la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, quien también cree que este nuevo comportamiento, el de los nómadas digitales, todavía tiene muchas posibilidades de crecer. Los números, al menos, así lo constatan. Un informe facilitado por Visit Benidorm cifra en un 10,9% el porcentaje de personas en activo que trabajaron habitualmente desde casa en el año 2020, cuando estalló la pandemia y el teletrabajo se extendió a numerosos sectores. Ahora bien, la media europea se sitúa aún por encima, en el 12,3%, mientras que en países donde históricamente han ido por delante de nosotros en aspectos como el laboral, la cifra es bastante superior: Francia, 15,7%; Bélgica, 17,2%; Holanda, 17,8%; Alemania, 14,8%; Austria, 18,1%; Irlanda, 21,5%; o Finlandia, el país con mayor implantación, donde el trabajo a distancia fue la norma para un 25,1% de su mercado laboral, uno de cada cuatro empleados.

La gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao mantiene que la ciudad lleva trabajando en la búsqueda de este nicho desde que comenzó la pandemia, al considerar que podía tener «mucho potencial para el destino». Algunos establecimientos, incluso, llegaron a ofertar paquetes por su cuenta con mayor o menor éxito. Uno de ellos, el Belroy, del Grup Fuster. Su CEO, Fede Fuster, opina que para Benidorm «puede ser un hándicap el hecho de ser un destino muy enfocado hacia el segmento vacacional, donde no tenemos rival», mientras que para ciudades como Alicante, «con todo el boom que está teniendo Distrito Digital, este tipo de cliente pueden ser una enorme oportunidad de negocio».

LA CLAVE: PERFIL Un cliente muy profesional y que busca experiencias Los nómadas digitales son profesionales que viajan constantemente, tienen más poder adquisitivo y les gusta la comodidad y compartir experiencias con sus iguales.

LA CIFRA: 12,3% Media europea de personas que teletrabajaron en 2020 En España, el teletrabajo alcanzó al 11% de empleados. En Europa, la media crece hasta el 12%, y en países como Finlandia llega al 25%.

Por su parte, Bilbao defiende las posibilidades que plantea Benidorm para ganarse también un hueco en este segmento, principalmente en temporada baja, por tener una oferta hotelera, de servicios y de ocio «como muy pocos». «Se trata de facilitar a los hoteles un cliente con un perfil mucho más profesional y que realiza en el destino más gasto, justo cuando la ciudad está menos masificada pero sigue teniendo un clima y unos servicios increíbles», agrega la directora de Visit Benidorm.