La hostelería de Benidorm triplica el coste de llenar la despensa: pedidos más grandes para no quedarse sin producto

La situación de incertidumbre por la pandemia hizo que los hosteleros cambiaran la forma de llenar la nevera y despensa de sus negocios. No saber si una nueva medida para afrontar el virus les traería un nuevo cierre les hizo ir "sobre la marcha" y recortar los pedidos y el stock en sus negocios. Unos meses después, la situación se ha dado la vuelta por la huelga del transporte y la falta de algunos productos básicos. En Benidorm, los empresarios han pasado de hacer pedidos para una semana a hacerlos para un mes; lo que ha supuesto triplicar el coste de ese desembolso para poder tener el almacén lleno.

"Desde hace unas tres semanas, todo ha cambiado. Habíamos aprendido a comprar para una semana para no tener que tirar producto y ahora hemos cambiado de estrategia para tener todo lo que podamos", explicó a este diario Álex Fratini, representante de la asociación de bares, cafeterías, restaurantes y ocio de Benidorm (Abreca). Las previsiones que se hacían eran para tener poco producto, ahora para tres o cuatro semanas. Sobre todo, porque el inicio de la temporada turística está a la vuelta de la esquina. Tras el fin de semana del 19 de marzo, San José, la siguiente gran cita es la Semana Santa en abril. Y aunque aún queda tiempo, sin un final en el horizonte para la situación actual con el transporte unido a la incertidumbre por la guerra en Ucrania, los negocios no quieren tener que cerrar la persiana por no tener producto que ofrecer a los clientes.

Pero todo ello afecta al coste de esos pedidos. Porque hacer una previsión tan grande de productos como harina, aceite, leche, conservas... es decir, no perecederos, encarece el desembolso que tienen que hacer las empresas en el momento: "Pagamos tres veces más por los pedidos en el momento. Hay quien pagaba 3.000 euros y ahora está pagando 10.000 por ellos", añadió Fratini. En su caso, es propietario de un negocio italiano en el que, entre otros productos, fabrican helados: "Tengo el almacén lleno de leche para poder seguir produciendo".

Porque a ese "acopio" que están haciendo los negocios en Benidorm para poder afrontar la llegada de turistas y visitantes se une que se ha encarecido el precio de los alimentos en las últimas semanas. Así, según Abreca, ha subido un 30% de media; porque unos productos "se están pagando más de un 100% más caros por otros que apenas han subido". Entre ellos, el aceite de girasol, uno de los productos más demandados por los consumidores para sus casas en las últimas semanas y que en el sector hostelero es clave.

"El litro de aceite ha pasado de unos 1,40 euros a 3,50", apuntó. Pero además, la escasez de este producto o las limitaciones que han puesto productores y vendedores para comprar este aceite ha hecho que "hay quien ya ha hecho pedidos grandes para Semana Santa" y no solo del aceite en botella o garrafa, también de los productos derivados como el atún en lata o las salsas. "Hace tres semanas se comenzó a comprar más", añadió Fratini.

No solo el coste preocupa a los empresarios de la hostelería, sino también no encontrar algunos alimentos que escasean y que necesitan para elaborar cada día los menús o cartas de sus establecimientos. Para empezar, el pescado fresco. Con el paro de la flota pesquera en la provincia y la huelga de transporte (unido al mal tiempo de los últimos días), este alimento básico en la zona escasea.

Tanto que algunos negocios de la ciudad dedicados a ofrecer el producto recién llegado de la bahía han cerrado las puertas, según Fratini: "Alguno ha cerrado porque es su producto principal". El resto de negocios "buscan alternativas" con pescado congelado de buena calidad o lo han cambiado en sus menús por otros como la carne.

¿Y el resto de producto fresco? Pues el sector está teniendo también problemas. "Pides un día y el pedido te llega al día siguiente con la mitad de producto o no te llega", indicó Fratini. Así que los hosteleros hacen "encaje de bolillos" para buscar en otros proveedores aquello que es necesario para ofrecer los servicios del día. Además del pescado, está habiendo "problema con la verdura y la fruta" pero también con la leche "no solo la fresca" si no la específica para la hostelería o cualquier otra.

Todo ello provoca que "muchos días no puedas hacer una previsión porque no sabes si vas a tener de todos los productos o cuáles van a faltar", añadió. Con todo, en Benidorm los hosteleros intentan "hacer piña" e ir informándose sobre la situación. Con todo, el responsable de Abreca reconoce que es un círculo: "la falta de suministro de algunos productos también es porque todo el mundo pide más" ante esa incertidumbre para los próximos días y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina.