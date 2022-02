La hostelería de Benidorm ante el primer fin de semana sin restricciones: optimismo y mirando al clima

El fin de las restricciones a la hostelería ha llegado, excepto la del uso de la mascarilla. Se acabó pedir el pasaporte covid para entrar en un bar, cafetería o restaurante, pero también la limitación de 10 comensales en las mesas o los aforos. Una situación que el sector de Benidorm, uno de los más castigados, lleva meses esperando y que hace que afronten el primer fin de semana libre de medidas con optimismo, pero a la vez con la mirada puesta en el tiempo que hará este fin de semana.

En Benidorm existen cerca de 1.400 establecimientos hosteleros, algunos de ellos cerrados por la pandemia que ha azotado a la ciudad turística y que ha hecho que, incluso, parte de la planta hotelera haya cerrado sus puestas ante la falta de turistas en los últimos meses. Pero la luz empieza a verse a lo lejos, al final del túnel. Y la retirada de las restricciones por el covid que fue vigente a principio de semana hace que el pensamiento cada vez sea más positivo: "Acabar con las restricciones da tranquilidad y una visión positiva".

"Hemos estado funcionando bien los locales abiertos los fines de semana pero ya era hora de quitar cualquier tipo de medida" que solo ha hecho que "asfixiar" a un sector que ha facturado en 24 meses lo mismo que facturaba en solo 12 antes de la crisis sanitaria. Así lo explicó Álex Fratini, propietario de una cadena de locales y miembro de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y ocio (Abreca). "Tenemos buenas sensaciones y buenas previsiones", añadió. Sobre todo para este fin de semana que, "aunque la gente ya había normalizado las medidas, será un alivio para todos poder trabajar sin tanta presión".

La retirada de las restricciones hará que "podamos tener más gente y más mesas" a las que atender en los locales que permanecen abiertos. Una buena noticia para el sector que necesita facturar para afrontar las pérdidas acumuladas de los últimos dos años. Aunque Fratini también reconoce que algunos negocios quizá cambien su organización a partir de ahora: "Hay quien se ha dado cuenta que la diferencia de negocio no ha sido tanta y que han podido gestionar mejor, así que quizá dejen menos mesas", explicó.

Con todo, aquellos locales que habían hecho "malabares" para cumplir con aforos y medidas reciben como un "respiro" poder ya trabajar prácticamente como antes de la pandemia y no tener que, por ejemplo, dividir a los grupos de comensales grandes en mesas de solo 10 personas. Algo que, quizá, anime a aquellos que no pudieron celebrar las cenas de empresa de Navidad o de amigos a retomarlas ahora con incluso mejor tiempo. Pero también hay otro punto: "Llamaban grupos de otras comunidades autónomas para reservar pero cuando explicabas que aquí era necesario el pasaporte covid, muchos se echaban para atrás", explicó Fratini. Por eso, esperan poder recuperar ese turismo de otras zonas de fuera de la Comunidad Valenciana.

Pero, aún hay vigente alguna medida que podría mejorar aún más la afluencia de clientes: fumar en las terrazas. En una ciudad como Benidorm, prácticamente todo el año los espacios de los negocios exteriores están llenos de gente, sobre todo a mediodía cuando luce el sol. Y hay a quién aún le echa para atrás no poder fumar en la mesa de una terraza.

Planificación para Semana Santa

El fin de las restricciones no solo tiene sus consecuencias a corto plazo con un fin de semana que se espera lleno de visitantes que elijan los negocios de hostelería de Benidorm para comer o cenar (todo ello si el tiempo no lo impide). Sino que también afecta a largo plazo. Porque a partir de este momento, toda la previsión para el mes de marzo o la Semana Santa ya no está sujeta a esas "reglas" impuestas por la pandemia. "Con los locales que hay abiertos, tener esas restricciones iba a hacer que no pudiéramos atender a toda la gente que habrá en cuanto se inicie la temporada turística" como para el 19 de marzo o Semana Santa. Algo que ahora cambiará y "los locales podrán trabajar aún más".

Sus perspectivas son buenas aunque recuerdan que "estamos aún lejos de llegar a los números de 2019", apuntó el responsable de Abreca, el mejor año del sector hasta que llegó la pandemia. Aunque sí recordó que "aquellos que están abiertos están trabajando muy bien el fin de semana".

Pero, ¿el fin de las restricciones y la planificación para los próximos meses puede traer ampliaciones de horarios o "rescatar" trabajadores? Fratini cree que sí aunque también dependerá de la afluencia de personas en la ciudad que también va muy unida a la apertura que vaya habiendo de hoteles. Porque Benidorm funciona como un engranaje perfecto de sector de sectores. "Con ese fin de las restricciones se pueden recuperar horarios y trabajadores", indicó. Porque muchos estaban trabajando "ahora solo hasta mediodía" y con plantillas más reducidas. El inicio de la temporada y sin medidas restrictivas hará que a partir de marzo, con mejor tiempo y mejor situación sanitaria "se puedan tener más turnos y más personal".

Marzo será "el pistoletazo de salida" de este año para la temporada turística. Es el periodo además en el que los negocios "aprovechan para cambiar cartas y organización en los locales". Una fecha que esta año esperan que solo traiga buenas noticias tras ver cómo evoluciona también la situación sanitaria.

De hecho añadió que "ya se está formando personal para Semana Santa y estamos recibiendo muchos currículums de trabajadores locales para el inicio de temporada". Cabe recordar que Abreca ha puesto en marcha una bolsa de empleo y que calcula que para el verano se necesitaría, al menos, 4.000 trabajadores para poder hacer frente a la temporada, muchos de ellos desde el próximo mes de abril, para los negocios que arrancarán temporada en Semana Santa; y otros a partir de junio, cuando se espera que la llegada de turistas se produzca ya a niveles similares a los de la etapa anterior a la pandemia. La entidad puso en marcha un portal en fase de pruebas, "benijob.es" que ya ha recibido ya alrededor de 600 currículos, tanto de gente de la provincia como de prácticamente todas las autonomías del país.