La Junta Electoral rechaza una denuncia del PSOE por los bonos consumo de Benidorm

El pasado 20 de mayo, el alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez, avanzaba que la ciudad volvería a contar con una edición de la campaña de bonos consumo #BenidormTeDaMás aunque sin decir fecha exacta. Un anuncio que el PSOE local consideró que era "propaganda institucional" por lo que acudió a la Junta Electoral de La Vila Joiosa para presentar una denuncia por las publicaciones sobre este asunto que ha sido desestimada finalmente.

La denuncia presentada por los socialistas, a la que ha tenido acceso este diario, recoge varias publicaciones del Ayuntamiento hablando sobre la preparación de las bases para la próxima campaña. Esta información tuvo lugar el mismo día en el que la Diputación de Alicante anunciaba una inversión de 20 millones de euros para los municipios que se acojan a esta iniciativa.

El PSOE alega que esta campaña "en años anteriores se ha llevado a cabo en diciembre por lo que consideramos que está utilizando un canal de información público entendemos que con el fin de influir en la intención de voto de los ciudadanos en las elecciones del próximo 9 de junio". Si bien es cierto que el Ayuntamiento no solo la ha puesto en marcha en diciembre sino que ha tenido alguna edición en el mes de mayo.

Con todo indican que "la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de España regula, entre otras cosas, las actividades permitidas y prohibidas durante las campañas electorales" y que "existen restricciones específicas respecto a los actos de propaganda institucional y las inauguraciones de obras públicas durante los periodos electorales". Así hacen referencia a la propaganda institucional desde la convocatoria de elecciones y hasta la celebración de las mismas.

Por lo tanto, "un alcalde no puede hacer anuncios relacionados con mejoras para los ciudadanos, que podrían interpretarse como logros de su gestión, durante el periodo de campaña electoral, ya que esto podría considerarse como una forma de propaganda institucional prohibida". Por lo que pedían a la Junta Electoral (JE) que se "tomen medidas para que desde la alcaldía de Benidorm se cumpla estrictamente con la normativa".

Críticas al PSOE

Sin embargo, como confirma el concejal popular en el Ayuntamiento, diputado autonómico y representante del partido ante la JE provincial, José Ramón González de Zárate, la denuncia ha sido desestimada. Así ha indicado que este órgano está formado, entre otros, "por tres jueces de Primera Instancia y ha puesto en valor la iniciativa" que permite "ayudar al tejido productivo" y especialmente a "las personas que pasan por una situación económica mala" para "que tengan margen para comprar productos básicos para vivir".

El edil ha criticado la "toxicidad" del PSOE ante una propuesta que no solo es "atractiva", sino que es "muy seguida por los ciudadanos de Benidorm". Con todo añade su rechazo a la actitud y la acción del PSPV que "no quiere que la Diputación ponga el dinero, no solo para Benidorm, sino para todos y cada uno de los municipios".

El diputado popular ha puesto en valor las políticas que, desde que Carlos Mazón es presidente de la Generalitat, han relanzado la economía de la Comunidad Valenciana y, en especial, la provincia de Alicante. Y ha pedido el voto para el PP para las elecciones europeas.