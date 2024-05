Los precios de los alquileres y los horarios en la hostelería lastran la contratación de camareros para este verano

Llega el verano y, con él, la época de mayor actividad turística en la provincia. Ciudades como Benidorm están ya con toda la maquinaria preparada para atender a los miles de visitantes que llegarán a pasar las vacaciones y saldrán a comer y cenar a bares y restaurantes. Una afluencia que hace necesario ampliar las plantillas en los negocios de hostelería. Como cada año, los empresarios se han puesto manos a la obra para entrevistar candidatos pero en el aire sigue el mismo problema: la dificultad para contratar la cantidad suficiente de profesionales. Así, los horarios labores o el problema para encontrar un alquiler asequible para aquellos que llegan a trabajar desde fuera siguen lastrando la contratación de personal para este verano.

Así lo confirman fuentes del sector a este diario aunque, como cada historia, siempre hay dos partes. Los empresarios esgrimen varias razones para explicar la complicada tarea de conseguir cubrir con camareros o cocineros todos los turnos, entre ellas, ese problema de los arrendamientos, sobre todo, en zonas de costa. También aseguran que se ha perdido la vocación, es decir, que muchos jóvenes ya no eligen la hostelería como primera opción para trabajar. De la otra parte, los sindicatos ponen el acento en que las condiciones de trabajo no permiten la conciliación y que cumplir con los horarios que se pactan con los trabajadores son aún uno de los problemas del sector.

Como ya publicó este diario, solo en Benidorm se calcula que los negocios hosteleros necesitarán 1.600 camareros o cualquier otro profesional hostelero para completar las plantillas para este verano, es decir, de junio a prácticamente mitad de octubre, lo que se considera la temporada alta y la más importante del año. La demanda de estos empleados sigue creciendo cada año porque el turismo tampoco para de crecer. Sin embargo, encontrar candidatos se hace cuesta arriba aunque sea sin formación. Así lo explican a este diario fuentes del sector quienes indican que una de las principales razones es que, tras la pandemia, muchos de los que vivían en ciudades como Benidorm y trabajaban en bares y restaurantes la dejaron y no han vuelto después.

Pero ese no sería el problema principal. Hay uno en el que coinciden tanto los empresarios como los sindicatos: el precio de los alquileres. En la capital turística o en otras zonas de costa de la provincia es imposible ya en encontrar un piso por menos de 1.000 euros y los que están en ese precio apenas tienen una habitación. Así que solo queda la opción de compartir vivienda, pero tampoco es tarea fácil.

La secretaria general de la Federacíón de Servicios de CCOO en Alicante, Patricia Carrilo, indica que "el precio actual de los alquileres no compensa que nadie se mueva" para trabajar en hostelería, y en casi ningún tipo de trabajo. Porque destinar más de la mitad del sueldo a un arrendamiento no sale rentable. Yolanda Díaz, secretaria general de UGT de l'Alacantí-Les Marines, se pronuncia en el mismo sentido: "Hemos visto casos en Baleares o Canarias el pasado año" en el que los precios en el alquiler lastraban el poder contratar profesionales y se estaría extendiendo a zonas de costa de la provincia.

"Si el salario no sube como sube el alquiler es imposible y tampoco es atractivo", añade. Además se hace una pregunta: "¿Cómo me voy a ir a otro lado a vivir si todo lo que gasto para el alquiler es el sueldo que gano?". Díaz explica que "en las ciudades de costa ya está todo muy vinculado y es una ruina incluso alquilar una habitación".

En este punto coinciden con los empresarios. Desde la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno de Benidorm y comarca (Abreca), el problema del alojamiento sigue siendo una de las causas principales para poder contratar nuevos camareros. Aunque aseguran que la mejora del transporte con municipios cercanos, como La Vila o La Nucia en el caso de la capital turística, han mejorado un mínimo esta cuestión. Pero los trabajadores tienen que desplazarse hasta otra ciudad para dormir si trabajan en la capital turística.

Conciliación y cumplimiento de horarios

Y aunque hay puntos en común para explicar la situación en hostelería, hay otros en los que las partes difieren. La responsable de UGT es muy crítica con otro asunto: "No hacen falta camareros o personas para trabajar sino que hay que respetar las condiciones de trabajo". Contesta así al argumento del empresariado de que no hay profesionales para cubrir las plantillas. "La gente ha cambiado el 'chip' y los jóvenes no quieren trabajar y no les interesa en un sector que no es atractivo para ellos", asegura. Díaz explica que "la clave es que haya buenas condiciones laborales. Venimos de muchos años en que se ha explotado a los trabajadores y se contrataban medias jornadas que no lo son o periodos de prueba que luego no se pagaban", apunta.

Un establecimiento hostelero de Benidorm. / Jose Navarro

Por ello "hay una nueva generación que no quiere trabajar en la hostelería sino que se van a otros sectores donde sí se respetan las jornadas y horarios y por el mismo salario hacen menos horas", asegura la responsable del sindicato. Para ella, el sector "debería respetar todas las condiciones para volver a hacerlo atractivo" y así poder atraer al talento y a los trabajadores.

Para Díaz no es todo negativo porque "sí se ha hecho un trabajo con inspectores para que se cumplan los convenios" en los que sí se han incrementado los salarios en los últimos años. "Se han mejorado los salarios y las condiciones, pero aún se normaliza trabajar más de ocho horas como si nada", añade.

La responsable de CCOO también hace hincapié en el problema de los horarios y la poca conciliación que un puesto en un bar o un restaurante lleva aparejada. "Con los convenios se han regulado muchas cosas pero algunas en la práctica no se cumplen", como esos horarios porque "a veces saben a qué hora entran pero no a qué hora salen" lo que hace que "cueste encontrar a gente".

Así reconoce que todo ello tiene un perjuicio en la conciliación, lo que echa para atrás a una gran parte de personas a trabajar en este sector: "El horario es el principal problema, sobre todo, si no se cumple como ocurre en algunos casos con horas extras que no se computan. No es atractivo ahora mismo". Y "no compensa". Entre los principales problemas, turnos partidos que acaban haciendo que los trabajadores estén todo el día pendientes del empleo, festivos que no se pagan o se compensan con días libres o los turnos que "a veces no se planifican del todo bien".

Todo ello lleva a otra parte: "Se ha perdido la vocación. Antes había quien trabaja en la hostelería porque le gustaba, por vocación, ahora no". Y también a que los jóvenes intenten buscar otras opciones para trabajar en verano, sobre todo los estudiantes: "Se podía decir que la hostelería era un refugio para ellos, para tener un empleo en verano, pero ahora lo dejan como última opción".

Por su parte, los empresarios aseguran que "los meses de verano es más complicado poder conciliar si se trabaja en hostelería" por la afluencia de turistas aunque defienden que "muchos locales llegan a acuerdos con los empleados para buscar la mejor forma de conciliación" ofreciendo más días libres o mejoras similares.

La formación sí funciona

En otro punto están todos de acuerdo: la formación en este sector en la provincia es adecuada y con una amplia oferta. Así lo corroboran los sindicatos quienes apuntan a que "se invierte mucho en formación", apunta Díaz. Carrillo añade que "las escuelas de hostelería y los CdT funcionan", sobre todo, los de formación ocupacional más que la continua.

Por ejemplo en los CdT de la provincia donde se ofrecen todo el año todo tipo de cursos para empleados y desempleados, desde enseñanzas básicas hasta más especializadas. El director de este centro en Benidorm, Francisco Juan Martínez, explica que los cursos relacionados con la restauración "se llenan siempre" desde los que ofrecen enseñanzas bases hasta los más especializados. Los primeros, por ejemplo, son necesarios para lograr el permiso de trabajo, según apunta.

En los centros se ofrecen cursos desde maridaje, catering, montaje de sala, maridaje de cócteles... enseñanzas que "atraen al talento" y a que los profesionales se especialicen. Así reconoce que lo que se ofrece para desempleados es lo que "tiene más demanda" para poder encontrar un empleo. Con todo apunta a que el perfil de estudiantes "ha cambiado porque ahora hay menos gente mayor que antes. Son la mayor parte jóvenes que están porque no encuentran otra salida laboral y quieren formarse. Saben que pueden tener trabajo al terminar".

Sin embargo, hay un punto en el que la formación y el trabajo se distancian y ahí es donde se quiere poner ahora el acento, según explican desde Abreca. La responsable de UGT lo corrobora: "No se acaba de cerrar el círculo, se forma a la gente pero se pierde el talento y acaba en otros sectores". Desde CCOO apuntan lo mismo, "el problema es que luego no se traslada al mundo laboral".

El responsable del CdT asegura que "el sector debería hacer más atractivo el trabajar en él y atraer talento" apostando por la "conciliación no solo por los sueldos, sino por mejorar horarios". Así defiende que "sí hay perfiles de empresarios que han entendido este punto".

Desde Abreca ponen el ojo en los nuevos FP Dual que permitirán hacer prácticas desde el primer momento. "Nos hemos ofrecido para crear una bolsa de trabajo además", añaden. Creen que con este tipo de enseñanza se "sincronizará" mucho mejor para que "se pueda completar la formación de los estudiantes y no se queden 'colgados' cuando acaben". Así destacan que lo importante es que "se les explique la realidad que van a encontrar cuando salgan al mundo laborar, eso ayudará mucho". Además se podrán "adaptar los estudios a la realidad de la zona donde se imparten".

Pero primero habrá que afrontar una nueva temporada. Como cada año, el sector espera poder hacerlo con la mejor atención posible y los sindicatos que se haga con las mejoras condiciones para los empleados. Las zonas de costas volverán a llenarse este verano de turistas y los empleados de la hostelería tendrán que volver a poner sobre la mesa toda su profesionalidad y muchas horas para atenderlos.

La formación en los CdT de la provincia La Red de Centros de Turismo, Red CdT, de Turisme Comunitat Valenciana oferta una amplia y variada programación de cursos enfocados a la preparación, capacitación y actualización de conocimientos, tanto de profesionales del sector turístico como para aquellos desempleados que opten por el turismo como salida laboral. La provincia de Alicante cuenta en la actualidad con un total de seis Centros de Turismo donde se imparten cursos: CdT de Alcoy, CdT de Alicante, CdT de Benidorm, CdT de Dénia, CdT Elche-Escuela Municipal de Hostelería; y el CdT de Torrevieja. En lo que llevamos de año, en los CdT de la provincia de Alicante se han programado 200 cursos donde han participado 5.115 alumnos y alumnas, según explicaron fuentes de la Conselleria de Turismo. A estas cifras, se pueden añadir los datos de la formación online. En 2024, el CdT de Alicante ha impartido 45 cursos con 1.320 participantes; el de Benidorm, 52 cursos con 1.338 participantes; 37 enseñanzas en Dénia para 791 personas; 35 cursos en Torrevieja con 911 asistentes; en Alcoy, 14 enseñanzas para 271 personas; y 17 cursos para 484 participantes en Elche. En 2023 los CdT de la provincia de Alicante impartieron un total de 340 cursos, donde se inscribieron 9.473 participantes. Además, en el CdT e-formación, el centro online, se realizaron un total de 82 cursos, con la participación de 4.779 personas que participaron desde todas las provincias de la Comunidad Valenciana. El CdT que recibió mayor alumnado fue el CdT de Benidorm, con un total de 2.779 personas formadas en sus instalaciones y 97 cursos impartidos, seguido por el CdT de Alicante con un total de 65 cursos con la participación de 2.151 personas. Los cursos más demandados son los del área de cocina, así como los de formación complementaria de formación básica en higiene alimentaria o manipulación de alimentos. Actualmente, los CdT de la provincia se encuentran ultimando la programación para los cursos que se impartirán en el segundo semestre. Además se imparten cursos de diferentes especialidades como cocina, repostería, alojamiento, servicio de sala, de gestión, relacionados con eventos, además de cursos de formación complementaria.

