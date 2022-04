"¿Ximo Puig y Alejandro Soler? No, ninguno me ha llamado para felicitarme"

El pasado domingo se alzó con la secretaría general del PSPV-PSOE de Benidorm por una amplia mayoría --88 votos frente a los 70 y 49 que obtuvieron sus otros dos rivales, los también ediles Dani Luque y Bernardo Mira, respectivamente-- y logró desbancar a la corriente del hasta ahora secretario y portavoz municipal, Rubén Martínez, tras doce años al frente de la agrupación. Apoyada por nombres con solera dentro del socialismo local, como la familia de Leire Pajín, Encarna Llinares o el clan del exalcalde Agustín Navarro, y a punto de cumplir veinte años como concejal, Cristina Escoda (1975) dice no haber tocado techo. Su próximo objetivo: concurrir a las primarias para ser candidata a la Alcaldía en 2023.

Después de más de 30 años como militante, primero en Juventudes Socialistas y después en el PSPV-PSOE, ¿qué le empujó a optar ahora a la secretaría general?

Es algo que a lo mejor no me hubiera planteado hace unos años, que no entraba dentro de mis planes, aunque he colaborado y he trabajado siempre por el partido y he estado en varias ejecutivas municipales, con Maite Iraola y con Rubén Martínez. Tengo experiencia a nivel orgánico y, por las circunstancias de la vida ahora Rubén (Martínez) no podía presentarse más como secretario general y pensé que era el momento de que otras personas cogieran las riendas del partido. El partido necesitaba un impulso importante, hemos perdido bastante militancia, aunque es verdad que venimos de años difíciles de pandemia, pero hay que recuperar la ilusión de muchos militantes que por distintas circunstancias se han marchado. Y consulté con algunas personas que siempre han confiado en mí y me apoyaron. Creo que somos un partido necesario y que, aunque yo esté dirigiendo, lo importante no soy yo sino el equipo que viene conmigo.

Dice que consultó a algunas personas. Dígame tres nombres.

Conrado Hernández, Leire Pajín y Olga Cascales --mujer de Agustín Navarro-- porque yo siempre he estado muy unida a Agustín, él siempre creyó en mí, siempre me vio aquí, y estaría muy orgulloso de lo que he hecho.

¿Cómo cree que puede afectar al normal funcionamiento de su grupo el hecho de que haya habido tres candidaturas, encabezadas por tres de los diez concejales del grupo municipal socialista?

Yo creo que no va a perjudicar ni nos va a dividir, porque además me une una relación de amistad y de cariño con ellos dos; en el grupo trabajamos perfectamente y esto es un proceso orgánico, que también habla de la madurez que tiene el Partido Socialista; de la necesidad que hay de poder afrontar ese objetivo que es mayo de 2023 en Benidorm; y del potencial humano que hay y ese sentir de que hay que hacer aún más grande nuestro partido. Hicimos una primera ejecutiva a las 24 horas de haber sido elegida secretaria general donde ya se habló de un plan de trabajo y mis dos compañeros se pusieron a nuestra disposición para lo que hiciese falta.

Pero por ahora usted no ha integrado a nadie de aquellos equipos en el suyo. ¿Piensa hacerlo?

En esa ejecutiva decidimos crear distintos grupos de trabajo, donde todo aquel militante que haya estado en la candidatura de otros compañeros como quienes no hayan estado pero quieran trabajar puedan hacerlo y puedan colaborar. Al margen de eso, hay que recordar que los procesos orgánicos funcionan y hay que respetarlos. En la asamblea lo que se votó fue al secretario general junto a un equipo, por tanto para cualquier modificación que se tuviera que hacer, debería volverse a llevar a una asamblea general de militantes. Así que la ejecutiva va a ser la que eligieron mayoritariamente los militantes, nadie más. Eso sí, como he dicho antes, disposición total para sumar apoyos y que trabajen junto a nosotros.

Una de las potestades que sí podría tener el comité ejecutivo es cambiar al portavoz del grupo municipal. ¿Se han planteado la posibilidad de relevar a Rubén Martínez?

Ese es un tema que ahora mismo no está sobre la mesa ni nos hemos planteado. Ahora mismo Rubén es el portavoz municipal, que en esta legislatura eligió el grupo municipal, fuimos los propios concejales quienes decidimos que él fuera el portavoz y que yo, la portavoz adjunta, y eso va a seguir igual. Por ahora, es un tema que no nos preocupa en este momento.

¿La secretaría general es el primer paso para presentarse a las primarias?

Mi periodo en gestión municipal es amplio --es concejal desde el año 2003, "igual que Joserra (González de Zárate) y menos que Toni (Pérez)", afirma--, empecé en Juventudes Socialistas cuando el papel de la mujer no era tan mediático como ahora; luego fui concejal en la oposición; después tuve la suerte de llevar las concejalías de Fiestas, Mujer e Igualdad durante seis años; y siempre me he dedicado a mi pueblo, a trabajar. La política local es una cosa que me encanta, la proximidad con los ciudadanos es lo que mejor llevo y no me importa dedicarle a esta ciudad las 24 horas como llevo haciendo desde que tengo responsabilidades. ¿Ilusión? Toda la del mundo. Para cualquier persona que le guste la política municipal, ser alcalde de su pueblo debe ser lo más grande. Pero hay que recordar que en nuestro partido hay unos reglamentos y unos procesos orgánicos y son los militantes quienes han de decidir y dar su respaldo a quien quieren que sea su candidato.

¿Eso es un sí? No olvidemos que a usted la acaban de respaldar hace apenas unos días.

Es un sí si de aquí a allí tengo el respaldo, el cariño de la gente y me siento fuerte en ese momento. Es verdad que ahora hay que trabajar mucho, el proceso de primarias a candidato a la Alcaldía será después del verano y aún queda tiempo. Pero, probablemente, sí me presentaré.

Se medirá entonces con Rubén Martínez, que también ha dicho públicamente que se volverá a presentar a este proceso.

Sí, él ya lo había manifestado públicamente y está en todo su derecho a hacerlo. Yo respeto la decisión de cualquier compañero, la de Rubén y la de cualquier otro que quiera dirigir esta ciudad y que tenga ilusión por el proyecto socialista y por Benidorm. Rubén es una persona que le ha dedicado muchísimo tiempo a nuestra ciudad, mucho esfuerzo, y respeto máximo ante su decisión.

También suena la posibilidad de que vengan caras nuevas, gente que hasta ahora no había estado vinculada al partido para ser candidato. Al menos en la calle se rumorean muchos nombres, aunque por ahora no hay nada oficial. ¿Qué le parece a usted?

Bueno, incorporar caras nuevas que puedan sumar a este proyecto es un tema que debemos debatir mucho en el seno de la agrupación y sobre el que yo estoy abierta, pero no hay que olvidar que cualquiera que quiera ser candidato, venga de la mano de quien venga, primero tendrá que someterse a un proceso de primarias como dictan los estatutos de nuestro partido y recibir el voto mayoritario de la militancia.

¿Le ha llamado Ximo Puig para felicitarla?

No.

(...)

No, no me ha llamado él personalmente, pero me ha hecho llegar su felicitación y la de otros consellers, cargos institucionales, militantes, ciudadanía, asociaciones... Debo decir que me siento muy querida, respaldada y con mucha fuerza para continuar. También quiero decir que tengo muchas llamadas perdidas de números desconocidos y que no tengo el teléfono personal de Ximo Puig. Pero José Muñoz --secretario de Organización del PSPV-- me llamó al minuto cero; por eso digo, que me siento muy, muy respaldada.

¿Alejandro Soler?

Tampoco.

¿Qué objetivo se marca como prioritario en esta etapa?

Sin duda, recuperar la Alcaldía de Benidorm en 2023 y ayudar a que Ximo Puig siga siendo presidente de la Generalitat.

¿Ve factible un vuelco en el Ayuntamiento?

Sí, totalmente. Y, aunque cuando estás con una mayoría absoluta enfrente parece que da vértigo, veo factible ganar o incluso obtener la mayoría absoluta. Con mucho trabajo, tanto desde el partido como desde el grupo tenemos mucho que hacer, pero a partir de ahora empieza ya la recta final para en mayo de 2023 culminar con esa mayoría absoluta que, sin duda, traerá un cambio para Benidorm.