La avalancha de peticiones colapsa el sistema de descarga de los bonos de comercio de Benidorm

Una avalancha de peticiones, incluso, con intento de descargas antes de que se iniciara la campaña antes de las 10 horas. La página web habilitada por el Ayuntamiento de Benidorm para obtener los bonos de descuento para gastar en comercios locales y hostelería de hasta 50 euros ha registrado miles de peticiones para darse de alta en las primeras horas de este iniciativa denominada #BenidormTeDaMás, lo que ha hecho que se haya colapsado el sistema para descargar esos descuentos en las primeras horas de la mañana.

El Ayuntamiento, a través de la empresa encargada de la web y la "app" trabajan "ya en solucionar el problema", según confirmaron fuentes municipales. Así, el interés de los ciudadanos en poder comenzar a utilizar estos bonos el primer día de la campaña ha provocado una avalancha de peticiones que ha hecho que muchos no hayan conseguido aún sus bonos. Así, entre los problemas que se han encontrado los usuarios, que la página web del registro no detectara el DNI como el de una personas empadronada en la ciudad o que, una vez enviado el correo de confirmación de registro, luego diera error a la hora de entrar a descargar los descuentos. La página desde donde se hacen los trámites ha estado "colapsada" parte de la mañana dando "error" a los que accedían a ella.

El concejal de Comercio, Lorenzo Martínez, explicó a este diario que "se está trabajando para solucionar el problema lo antes posible" y recordó que la campaña se extiende 16 días en los que los usuarios podrán descargar, si lo desean, los cinco bonos a los que tiene derecho. Porque, los descuentos no se agotan, sino que todos los empadronados mayores de 18 años tienen derecho a ellos. "Si algo nos diferencia de otras campañas es que la de Benidorm llega a todos los empadronados mayores de 18 años que tendrán sus abonos sin excepción; tienen la seguridad de que así será", indicó el edil. Por eso pidió "tranquilidad" ante la situación sobrevenida por la avalancha de peticiones en las primeras horas.

La campaña de bonos de descuento para consumir en negocios locales ha arrancado este lunes a las 10 horas. Pero tanto ha sido el interés de los ciudadanos en contar ya con estos descuentos que, incluso, había ya personas antes de las 8 horas esperando en los puntos de atención presencial a las personas usuarias habilitados por el Ayuntamiento en la Sala de Investigadores del Ayuntamiento, en la planta baja del acceso secundario del edificio; y también en las extensiones administrativas municipales de Rincón de Loix, La Cala, avenida de Beniardá, calle Maravall y Els Tolls.

Desde allí, personal municipal ha arrancado a las 10 horas la atención presencial a aquellos que guardaban su turno. Sobre todo, se ofrece este servicio para los residentes que no dispongan de medios o no estén familiarizados con las nuevas tecnologías y no puedan descargar por si mismo estos bonos. El concejal explicó que "se ha doblado la presencia de personal en estos puntos de atención". Aquellos que han podido, se les ha descargado y entregado sus descuentos; a los que no "se les ha cogido los datos y se les entregarán" en cuanto sea posible.

Estos puntos de atención funcionarán de lunes a viernes de 10 a 14 horas mientras dure la campaña que arranca este lunes y se extiende hasta el 31 de mayo. El procedimiento para obtener los bonos se puede hacer además desde un dispositivo móvil u ordenador. El usuario deberá entrar en la web www.bonobenidormtedamas.es y desde ahí ir al Área de Consumidores. Una vez en ella podrá registrarse, facilitando el DNI o NIF y fijando una contraseña.

Al tratarse de un bono descuento gratuito, la persona beneficiaria deberá estar empadronada en Benidorm a fecha 1 de abril de 2022 y ser mayor de edad a 31 de mayo. Los datos serán cotejados por el sistema y si todo es correcto la plataforma procederá al registro. Una vez registradas en la web, se descargan en formato pdf. Lo mismo desde la "app". Con todo, algunos de estos pasos son los que han fallado esta mañana y se está trabajando para solucionarlos lo antes posible.

Cabe recordar que cada empadronado recibirá hasta cinco vales de 10 euros, en total 50 euros, que se podrán descontar de cualquier compra que realicen en los locales adheridos a la campaña, siempre que la misma tenga un importe del doble del valor de cada vale. Se podrán utilizar juntos o por separado, para compras o consumos que parten desde los 20 euros y hasta los 100, la mitad de los cuales los abonará el propio usuario y la otra mitad, el Ayuntamiento de Benidorm.

Más de 600 comercios

Con todo, según confirmaron fuentes municipales, la campaña cuenta ya con más de 600 comercios adheridos. Así, se espera que la cifra de negocios de comercio y hostelería que se pueden sumar a la campaña aumente en estos días ya que los empresarios pueden inscribirse en cualquier momento. Así, en la primera campaña del 15 al 31 de diciembre de 2021 fueron 860 locales quienes admitían esos bonos. Los propios comercios cuentan con personal estos días también para ayudar a los vecinos a descargar estos descuentos.

Esa edición fue un éxito y el comercio espera que la de mayo sea aún mejor. En esta ocasión la cifra total de vecinos empadronados es de 62.598 , un 20% más de personas que la anterior edición cuando el centro era de 61.980 personas. Con todo, en diciembre de 2021 fueron 34.000 personas las que hicieron uso de estos bonos, a los que se destinó 1,7 millones de euros y se tradujo en una repercusión económica superior a los 5 millones de euros.

La Asociación de Comerciantes de Benidorm (Aico) destacó que "la gente tiene ganas" de hacer uso de los bonos y "nosotros dispuestos a vender". El presidente de la entidad destacó la importancia de esta campaña para el comercio. En cuanto a las incidencias, apuntaron que "ya pasó al principio de la campaña de diciembre" y que se solucionará. "Ojalá todo el mundo tenga el bono hoy y hubiera colapso en las tiendas". Así añadió que "toda la gente tiene garantizado su bono y estamos deseando que se regularice la situación para que las tiendas se llenen como en diciembre".

Así, a mediodía, aquellos que sí han podido descargar los bonos ya han realizado las primeras compras. Como publicó este diario, muchos consumidores habían sido previsores ya comenzaron a reservar productos en los establecimientos de Benidorm una semana antes de iniciarse la campaña de bonos de descuento.