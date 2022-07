Un juzgado de Benidorm acuerda que se actúe contra la exsubdirectora de la cárcel de Villena por denuncia falsa

El juzgado de Benidorm que investigaba la denuncia de la exsubdirectora de la prisión de Villena por una agresión de unos encapuchados al salir de su domicilio en la ciudad benidormí ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones y ha acordado que se deduzca testimonio de la causa y se remita al Decanato de los Juzgados al entender que la exresponsable penitenciaria ha podido cometer un delito de denuncia falsa y simulación de delito.

La exsubdirectora del centro penitenciario de Villena, Carolina Fernández, fue detenida en noviembre del pasado año por la Guardia Civil tras descubrir que presuntamente se había inventado tanto la agresión en Benidorm, ocurrida un día antes declarar en una investigación interna por la actuación de tres funcionarios para reducir a un preso que les atacó, como el robo de un teléfono móvil en un despacho de la cárcel, terminal donde supuestamente había recibido amenazas para que no declarara contra los trabajadores del centro investigados. La Guardia Civil descubrió que dicho teléfono lo tenía ella y al ser detenida lo entregó a los investigadores.

Ahora, el juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm ha dictado un auto, con fecha del 14 de junio, donde el magistrado señala que "irremediablemente" procede el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones teniendo en cuenta la "exhaustiva y minuciosa investigación" realizada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villena, que revela que no hay suficientes indicios de la agresión denunciada.

Todo lo contrario, el juez precisa en el auto que de la investigación se desprende que la "posible víctima" ha podido incurrir en delitos de denuncia falsa y simulación de delito. Por ello, señala que una vez sea firme el auto, que ha sido recurrido por el sindicato "Tu abandono me puede matar" (TAMPM), se aprecian "méritos" para deducir testimonio completo y así lo acuerda. Indica el juez que se deduzca testimonio y se remita al Decanato de los Juzgados de Benidorm por la investigación que proceda por los delitos de denuncia falsa y simulación de delito, en los que podría haber incurrido la exsubdirectora de Seguridad con las denuncias que interpuso en septiembre del pasado año.

El auto de archivo del caso ha sido recurrido por la asociación "Tu abandono me puede matar" a través de la abogada Raquel Sánchez. Comparte el sindicato la decisión de archivo del caso, pero no que se deduzca testimonio y se abra un nuevo procedimiento en otro juzgado. La abogada reclama que se revoque parte del auto y se dicte otro donde declare a Carolina Ferández como investigada por un delito de simulación de delito y denuncia falsa y le cite para declarar al respecto, ya que "existe multitud de material probatorio" en las diligencias instruidas en el juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm.

Para TAMPM, que ejerce la acusación popular en el caso, el hecho de deducir testimonio completo de esta causa "lo único que supondrá es una dilación en el tiempo en la tramitación de este procedimiento", dilación que beneficiaría a la exsubdirectora de Seguridad y que causaría "un claro perjuicio a los denunciante".

El juzgado del caso dictó el pasado 28 de junio una providencia donde señalaba que no se tenía por personada como acusación particular a la asociación "Tu abandono me puede matar", pero la abogada Raquel Sánchez ha presentado una alegación indicando que están personados desde el 9 de noviembre de 2021 y por tanto están en disposición de presentar el recurso de reforma presentado contra el auto de sobreseimiento.

La exsubdirectora de Seguridad de la prisión de Villena también ha recurrido el auto de archivo al considerar que sí existen indicios de la agresión denunciada y señala su defensa que la Guardia Civil realiza un estudio de la zona "sesgado" y cuyo único propósito es "desprestigiar" a Carolina Fernández y "colocarla en situación de delincuente en lugar de víctima".

La abogada de la funcionaria de Prisiones señala en su recurso que el estudio de las imágenes policiales no respeta la cadena de custodia y que un informe pericial revela que existe una alta probabilidad de acceder a la zona del domicilio de la denunciante tanto en vehículo como a pie sin ser grabado por ninguna cámara de videovigilancia.

La exresponsable de la prisión de Villena indica que ella solo denuncia ante la Guardia Civil la desaparición de un teléfono móvil y una agresión el 6 de septiembre, pero insiste en que no denunció los mensajes amenazantes, sino que le preguntaron los agentes y lo incluyeron en el atestado.