TAMPM acusa a la exsubdirectora de Villena de falsificar un informe sobre lesiones de un preso

La asociación de trabajadores penitenciarios "Tu abandono me puede matar" (TAMPM), constituida recientemente como sindicato, ha ampliado la denuncia que presentó en el juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm contra la exsubdirectora de Seguridad de la cárcel de Villena detenida por simular el robo de un móvil e inventarse una agresión por parte de varios encapuchados y ha pedido que se le cite a declarar en sede judicial. Además de solicitar la personación como acusación particular -hasta ahora era popular-, la denuncia presentada por la abogada Raquel Sánchez Navarro en nombre de TAMPM y de los funcionarios expedientados por su actuación al reducir a un preso peligroso en Villena incluye una nueva acusación a la exsubdirectora al asegurar que falsificó un informe el 25 de agosto del pasado año, donde afirmaba que el interno presentaba diversas lesiones. Ese mismo día, el preso fue examinado unas horas más tarde y los médicos no observaron las lesiones reflejadas por la entonces subdirectora de seguridad de Villena, según señala la letrada en el escrito.

La ampliación de la denuncia se ha presentado esta semana tras levantar el juzgado el secreto de sumario. Además de los tres funcionarios expedientados de Villena, dos de los cuales siguen suspendidos de empleo y sueldo por Instituciones Penitenciarias, también se ha personado en la misma denuncia otro trabajador de una prisión gallega que pertenece a TAMPM y que también fue acusado falsamente por la exsubdirectora de la prisión, Carolina F.N., según se recoge en el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm. TAMPM afirma en su denuncia que la funcionaria investigada ha denunciado unos hechos falsos y ha llegado a acusar directamente a la asociación en sede policial. La exsubdirectora de seguridad de Villena denunció el 6 de septiembre de 2021 que le habían robado de su despacho en la prisión un teléfono móvil donde estaban unos mensajes amenazantes y vinculó a un miembro de TAMPM en A Coruña que intentó convencerla para que se posicionara a favor de la asociación en una campaña contra el director de la cárcel de Villena. Dos meses más tarde denunció que había recibido amenazas de muerte en tres cartas que estaban en el buzón de su casa en Benidorm. Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil concluyó que todo era una simulación y dichas amenazas eran falsas. La funcionaria tenía en su casa el móvil supuestamente robado y se lo entregó a los agentes de la Guardia Civil. También concluyeron los investigadores que era una invención el asalto de varios encapuchados un día antes de que la subdirectora de Seguridad declarase en la investigación interna abierta por la reducción a golpes de un preso peligroso por parte de tres funcionarios que fueron atacados por el recluso. "Tu abandono me puede matar" considera que el daño causado a la asociación y a los funcionarios de prisiones con estas acusaciones falsas es "irreversible". En la ampliación de la denuncia se recoge las consecuencias económicas y psicológicas que están sufriendo los funcionarios afectados por las denuncias falsas de la exsubdirectora. Dos de ellos se encuentran de baja psicológica y todos ellos reclaman por los daños y perjuicios causados por la funcionaria detenida por simulación de delito.