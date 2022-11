¿Cuánto se pagará del recibo del IBI en Benidorm en 2023?

Los vecinos de Benidorm pagarán menos en el recibo del IBI en 2023. Pero ¿de cuánto es la rebaja? El Ayuntamiento ha aprobado disminuir el tipo impositivo que se aplica a este impuesto del 0,67% al 0,667%; lo que se traduce en unos pocos euros por hogar según el valor catastral de cada vivienda. Así, es la segunda bajada que el gobierno local del PP aprueba en dos años. La primera se aplicó ya en el pago de 2022 al cambiar ese tipo impositivo del 0,682 al 0,670%.

La medida se incluye dentro del Plan Municipal de Reducción Impositiva que el gobierno popular de Toni Pérez puso en marcha hace un año. Así, los recibos del IBI bajaron en la ciudad con esa primera reducción del tipo impositivo. Por ejemplo, una vivienda con un valor catastral de 100.000 euros pagaba 682 euros de IBI; en 2022 pagó 670 euros; en 2023 serán 667 euros. Así, la media en la que va a bajar lo que tendrá que pagar cada ciudadano es de unos 3 euros. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se calcula en base a ese valor catastral de cada vivienda.

Los ciudadanos pagarán un poco menos de IBI este año, una cuestión que repercutirá en las arcas municipales. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, los ingresos por este concepto se reducirán en 255.000 euros para el Ayuntamiento.

Esta medida fue uno de los puntos más debatidos del pleno ordinario de este lunes celebrado en Benidorm. La concejala de Hacienda, Aida García Mayor explicó que esa rebaja se enmarcaba dentro de ese plan municipal que se lanzó el pasado año. Cabe recordar que no solo incluía una primera bajada del IBI y la promesa de que también se haría en 2023 como ahora se ha aprobado; sino que se aprobaban además otras rebajas en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para 2022 y se suspendía la tasa por ocupación de vía pública, es decir, por las mesas y sillas que se coloquen en la calle.

La edil explicó en el pleno que esta nueva medida se toma "dentro de las posibilidades y reglamentación presupuestaria de estabilidad y sostenibilidad financiera y atendiendo a la situación global de incertidumbre y ralentización del crecimiento y escalada inflacionista especialmente de la economía española". Eso sí, con "todas las cautelas necesarias" porque el Ayuntamiento tiene que "seguir cumpliendo con las medidas de control del gasto y equilibrio presupuestario, sin que ello conlleve renunciar a la mayor y mejor prestación de los servicios municipales y las inversiones necesarias".

Así, la intención del equipo de gobierno del PP es seguir con "esa rebaja fiscal en los próximos ejercicios". Aunque es cierto que en el mes de mayo de 2023 hay elecciones municipales y deberán seguir gobernando a partir de ese momento para llevarlo a cabo. La concejala además reconoció que la bajada del IBI en esta ocasión "es moderada" pero "necesaria y es la que se puede hacer según los informes técnicos".

"No es la única medida, es una más y es responsable y meditada; y no para aquí, pero hay que hacerlo con cabeza" Aida García Mayor - Concejala de Hacienda

La oposición critica lo "irrisorio" de la medida

Pero la oposición tiene una visión algo diferente de la medida tomada. Aunque ambos grupos, PSOE y Ciudadanos (Cs) votaron a favor, mostraron sus reticencias sobre esa bajada del IBI, sobre todo porque la consideran "insuficiente". La nueva portavoz socialista, Cristina Escoda, fue muy crítica: "Estamos escuchando que muchos ciudadanos estarán emocionados porque el Ayuntamiento toma la medida pero hay que explicar cuál es la rebaja real". Así indicó que "más intenta generar una noticia que ayudar" a los vecinos".

Según los cálculos de los socialistas, una vivienda que pague 300 euros de IBI pagará a partir de ahora 1,4 euros menos; 2,3 euros en el caso de pagar 500; y 3,6 euros menos si se pagan 800 euros. "Hay que explicar las cosas como son. Bienvenida la medida pero es muy poco ambiciosa", indicó Escoda. Y recalcó que el presupuesto municipal debería destinar más dinero para esta rebaja y así poder ser más cuantiosa: "Es irrisorio y no se puede sacar pecho de ello". La edil del PSOE recordó que su grupo ya presentó una moción para que ese tipo impositivo se redujera al 0,50% para que "fuera una medida de ahorro real" y calificó la del PP como "populista e insuficiente".

"Hay que explicar las cosas como son. Bienvenida la medida pero es muy poco ambiciosa" Cristina Escoda - Portavoz del PSOE

Cs se pronunció en la misma línea. El portavoz de la formación naranja, Juan Balastegui, indicó que esa bajada es "ridícula" y apenas suponga un ahorro medio a las familias de 3 euros anuales. "Cuando sube la luz, la gasolina, las hipotecas, la cesta de la compra, etc, y recaudamos 38 millones de euros con este impuesto, era necesaria una rebaja real, significativa, y no un gesto electoralista de cara a las municipales del año que viene", explicó el concejal.

El portavoz de Cs recalcó que de "esos 38 millones que recauda Benidorm con el IBI, la medida de los populares apenas destinará 450.000 euros para los ciudadanos. Por el contrario, estos últimos años han pagado al empresario Enrique Ortiz 4 millones de euros en extras por retasaciones, intereses de demora, etc. Es decir, el empresario ha recibido diez veces más de lo que vamos a recibir los ciudadanos". E indicó que al mismo tiempo "el PP mantiene en proyecto obras faraónicas, como la remodelación de la plaza de toros, cuya primera fase va a costar como poco 14 millones de euros, más sobrecostes de materiales". Balastegui fue claro: "Esta rebaja del IBI no ayuda ni a los que no tienen ni, por supuesto, a los que tienen" y "solo les preocupan los gestos electoralistas para mantener el sillón".

"Era necesaria una rebaja real, significativa, y no un gesto electoralista de cara a las municipales del año que viene" Juan Balastegui - Portavoz de Cs

Y añadió: "La medida es necesaria en un momento complicado pero se ha quedado solo en un gesto de cara a las elecciones de 2023". Cs recalcó además que también presentaron en 2019 una moción para rebajar aún más el tipo impositivo y que se tradujera en una reducción del 10% en el recibo de los hogares.

La concejal de Hacienda quiso contestar a los dos grupos de la oposición. Recordó la bajada del IBI aprobada en 2021 para el siguiente año e indicó que "lo de electoralismo sobra" porque ya era una medida prevista: "No es la única, es una más y es responsable y meditada y no para aquí, pero hay que hacerlo con cabeza". La edil recalcó que "podríamos haber hecho como otros ayuntamiento y congelar impuestos; pero Benidorm hace una bajada moderada" y afeó a la oposición que "siempre les parece poco; nunca les parece suficiente lo que haga este Ayuntamiento". Con todo, hizo mención al Plan de Reforma Fiscal aprobado por el presidente de la Generalitat, el socialistas Ximo Puig, para argumentar que "eso sí es electoralismo".