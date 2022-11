Faltan pocos días para que Benidorm viva con emoción sus Fiestas Patronales. La capital turística de la Costa Blanca se prepara para vivir unas fiestas cargadas de tradición que celebran la llegada de la patrona, la Virgen del Sufragio, a la villa marinera.

Para no perderte nada, aquí tienes el programa de actos completo de las Fiestas Patronales de Benidorm 2022.

Programa de las Fiestas de Benidorm 2022

Viernes, 11 de noviembre de 2022

18.00 horas. Inauguración oficial del alumbrado artístico a cargo de la Reina Mayor, Aila Merenciano Gutiérrez y la Reina Infantil, Chloé D’Hebboudt Martínez, y sus cortes de honor.

Lugar: Calle Martínez Alejos.

A continuación. Inauguración del tradicional porrat.

Lugar: Vía Emilio Ortuño.

19.00 horas. Inauguración del recinto ferial por parte de las Reinas de las Fiestas y sus cortes de honor. El viernes será el Día popular del Niño, con precios reducidos para las atracciones.

Lugar: Recinto ferial junto a la plaza de toros.

22.00 horas. Concurso de engalanamiento de calles y peñas patrocinado por la Comisión de Fiestas Mayores Patronales 2022 y la Asociación de Peñas. El jurado visitará los barrios, calles y peñas participantes para votar a los mejores. Los premios se darán a conocer a la medianoche del sábado en el intermedio del concierto y son los siguientes:

Primer premio: 300 euros y trofeo

Segundo premio: 200 euros y trofeo

Tercer premio: 100 euros y trofeo

22.00 horas. Entrada de peñas. Al finalizar el recorrido, en la tribuna oficial, la Asociación de Peñas impondrá los corbatines a todas las banderas y estandartes.

Sábado, 12 de noviembre de 2022

10.00 horas. Santa misa en honor a la Patrona de Benidorm, la Virgen del Sufragio, oficiada por el párroco Juan Antonio González Magaña y Carlos Daniel Mejías, vicario de la parroquia. La misa será cantada por la Asociación Cultural Recreativa La Barqueta y el Coro Parroquial, con la asistencia de las Reinas y sus cortes de honor, la Comisión de Fiestas, el abanderado y familia, los mayorales de honor, autoridades, Asociación de Peñas y todos los vecinos que quieran asistir.

Lugar: Iglesia parroquial de San Jaime y Santa Ana.

11.45 horas. Apertura de puertas de la iglesia de San Jaime y Santa Ana para cantar los gozos a la Virgen del Sufragio.

12.00 horas. Ángelus y volteo general de campanas anunciando el comienzo oficial de las Fiestas Mayores Patronales 2022 acompañado de un bombardeo aéreo desde la plaza de la Señoría a cargo de la pirotécnia Ricasa.

12.15 horas. Entrada de bandas de música acompañas por las Reinas y sus cortes de honor, autoridades, abanderado y familia, mayorales de honor, Asociación de Peñas, Comisión de Fiestas Mayores Patronales 2022 y vecinos. En la entrada participarán las bandas de:

Colla de Xirimiters de la Marina.

Unión Musical La Primitiva de Castell de Castells.

Societat Musical La Lira de Relleu

Agrupación Musical de Xaló.

Unión Musical de Polop de La Marina.

Centre Musical Puig Campana de Finestrat

Societat Musical La Nova de Benidorm.

Societat Musical L´illa de Benidorm.

Unión Musical de Benidorm.

Recorrido: La salida tendrá lugar desde la plaza de San Jaime y pasará por las principales calles del centro de Benidorm.

13.00 horas. Concentración de bandas donde cada agrupación participante hará su entrada interpretando distintos pasodobles para dar la bienvenida a la Fiesta. Las Reinas, Aila y Chloé impondrán un corbatín en las banderas de las distintas entidades. Una vez que todas las bandas estén reunidas en la plaza, interpretarán el pasodoble ‘Fiesta en Benidorm’. Esta obra fue declarada himno de las Fiestas Mayores Patronales y será dirigida por la batuta del maestro Rafael Doménech Pardo, autor de la misma.

Lugar: En la plaza de SS.MM Los Reyes de España

Al finalizar el acto tendrá lugar el bombardeo de trueno y color a cargo de la pirotecnia Ricasa y se inaugurará la carpa de la Comisión de Fiestas 2022.

17.00 horas. Escenificación del Hallazgo de la Patrona, la Virgen del Sufragio a cargo de la ACR La Barqueta. Esta representación, declarada Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana, está basada en hechos históricos y siguiendo el texto de Pere Maria Orts i Bosch. El hallazgo nos traslada a mediados de marzo de 1740 y rememora el descubrimiento de la talla de la Patrona en un barco sin tripulación por parte de tres marineros de Benidorm. Al finalizar se dispararán salvas de honor a cargo de la pirotecnia Ricasa anunciando el Hallazgo de la imagen de la Virgen del Sufragio.

Lugar: Playa de Poniente.

18.30 horas. Solemne romería presidida por la Reina Mayor e Infantil y sus cortes de honor y con la participación del abanderado, pregonero, mayorales de honor, mayorales, ACR La Barqueta, peñas, entidades festeras, culturales sociales y religiosas, fiestas tradicionales, casas regionales, otras comisiones festeras de la ciudad y todo el pueblo de Benidorm.

Recorrido: Parque de Elche, paseo de la Carretera, Alameda del alcalde Pedro Zaragoza Orts, calle Mayor y finalizando en la plaza de San Jaime.

A la llegada de la romería a las puertas de la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, tendrá lugar la ofrenda de flores a la Virgen del Sufragio, Patrona y Alcaldesa Perpetua de Benidorm.

A continuación, la Reina Infantil, Chloé D`Hebboudt Martínez recitará un verso a la Patrona escrito por Vicenta Pérez Bayona, “Cuqui”. Después, la Reina Mayor, Aila Merenciano Gutiérrez, dirigirá unas palabras al pueblo de Benidorm.

Seguidamente, tendrá lugar el pregón oficial de las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm 2022, a cargo de Ángela Barceló Martorell.

Tras la proclamación oficial del inicio de los festejos, el presidente de la Comisión de Fiestas, José Vicente Fuster Garcia, dirigirá al público unas palabras, cerrando el acto el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez Pérez.

Por último, se interpretarán los himnos de Benidorm y la Comunidad Valenciana y se disparará un castillo de fuegos artificiales desde la Plaza de la Señoría a cargo de la pirotecnia Ricasa.

23.15 horas. Batukada acompaña por la comisión de fiestas y todo aquel que quiera unirse para recorrer las calles y peñas de Benidorm.

Lugar: Desde la plaza de SS.MM Los Reyes de España.

23.30 horas. Concierto de The Gafapasta.

Lugar: Plaza de SS.MM Los Reyes de España.

01.00 horas. Fútbol granera. Organizado por la peña Fem Rebombori y patrocinado por la Asociación de Peñas. Los ganadores serán los encargados de organizar el juego de 2023.

Lugar: Auditorio Óscar Esplà.

Domingo, 13 de noviembre de 2022, Día de la Mare de Déu

09.00 horas. Chocolatada popular ofrecida por chocolates Marcos Tonda.

Lugar: Carpa de la comisión.

10.30 horas. Recogida de las Reinas de las Fiestas y sus cortes de honor por parte de los mayorales de la comisión acompañados por las bandas de música para ir en pasacalles hasta la carpa de la comisión. Una vez allí, junto a las autoridades tendrá lugar otro pasacalles en dirección a la Iglesia Parroquial de San Jaime y Santa Ana.

11.00 horas. Parque infantil para todos los niños.

Lugar: Plaza de SS.MM Los Reyes de España.

11.30 horas. Solemne misa en honor a la Virgen del Sufragio oficiada por Juan Carlos Ferri Albert, párroco de Nuestra Señora de la Merced de Calp y Arcipreste de Callosa d’En Sarrià, con la asistencia de Reinas, damas, abanderado y familia, mayorales de honor, autoridades, Comisión, Asociación de Peñas y vecinos de Benidorm. La celebración de la eucaristía será cantada por la Camerata Ars. Cantica de Benidorm. Al finalizar la misa, bombardeo aéreo y pasacalles.

Lugar: Iglesia de San Jaime y Santa Ana.

11.30 horas. Partido de fútbol correspondiente a la Preferente G-4 entre los equipos Racing, C.F. Benidorm, y C.D. Almoradí con entrada gratuita.

Lugar: Estadio Guillermo Amor.

14.00 horas. Mascletà piro-digital dedicada a la Virgen del Sufragio a cargo de la pirotecnia Ricasa. La destilería Tenis ofrecerá una degustación de Anís Tenis.

Lugar: Avenida Jaime I.

17.00 horas. Teatro infantil ‘Diversión Espacial’. Al finalizar gran chocolatada infantil ofrecida por chocolates Marcos Tonda.

Lugar: Huerto de Colón.

19.30 horas. Solemne procesión en honor a la Virgen del Sufragio con la asistencia de autoridades civiles y eclesiásticas, Reinas y damas, abanderado, mayorales de honor, mayorales, Asociación de Peñas y pueblo de Benidorm.

Recorrido: C/ Mayor, Alameda del Alcalde D. Pedro Zaragoza Orts, C/ Los Ángeles, C/ del Médico Pérez Martorell, Avda. Martínez Alejos, Paseo de la Carretera, C/ Santa Faz, C/ Mal Pas y Plaza de San Jaime.

Al finalizar la procesión, encendido de la tradicional Estampeta de la Virgen del Sufragio, en la plaza de San Jaime.

23:00 horas. Canto de ‘Les Copletes a la Mare de Déu del Sofratge’, al ritmo de la xirimita y el tabalet.

Lugar: Plaza de San Jaime.

23:30 horas. Concierto de la Orquesta Maxim.

Lugar: Plaza de SS.MM. Los Reyes de España.

00:30 Horas. La Asociación de Peñas Virgen del Sufragio recorrerá con bandeta las calles y peñas de Benidorm.

Lugar: Desde el Casal del Fester.

Lunes, 14 de noviembre de 2022, Día de Sant Jaume

9:00 horas. Chocolatada popular ofrecida por chocolates Marcos Tonda.

Lugar: Carpa de la comisión.

10.30 horas. Recogida de las Reinas de las Fiestas y sus cortes de honor por parte de los mayorales de la comisión acompañados por las bandas de música para ir en pasacalles hasta la carpa de la comisión. Una vez allí, junto a las autoridades tendrá lugar otro pasacalles en dirección a la Iglesia Parroquial de San Jaime y Santa Ana.

11.00 horas. Parque infantil para todos los niños.

Lugar: Plaza de SS.MM Los Reyes de España.

11.30 horas. Solemne misa en honor a Santiago Apóstol, patrón de Benidorm oficiada por José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de la Diócesis de Orihuela, con la asistencia de Reinas y damas, abanderado y familia, pregonero y familia, mayorales de honor, autoridades, entidades festeras y culturales, Comisión de Fiestas, Asociación de Peñas vecinos de Benidorm. Cantará el coro parroquial y estará dirigida al órgano por su director, Juan Antonio Espinosa. Al finalizar la misa, bombardeo aéreo y pasacalles.

Lugar: Iglesia de San Jaime y Santa Ana.

14:00 horas. Atronadora mascletà piro-digital dedicada a nuestro Patrón San Jaime Apóstol a cargo de la pirotecnia Ricasa.

Lugar: Avenida Jaime I.

16.30 horas. I Torneo Pilota Valenciana ‘Penya Ganduls-Fiestas Mayores Patronales’. Partido de pelota valenciana por jóvenes pelotari locales organizada por la penay Ganduls con la colaboración de la Comisión de las Fiestas Mayores Patronales 2022 y la presencia de Reinas y damas así como de figuras de este deporte como Genovés II, Pere Roc II y Santi de Finestrat.

Lugar: Calle Puríssima Concepció.

17.00 horas. Teatro infantil itinerante ‘Aventuras de un duende mágico’. Al finalizar gran chocolatada infantil ofrecida por chocolates Marcos Tonda.

Lugar: Huerto de Colón.

19.30 horas. Solemne procesión en honor a Santiago Apóstol con la asistencia de autoridades civiles y eclesiásticas, Reinas y damas, abanderado y familia, mayorales de honor, mayorales, Asociación de Peñas y pueblo de Benidorm.

Recorrido: C/ Mayor, Alameda del Alcalde D. Pedro Zaragoza Orts, Paseo de la Carretera, C/ Santa Faz, C/ Mal pas y Plaza de San Jaime.

Al finalizar la procesión, encendido de la tradicional Estampeta de Sant Jaume, en la plaza de San Jaime.

En el interior del templo, el párroco de San Jaime y Santa Ana, Juan Antonio González, dará a conocer los nuevos mayorales para organizar las Fiestas Mayores Patronales 2023.

23:00 horas. Magnífica Orquesta.

Lugar: Huerto de Colón

23:00 horas. Dj’s Víctor Pérez y Vicente Ferrer, homenaje a la Ruta de los 90.

Lugar: Plaza de SS.MM. Los Reyes de España.

Al finalizar el concierto, ‘correfocs’ a cargo de la Colla de ‘DimonisPolopins’.

Recorrido: Plaza de SS. MM. Los Reyes de España, c/ del Hondo, c/ Ruzafa, c/ Herrerías, finalizando en la misma plaza.

Martes, 15 de noviembre de 2022

9:00 horas. Chocolatada popular ofrecida por chocolates Marcos Tonda.

Lugar: Carpa de la comisión.

09.30 horas. Recogida de las Reinas de las Fiestas y sus cortes de honor por parte de los mayorales de la comisión acompañados por las bandas de música para ir en pasacalles hasta la carpa de la comisión. Una vez allí, junto a las autoridades tendrá lugar otro pasacalles en dirección a la Iglesia Parroquial de San Jaime y Santa Ana.

10.30 horas. Solemne misa de Réquiem en sufragio de las almas de todos los difuntos de Benidorm oficiada por el párroco Juan Antonio González Magaña, acompañado por autoridades, Reinas, damas de honor y comisión de Fiestas. Cantará el Coro Parroquial. Al finalizar la misa, se ofrecerá una corona de laurel ante el monumento a los Caídos en el Mar, en la plaza de la Señoría.

Lugar: Iglesia de San Jaime y Santa Ana.

Seguidamente, la comitiva se desplazará a visitar los dos cementerios de Benidorm donde se depositarán coronas de flores en memoria de los difuntos y se rezará un responso por ellos.

11.00 horas. Parque infantil para todos los niños.

Lugar: Plaza de SS.MM Los Reyes de España.

12:30 horas. Gran Sardina para todos.

Lugar: Plaza de SS. MM Los Reyes de España.

14.00 horas. Mascletà a cargo de la pirotecnia Ricasa.

Lugar: Avenida Jaime I.

19.00 horas: Desfile del Humor organizado por la Asociación de Peñas Virgen del Sufragio y patrocinado por la Comisión de Fiestas Mayores Patronales 2022. Los premios son los siguientes:

- 1º Premio especial “José Manuel Galiana” dotado de 1.200€ patrocinado por la Asociación de Peñas.

- 2º Premio. 1000€ patrocinado por la Comisión de Fiestas 2022

- 3º Premio. 600€ patrocinado por la Comisión de Fiestas 2022

- 4º Premio. 400€ patrocinado por la Comisión de Fiestas 2022

Recorrido: Calles Venus, Ruzafa y Martínez Alejos.

23:00 horas. Magnífica Orquesta.

Lugar: Huerto de Colón.

23:30 horas. Discomóvil con la actuación de los Warriors Bears, patrocina la Asociación de Peñas. Durante el concierto se entregarán los premios del Desfile del Humor.

Lugar: Plaza de SS.MM Los Reyes de España.

Miércoles, 16 de noviembre

10.00 horas. Última chocolatada popular ofrecida por Chocolates Marcos Tonda.

Lugar: Casa del Fester.

11:00 horas. Espectáculo infantil ‘Pasacalles y encierro con toros y ambulancia hinchable’.

Lugar: Se iniciará desde la Plaza Triangular y finalizará en la Plaza de SS. MM. Los Reyes de España.

12:00 horas. Mascletà infantil y traca de caramelos para los más pequeños.

Lugar: Plaza de SS. MM. Los Reyes de España.

14.00 horas. Mascletà a cargo de la pirotecnia Hermanos Sirvent/Piromedia.

Lugar: Avenida Jaime I.

17:00 horas. Concentración de las distintas entidades festeras y asociaciones con sus respectivas bandas de música y carrozas.

Lugar: Avenida de Alcoy.

18:00 horas. Desfile de carrozas. En el desfile participarán las entidades y comisiones festeras, casas regionales, peñas y agrupaciones sociales, así como los Mayorales 2022. El broche de oro lo pondrán las Reinas de las Fiestas Mayores, Aila Merenciano Gutiérrez y Chloé D’Hebboudt Martinez, junto a sus cortes de honor.

Recorrido: Desde la avenida de Alcoy, para recorrer la Avda. de Martinez Alejos, Avda. de Ruzafa, c/Venus, c/ Marte, Avda. de Almendros y Parque de Elche.

Al finalizar el desfile de carrozas, disparo de un castillo de fuegos artificiales, a cargo de pirotécnia Ricasa.

23.30 horas. Entrega de los premios del Desfile de Carrozas patrocinados por la Comisión de Fiestas Mayores Patronales 2022, con los siguientes premios:

1º Premio 1.000€ y trofeo

2º Premio 600€ y trofeo

3º Premio 400€ y trofeo

Premio especial a la mejor carroza artesanal: 1.200€ y trofeo

Lugar: Carpa de la Comisión.

Del jueves 17 a 25 de noviembre de 2022

19:00 horas. Santa misa y novena en honor a la Virgen del Sufragio.

Lugar: Iglesia de San Jaime y Santa Ana.

Sábado 26 de noviembre de 2022

10:00 horas. Misa de Acción de Gracias a la Virgen del Sufragio.