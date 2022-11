El sonido de la pólvora lo inundó todo. La segunda mascletà de las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm ha rendido homenaje al patrón de la ciudad, Sant Jaume, en el día dedicado a su figura. El color rojo ha sido el protagonista de esta jornada.

A las 14 horas arrancaba puntual la mascletà piro-digital en la avenida Jaime I a cargo de la pirotecnia Ricasa. Centenares de personas esperaban en los dos extremos de la calle a que comenzara uno de los actos más llamativos. Cerca de 127 kilos de pólvora han llenado el cielo de Benidorm durante 6 minutos en los que los cohetes y tracas han hecho vibrar el suelo. En un momento, uno de los más aplaudidos, se han podido observar cohetes que terminaban en rojo.

Al acto han acudido el alcalde, Toni Pérez; el concejal de Fiestas, Jesús Carrobles; y la mayoría de los concejales de la ciudad. Además, las Reinas Aila Merenciano y Chloé D’Hebboudt, quienes también lucían el rojo en honor a Sant Jaume en sus faldas, fueron las encargadas de dar inicio a la mascletá junto a sus damas. También estaban presentes los presidentes de la Comissió y de la Associació de Penyes ‘Verge del Sofratge’, José Vicente Fuster y Adrián Romero, entre otros representantes y personalidades.

El lunes ha arrancado con una chocolatada y la misa en la Iglesia de San Jaime y Santa Ana oficiada por José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de la Diócesis de Orihuela, con la asistencia de Reinas y damas, abanderado y familia, pregonero y familia, mayorales de honor, autoridades, entidades festeras y culturales, Comisión de Fiestas, Asociación de Peñas y vecinos de Benidorm. El coro parroquial ha sido el encargado de cantar dirigidos al órgano por su director, Juan Antonio Espinosa. Al finalizar, ha habido un bombardeo aéreo y pasacalles por las calles de la ciudad.

Esta tarde está prevista, a las 19.30 horas, la solemne procesión en honor a Santiago Apóstol con la asistencia de autoridades civiles y eclesiásticas, Reinas y damas, abanderado y familia, mayorales de honor, mayorales, Asociación de Peñas y pueblo de Benidorm. El recorrido será C/ Mayor, Alameda del Alcalde D. Pedro Zaragoza Orts, Paseo de la Carretera, C/ Santa Faz, C/ Mal pas y Plaza de San Jaime. Al finalizar la procesión, se procederá al encendido de la tradicional Estampeta de Sant Jaume, en la plaza de San Jaime. En el interior del templo, el párroco de San Jaime y Santa Ana, Juan Antonio González, dará a conocer los nuevos mayorales para organizar las Fiestas Mayores Patronales 2023.

