Last Night of Freedom, una renombrada compañía británica de despedidas de soltero, ha revelado recientemente algunos de las peticiones más insólitas que han recibido de sus clientes. Entre ellas, destaca la peculiar solicitud de un grupo de británicos que deseaban "perseguir a un enano disfrazado de Pikachu en Benidorm".

Aunque pueda parecer una trama sacada de una película de comedia, esta historia es absolutamente real y ofrece una perspectiva reveladora sobre los eventos de despedida de soltero en la actualidad. Benidorm aparece en el quinto puesto de los destinos más solicitados en Reino Unido por los hombres en esta agencia, y el noveno para las mujeres.

El reclamo con el que aparece la localidad alicantina en su página web es "sol, mar y pintas de 1 libra: si el paraíso de las despedidas de soltero fuera un lugar en la Tierra, este podría serlo. Solo recuerda el factor 50". Esto último, la mayoría no lo tiene en cuenta.

Según la compañía, la inusual petición es solo una muestra del tipo de ideas extravagantes que se les ocurren a los clientes que buscan celebrar sus últimos días de soltería de una manera única y memorable. La idea era vestir a una persona con acondroplasia con el traje del conocido personaje de Pokémon, Pikachu, y perseguirlo por las calles de Benidorm.

Matt Mavir, director gerente de 'Last Night of Freedom', explicó que la idea original era que el novio se vistiera como Ash Ketchum, el personaje principal de la serie Pokémon, y que el grupo intentara "atrapar al enano disfrazado", recreando una especie de juego de Pokémon en la vida real. Sin embargo, Mavir reconoció que no estaba claro qué pretendían hacer si lograban "atrapar" al Pikachu humano. Finalmente, el plan no llegó a realizarse.

Las actividades más solicitadas para las despedidas en Benidorm

No obstante, entre los planes más vendidos por esta empresa en Benidorm, el top cinco para las despedidas de soltero masculinas es el siguiente:

Recorrido guiado por los bares más concurridos con chupitos y alcohol a gogó. "Enano esposado": se puede vestir de mujer, pitufo o Charlie Chaplin; se le esposa al novio o la novia durante una hora. Es español y habla muy poco inglés. Karting al aire libre - Mini Gran Premio con barbacoa incluida. Stripper femenina con final sorpresa. Hermosa stripper femenina para la primera mitad del espectáculo; luego se venda los ojos al novio. Humillación del ciervo (así se llama así a los novios de las despedidas, mientras que las novias son gallinas) cuando se quita la venda de los ojos para revelar que es un hombre vestido de stripper. El espectáculo tiene una duración aproximada de 15 minutos (3 canciones). Entrada al mejor strip club de Benidorm con área reservada y humillación del ciervo con las chicas azotándolo en el escenario. Incluye una ronda de chupitos.

En el caso de las despedidas de soltera, estas son las actividades más vendidas:

Preparación de cócteles con barbacoa. Un bartender profesional ejerce de guía de este taller. Recorrido guiado por los bares más concurridos con chupitos y alcohol a gogó. Mayordomo descarado. No se dan más detalles, pero la foto es un fornido joven con el torso desnudo y pajarita. Dura 1 hora. Recepción VIP con cava en una zona reservada. Fiesta en el Oasis Beach Club. Fiesta de día a partir de las 14:00 con música de DJ, barra libre de cerveza, sangría y refrescos, y almuerzo de "paella mixta servida con pan fresco".

Tortura real para el novio a lo "Hostel"

No obstante, Mavir compartió que este tipo de propuestas, aunque extrañas, son bastante inofensivas en comparación con otras que ha recibido la empresa. En un caso extremo, un grupo llegó a proponer que se organizara un escenario de "tortura real" para el novio. Según Mavir, "el padrino preguntó si podíamos enviar al novio a una sala de escape en Europa del Este, donde, después de firmar una exención, el personal podría hacerle prácticamente cualquier cosa".

"Querían que le maltratasen, que le atormentasen... en fin, que el novio fuera literalmente torturado en su propia despedida de soltero. Le dimos esquinazo a esa idea, sonaba a película de terror tipo 'Hostel'. Solo espero que el pobre novio encuentre amigos mejores una vez que esté casado".

Esta petición tan surrealista pone de manifiesto hasta qué punto pueden llegar algunos grupos en sus ideas para despedidas de soltero.

En general, Mavir señaló que la mayoría de los grupos suelen preferir actividades tradicionales como el karting, las bicicletas de cerveza y los recorridos por bares. Sin embargo, también reconoció que cada vez más personas están buscando experiencias más extremas y singulares para sus despedidas de soltero. "En Europa, ahora ofrecemos de todo, desde lucha libre en el barro hasta pilotar un avión de combate", comentó el directivo de esta compañía que se gana la vida diseñando episodios de liberación prenupcial.

Una ruta de striptease en Praga solo para uno

Las despedidas de soltero han evolucionado mucho más allá de una simple noche de celebración. Se han convertido en una plataforma para experiencias únicas y, a veces, bastante insólitas. "Una vez, un hombre nos pidió que organizásemos todas las actividades de striptease posibles en Praga. Lo curioso es que iba solo. Quería reservar una ruta por clubes de striptease de Praga en solitario. Esto ya era insólito de por sí, pero la guinda del pastel llegó cuando nos preguntó si podíamos recomendarle también algún salón de masajes con 'final feliz'", explica.

El director de 'Last Night of Freedom' concluye asegurando que "realmente, la gente tiene una imaginación desbordante. Es curioso que los humanos seamos capaces de poner tanto empeño en perseguir enanitos vestidos de Pikachu por las calles de Benidorm y no seamos capaces de encontrar una solución para el cambio climático".

Al fin y al cabo, como diría Shakespeare, "todo el mundo es un escenario", y parece que algunos están dispuestos a interpretar las partes más extravagantes.