Benidorm crea un Comité de Seguimiento de Sequía que monitorizará en tiempo real la situación hídrica

Estar preparados ante una situación de sequía para tomar decisiones. El Ayuntamiento de Benidorm contará con un Comité de Seguimiento de Sequía que monitorizará en tiempo real la situación hídrica del municipio. Un organismo que se incluye en el Plan de Emergencia con el que cuenta el consistorio desde 2022 y que se forma para "estar preparados" ante cualquier situación que se pueda dar. Porque, según confirmó el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, el "abastecimiento de agua para el municipio está totalmente garantizado".

La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos en el pleno de este lunes. El edil del área ha explicado que este comité está "contemplado" en el Plan de Emergencia ante Situaciones de Sequía del Abastecimiento del Ayuntamiento de Benidorm. Entre sus cometidos, "monitorizará con perspectiva real el proceso de situación de escasez hídrica y el impacto económico que puede tener la sequía, vinculado a usos de agua, que afecta al sector productivo de gran importancia para nuestro municipio, como es el turismo, y su posible repercusión sobre el medio ambiente". La primera reunión del mismo será este martes y a ella, tras una petición expresa del PSOE en la sesión plenaria, también acudirá el grupo de la oposición.

Aunque el Ayuntamiento ha dado el visto bueno a este organismo local, el concejal ha señalado que, a pesar de la escasez de lluvias, el agua en Benidorm está totalmente garantizada: "Vamos a tener agua, no habrá falta de abastecimiento, pero es nuestra obligación crear este comité para cumplir con la legislación y también para trabajar y estar en preaviso para tomar decisiones de la forma más ágil posible cuando sea necesario".

Cabe recordar que el pasado 4 de abril, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) informó que la Marina Baixa entraba en situación de alerta por escasez coyuntural de agua. En aquel momento, el Consorcio de Aguas ya avisó de que esta medida no afectaría al abastecimiento de agua para este verano, ya que la comarca y Benidorm tienen los recursos garantizados tanto por las aportaciones de la desaladora de Mutxamel, así como los propios acuíferos de la comarca. Con todo, el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa cerró hace ya meses un acuerdo que le garantiza el suministro de agua desalada hasta diciembre, en previsión de que no lloviera. De hecho, el primer trasvase de esa agua desalada está previsto para el mes de mayo.

Además, la Junta General del Consorcio actualizó el Plan de Emergencia en situación de sequía en la Marina Baixa. Este Plan de Emergencia contempla tres escenarios diferentes. El primero de ellos, una ausencia total de lluvias durante la primavera, lo que conllevaría que a finales del mes de junio la Marina Baixa entraría en situación de emergencia y serían necesarios aportes externos cifrados entre 3 y 5 hectómetros cúbicos. Este sería el escenario más pesimista, según se ha planteado en la sesión. El segundo escenario pasaría por recibir las lluvias habituales en esta estación, con lo que los aportes externos serían también los habituales. El último escenario previsto plantea la llegada de precipitaciones en primavera, pero no de forma suficiente. De ser así, los aportes externos previstos para el verano se situarían entre uno y tres hectómetros cúbicos.

La concejala socialista, Mari Luz Navarro, ha indicado que "somos conscientes de que hay que estar alerta" y por eso "hay que desarrollar este plan". Así el portavoz de Vox, José Miguel San Martín, también ha dado su apoyo a la propuesta.

Cambio en la RPT

En materia de Recursos Humanos, el pleno también ha sacado adelante por unanimidad una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal. La edil del área, Ana Soliveres, ha explicado que la última RPT aprobada en el Consistorio deriva del 30 de diciembre del año 2020 y que, desde entonces, "se han dictado varias sentencias que nos obligan a realizar ahora algunas modificaciones" para adaptar la situación de dichos trabajadores a la realidad de sus puestos de trabajo. La moción ha contado con el voto favorable de todos los grupos.

Pero desde el PSOE han mostrado sus críticas a esta cuestión pidiendo al gobierno local que ponga remedio a otras situaciones similares de trabajadores del Ayuntamiento: "Es una aberración que los trabajadores tengan que acudir a los tribunales para que se tengan en cuenta sus derechos", ha indicado el socialista Antonio Charco. "Desde el PSOE sabemos que hay más casos iguales o parecidos a los que hoy tratamos" y pidieron que "no dejen que se enquisten" y acaben también en los tribunales. Desde Vox también se votó a favor porque "hay que cumplir con los fallos de las sentencias".

Vivienda pública

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm también ha acordado por unanimidad adherirse al convenio marco de colaboración para el impulso de la promoción de viviendas de protección pública en suelo de las administraciones locales mediante colaboración público-privada, suscrito el pasado 2 de abril entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

La edil de Urbanismo y Vivienda, Lourdes Caselles, ha recordado que el Ayuntamiento benidormense es "uno de los primeros de la Comunidad en poner a disposición de la Generalitat suelo para la promoción de vivienda pública, antes incluso de que se firmase este acuerdo marco con la FVMP". Así alega que "somos conscientes de la necesidad –de vivienda–. Y ante esa necesidad, nos ponemos en marcha y actuamos".

Como ya publicó este diario, se ha cedido una parcela ubicada en la avenida de Guatemala en la que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda va a invertir 12 millones de euros para edificar 91 viviendas públicas que se adjudicarán en régimen de alquiler asequible por un período de 75 años, tras lo cual revertirán al Patrimonio Municipal de Vivienda. Esta promoción de viviendas está enmarcada dentro del denominado ‘Plan Viu’ de la Generalitat.

El PSOE, aunque ha votado a favor, se ha mostrado crítico con la política relacionada con la vivienda del gobierno local del PP. El portavoz adjunto Sergi Castillo ha propuesto en el debate del pleno que se constituya una mesa de trabajo para abordar y dar solución al grave problema habitacional que tienen familias y jóvenes en Benidorm. Ha destacado que esta es una iniciativa "en positivo que piensa en el futuro de Benidorm y en la que participarían la corporación municipal, sindicatos, patronal hotelera, constructores y asociaciones de la ciudad".

Castillo ha señalado que con el Plan Viu "no se soluciona el enorme problema de vivienda que tenemos" y "es solo un parche" porque "miles las familias que no encuentran un piso asequible, los jóvenes no pueden independizarse, y otros muchos trabajadores que vienen a la ciudad en temporada y no encuentran casa". Por ello, proponen que una posible solución al problema de acceso a una vivienda: "aflorar los miles de viviendas vacías" y “desaprovechadas” que hay en Benidorm.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, "en Benidorm hay casi 9.000 viviendas vacías, 5.000 registradas con bajo consumo eléctrico, y otras 10.000 con uno esporádico, un total de más de 24.000 casas que representan el 40 % del parque residencial de Benidorm. Esta cifra es superior a la de ciudades como Madrid (15%) o Barcelona (185)", ha indicado Castillo. Así solicitan que el Ayuntamiento tome medidas para que los "propietarios vean beneficioso para ellos ponerlas en alquiler para todo el año", ha indicado el edil.

Otros asuntos

También por unanimidad ha salido adelante la cesión de un funcionario municipal del Ayuntamiento de Benidorm en la estructura del Consorcio de Residuos del Plan Zonal 6 A-1, en calidad de administrativo de apoyo de la Presidencia del mismo, que recae sobre el concejal de Ciclo Hídrico benidormense, José Ramón González de Zárate.

Además, el pleno de la corporación ha sacado adelante tres mociones para iniciar el procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por parte de la Generalitat Valenciana a cinco agentes de la Policía Local por distintas actuaciones que, a criterio del pleno, son merecedoras de una felicitación pública. Y ellos son Francisco Javier Recio Reina y Daniel Luque Rísquez, por mantener las constantes de un hombre que había sufrido una parada cardiopulmonar el pasado mes de febrero; el agente Carlos Cedrón Vallés, por su intervención, en la que gracias a la labor de este agente de la unidad canina, junto a sus perros Hanko y Daddy, se detuvo a una persona por un presunto delito contra la salud pública, al incautarle una cantidad muy importante de hachís (10,726 kilogramos), que en el mercado negro habría alcanzado un valor de 80.000 euros. También se pide para los policías locales Francisco Javier Sánchez Molina y Mireia Cruz Alabern, realizaron una rápida intervención el pasado 8 de marzo, cuando, encontrándose fuera de servicio, auxiliaron a una mujer en parada cardiorrespiratoria, realizando maniobras de reanimación RCP hasta la llegada del Samu y su traslado a un centro hospitalario.

El pleno también ha aprobado por unanimidad la propuesta de la concejal de Juventud, Ana Soliveres, para la adhesión del Ayuntamiento de Benidorm a la Carta Europea de Información Juvenil; y aplicar el contrato de mantenimiento y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales las cuotas correspondientes a la financiación concedida por la EPSAR para el trienio 2024-26 en el municipio de Benidorm, que asciende a 5.420.119,92 euros.

Por otro lado, en el capítulo económico, se ha aprobado por mayoría una relación extrajudicial de facturas por importe de 1.081.045,15 euros. Una relación “que tiene el visto bueno de los departamentos correspondientes y que son facturas que obedecen a gastos ordinarios y servicios básicos que están en periodo de licitación o facturas presentadas fuera del ejercicio corriente” según ha explicado la concejal de Hacienda, Ángela Zaragozí.

‘Distinción Europa’

En los despachos extraordinarios, se ha aprobado por unanimidad la propuesta emanada de la Junta de Portavoces para conceder la ‘Distinción Europa’ a Laura Navarro Villanueva, directora del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, una entrega que se realizará en un acto institucional en el Salón de Plenos el próximo 9 de mayo a mediodía. Igualmente se ha aprobado con los votos de los grupos popular y socialista una propuesta del alcalde, oída la Junta de Portavoces, relativa a los derechos de las personas con discapacidad y la modificación del artículo 49 de la Constitución, que deriva de una declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).