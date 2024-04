Benidorm tendrá una desaladora que producirá 4 hm³ al año para garantizar el abastecimiento al turismo

Benidorm quiere tener un plan "B" propio en el caso de una situación de sequía extrema. El Ayuntamiento lleva años con el proyecto de construir una desaladora que genere 4 hm³ de agua al año y garantizar así el suministro a la población, pero también al turismo y a los millones de visitantes que cada año llegan a la ciudad. Para ello, el consistorio ha dado un nuevo paso y el Consell cederá a la ciudad el emisario submarino que ya existe en el paseo de Tamarindos, en la zona de Poniente, una red de tuberías para mover el agua de mar.

Ese emisario es propiedad de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), entidad que depende de la Generalitat, y se construyó para dar servicio a la desaladora de Terra Mítica; pero esta no llegó a funcionar nunca y ahí quedaron sin uso una red de canalizaciones preparadas, según explica a este diario el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate. Ahora solo habrá que "rematar" este acuerdo para poder seguir avanzando en el proyecto.

La ciudad lleva años con la intención de construir su propia desaladora para que, en caso de necesidad, garantizar el abastecimiento de agua y no depender de otros aportes "extra" como los que cada año aprueba el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa para trasvasar agua de la desaladora de Mutxamel-El Campello. Y es que este organismo, al que pertenecen Benidorm, La Vila Joiosa, Finestrat, l'Alfàs del Pi, Altea, La Nucía y Polop, aprueba cada año, desde 2021, solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) aportes extraordinarios de agua. Al último se dio luz verde en el mes de diciembre para pedir 1 millón de metros cúbicos de agua para 2024 para que, en el caso de que no lloviera, poder contar con ese "salvavidas".

Esta petición se comenzó a realizar tras el crecimiento urbano con desarrollos de nuevos planes parciales en Benidorm o zonas de urbanizaciones en Finestrat, entre otros. Y también para que una situación de sequía extrema no afecte no solo a la población, sino a la principal actividad económica de la ciudad: el turismo. Más de 2,7 millones de personas visitan la localidad cada año para pasar sus vacaciones y el agua es uno de los bienes más preciados en todos los casos. Poder garantizar el suministro es una de las cuestiones que siempre está sobre la mesa. Con todo, hasta ahora el Ayuntamiento no ha recurrido a ese aporte de agua desalada desde El Campello porque los recursos existentes y las lluvias lo han evitado.

Sin embargo, la ciudad quiere tener en sus manos la toma de decisiones en ese sentido y, de ahí, que quiera su propia infraestructura que también beneficiaría a la comarca: "En todo, Benidorm va de la mano con el Consorcio de Aguas porque es bueno para nosotros y para la Marina Baixa. Si Benidorm tiene desaladora, es bueno para todos y libera otros recursos para los municipios", indica el concejal.

Desde 2015

El Ayuntamiento ya lanzó la petición en 2015 al Consell, pero no llegó a buen puerto. Ahora "vamos a tener el emisario y eso no facilitará mucho las cosas", indica el concejal. Una vez que se tenga ese emisario, "hay que realizar un estudio de cómo está ahora mismo la red" tras años sin uso.

¿Y la desaladora? El consistorio cuenta con un anteproyecto desde hace años elaborado por los técnicos municipales junto con Hidraqua que, según el edil del área, "habría que revisar para que fuera ya un proyecto de ejecución". El coste se establece en unos 16 millones de euros para construir la desaladora a la que hay que buscarle ubicación definitiva. Así, entre las localizaciones que se barajan, hay una que gana a las demás: una parcela municipal en la zona del Murtal, también en Poniente. Es decir, en la avenida de la avenida Juan Pablo II, una de las entradas a Benidorm.

"Tenemos que ver las ubicaciones, pero es la más idónea. Por una parte, porque está cerca del emisario de la playa de Poniente, por lo que la red de conexión no se tendría que extender por toda la ciudad. Por otra, porque ya existe una red de tuberías en esa zona a la que solo habría que conectar ramales", explicó González de Zárate. Además, "al lado hay un depósito municipal que se podía usar para almacenar también agua".

En cuanto a la cantidad de agua, la previsión es que la nueva infraestructura pueda generar 4 hm³ al año. Cuando se hacía referencia a la futura desaladora se barajaba que fueran 3 hm³, pero el edil indica que "intentaremos que tenga la mayor capacidad posible" para incrementar las garantías de suministro en el futuro y en el caso de necesidad para la ciudad.

Aprobada por la CHJ, pero sin financiación

La desaladora de Benidorm está incluida ya en el Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tras las alegaciones a las alegaciones presentadas en diciembre de 2021 por el Ayuntamiento de la ciudad aunque la petición lleva sobre la mesa desde 2015. Pero aunque esta entidad le ha dado el visto bueno y también existen ya los informes técnicos necesarios, como la Declaración de Impacto Ambiental, por ahora no hay financiación.

El edil del área explicó que el coste del proyecto tendrá que correr a cargo del consistorio benidormense ya que ese Plan Hidrológico "no contempla ni un euro". Por lo que la ciudad tendrá que aportar fondos propios o buscar otras vías como fondos del Gobierno de España o de Europa para que finalmente se pueda licitar su construcción y que sea una realidad: "No será de hoy para mañana, estas cosas tardan, pero tendremos desaladora", añade el concejal de Ciclo del Agua.

Un proyecto inacabado de Terra Mítica para tener desaladora Fue en el año 2000 cuando se inició el proyecto por parte de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) para construir una planta desaladora que quedó sin terminar y abandonada. La infraestructura se planteó inicialmente para dar servicio a los parques temáticos, hoteles y campos de golf planeados en el Plan Especial de Usos e Infraestructuras (Pedui) del entorno de Terra Mítica, aunque en mitad del proceso de construcción la SPTCV dejó a medias las obras. Sí se llegó a ejecutar el emisario submarino que ahora ha pedido el Ayuntamiento de Benidorm y una estación de bombeo en la zona de La Cala, junto al Parque de Tamarindos. Además de las canalizaciones para impulsar agua del mar a más de 130 metros de la línea de costa. Estas son las que ahora revisará también el consistorio benidormense.

