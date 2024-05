Carlos Mazón en Calp: "El TRAM de Dénia a Benidorm se hará con cero transbordos"

"El tramo de Dénia-Benidorm tiene que ir con cero transbordos". El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha indicado que las obras para renovar los viaductos del Mascarat y l'Algar, ubicados en el recorrido del TRAM entre Altea y Calp podrían estar acabadas a final de año y con ellas terminar con el cambio de tren que tienen que realizar los pasajeros que usan este transporte entre ambas comarcas.

El Consell está inmerso en las obras de construcción e instalación de estos nuevos viaductos de la Línea 9 de TRAM d’Alacant (Benidorm-Dénia) en Altea. Estas dos actuaciones, cuentan con un presupuesto de licitación de 17,9 millones de euros y están financiadas por la Unión Europea. Con ellas, "el TRAM d’Alacant entre Benidorm y Dénia por fin contará con una conexión directa, eficiente y moderna, al servicio de los ciudadanos, además de compatible con el entorno", ha indicado Mazón.

El presidente valenciano se ha subido el tren en Calp junto a la consellera Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, además del presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y representantes de ayuntamientos de ambas comarcas como Calp o Altea, entre otros. Todos han viajado a la zona de obras donde Mazón ha indicado que estas "facilitarán a los ciudadanos el acceso a sus puestos de trabajo o disfrutar de todas las opciones que ofrece uno de los mayores focos turísticos, de ocio y de alternativa de residencia de toda Europa".

El viaje en tren para llegar a las obras del viaducto del Mascarat del TRAM. / INFORMACIÓN

La Marina Alta y la Marina Baixa cuentan con una población de cerca de 400.000 residentes que pueden llegar al millón en épocas de afluencia turística. Hasta ahora, el trayecto del TRAM entre Dénia y Benidorm tenía transbordos que se eliminarán con esta actuación en ambos viaductos. Estas obras "solucionan el desastre del Botànic, que obvió que los nuevos trenes tenían un peso superior a los viejos" y no podían pasar por los puentes. Así pues, con las obras de sustitución del puente del Mascarat, se elimina la "solución inoperante de la pasada legislatura que implicaba un trasbordo para poder llegar desde Dénia a Benidorm".

Elevar y trocear un viejo puente para instalar uno nuevo

Pero, ¿en qué consisten exactamente las obras? Por una parte, la más complicada, los trabajos en el Mascarat suponen la sustitución del actual viaducto, construido entre los años 1913 y 1915, por uno nuevo de similares características y conservando una estética similar a la del viaducto original. Por otra, en el viaducto sobre el río Algar se ha proyectado ejecutar la construcción de un puente paralelo al existente, de tal forma que el actual viaducto se mantenga como pasarela peatonal, tal y como establece la ficha de catalogación de Bien de Relevancia Local.

El primer caso, según ha explicado un técnico "in situ", no va a ser fácil por la orografía de la zona. "Lo que podría ser fácil en otro sitio aquí no lo es", ha indicado. Tras retirar los voladizos a modo de pasillo y las barandillas de la parte inferior de la estructura principal, esta hay que retirarla completamente en una zona escarpada con 48 metros de caída y la misma longitud. Así que la solución aportada será montar un "puente-grúa" que sirva de como de guía para ir quitando el viaducto pieza a pieza. Para ello se instalarán dos "pórticos" reforzados con pilares y a la roca y unas vigas de lado a lado que formen otra especie de puente.

Una vez montado, el viejo viaducto se retirará levantándolo primero unos metros y moviéndolo para sortear "una roca que sobresale" de la pared. Una vez "salvada" se podrá retirar todo el puente viejo trasladándolo por las vigas por trozos. Para montar el nuevo, el proceso es igual pero a la inversa montando cuatro tramos de 12 metros cada uno.

Un técnico explica la complicada actuación para retirar el antiguo puente del TRAM. / INFORMACIÓN

Mazón ha manifestado que, de esta forma, "podemos mejorar el servicio sin el importante coste adicional que supone la electrificación en zonas con muchos túneles como es el caso del tramo Altea-Gata". El presidente ha agradecido a las empresas y administraciones que participan en el proyecto que "todos juntos hayamos podido solucionar en tiempo récord una de las mayores vergüenzas en toda la Comunidad Valenciana" con "seguridad y sentido común".

Porque para el presidente de la Generalitat, la situación hasta ahora es "inaudita, es una chapuza que nos comprometimos a resolver" tras afirmar que con estas obras se acaba con "el bochorno de tener trenes que no pasan por los puentes en la Comunidad gracias al Botánic". Con todo asegura que "es una vergüenza el tiempo que todavía se tarda desde Dénia a Benidorm", un tramo que "es uno de los corredores más importante del Mediterráneo; uno de los trayectos y recorridos paisajísticos más bonitos del mundo que fue víctima de una chapuza y que no podíamos tolerar".

Otras obras y trayecto en autobús

Las obras para arreglar los puentes del tramo entre Dénia y Benidorm coinciden en el tiempo con otra actuación de emergencia en la zona, de 3 millones de euros de presupuesto, para reparar los daños que ocasionó en la línea un incendio el pasado mes de enero. Se está retirando arbolado; mitigando de posibles riesgos geológicos; reconstruyendo un terraplén e infraestructura de drenaje; y reduciendo de la erosión en taludes y laderas cercanas al trazado de la vía, entre otras.

La consecuencia de ambas actuaciones es que se ha interrumpido la circulación ferroviaria entre las estaciones de Olla Altea y Calp. Por ello, desde el mismo 9 de abril, FGV ofrece transporte alternativo de autobús entre estas dos paradas. Los vehículos previstos mantienen el horario de paso de los trenes en la zona afectada, con una modificación de las horas de salida, paso y llegada en el tramo Benidorm-Olla de Altea-Calp.

Además, los vehículos que realizan este recorrido son accesibles para facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida. Tras este primer corte, que afectará al tramo Olla Altea-Calp, a partir de septiembre la interrupción se establecerá entre Garganes y Calp y, posteriormente, en octubre se ampliará hasta Teulada. En una última fase, antes de la finalización de las obras en diciembre, el corte comprenderá el tramo Garganes-Calp.