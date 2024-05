El gobierno de Calp recibe a Mazón con camisetas verdes para pedir infraestructuras educativas

Calp era el lugar de encuentro entre aquellos que iban a conocer de primera mano las obras para reformar los viaductos del Mascarat y l'Algar de la línea del TRAM que une Dénia con Benidorm. Pero antes de hablar de trenes y vías, se ha hablado de educación. Los concejales del gobierno de Calp, formado por Somos Calpe, PSOE y Compromís, han recibido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con camisetas verdes para reivindicar los centros educativos que necesita el municipio y que se acelere el Pla Edificant. El responsable del Consell les ha escuchado y ha afirmado que ese plan del gobierno del Botànic ha sido "un fracaso".

En las camisetas se podía leer "Sr. Mazón, Calp reclama: centros de educación, segundo instituto y el Centro de Educación Especial (CEE) ya". El responsable del Consell ha llegado en su coche y no ha querido desviarse de donde le esperaban los representantes calpino y se ha acercado a ellos, les ha cogido la camiseta y el sobre con el que el portavoz municipal y concejal de Compromís, Ximo Perles, le esperaba. La alcaldesa Ana Sala y dos de los concejales de sus partidos eran los únicos que no estaban vestidos de verde, pero la primera edil tampoco ha perdido la oportunidad de reivindicar a Mazón.

La reivindicación viene para que Educación conceda al Ayuntamiento calpino la autorización para licitar las obras del segundo instituto y del CEE Gargasindi. Perles llevaba en ese sobre la documentación de los proyectos que ya se ha remitido a la conselleria pero que quería dar en mano a Mazón por si "se ha traspapelado" o el conseller de Educación "se ha despistado", le ha dicho allí mismo. El presidente de la Generalitat le ha contestado: "No se ha despistado. Los que os despistasteis fuisteis vosotros cuando hicisteis el Edificant, que es un mal sistema".

Concejales del gobierno de Calp con camisetas verdes reivindicativas. / A. Vicente

Mazón ha indicado que lo que cuesta es "deshacer el entuerto del Edificant que es un desastre" y "solo se ejecutó un 30 %". Y en ese momento han comenzado los reproches y la petición de unos a otros a que dejaran hablar. "Como fue un desastre, nosotros estamos estudiando como arreglarlo", indicaba Mazón. "Llevamos muchos meses con esto", le decían desde Calp. "Muchos años", decía el presidente, "¿o es de ahora?". Y recordaba como este plan educativo fue creado por Compromís y PSOE cuando gobernaban en la Generalitat. "Tu partido montó el Edificant y lo hizo mal", ha continuado.

Los centros de Calp

Tras varios reproches, Mazón ha explicado que el caso de Calp "está en estudio" y ver "si entre todos lo podemos resolver lo antes posible". El portavoz del PSOE, Guillermo Sendra, ha añadido que "necesitamos una solución ya". Mazón ha dicho que se llevaba la camiseta como símbolo de "una reivindicación justa".

La alcaldesa Ana Sala ha permanecido en un segundo plano hasta el último momento: "Estás en Calp. Llegados a este punto, con el desastre que dices que hubo y todo el esfuerzo que se ha hecho" en el municipio, "es pasado. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer" y le ha pedido que "mire con cariño" a los proyectos que tiene pendientes Calp.

La primera edil le ha recordado que ha cedido 30.000 metros cuadrados de terreno que costará 3 millones de euros acondicionar para que puedan instalarse aulas prefabricadas para atender a la demanda educativa. Pero como no llegará a tiempo, además, se han propuesto espacios públicos, como en la Casa de Cultura o la Casa Nova, para habilitar aulas en septiembre. Mazón la ha escuchado y luego se ha subido al tren. Estaba en Calp para ir a ver las obras del TRAM.

Pero después aún ha dicho más y Mazón se ha referido al partido del portavoz del gobierno calpino, Compromís: "Me llama la atención que el principal portavoz del gobierno de Calp sea del partido que en ocho años creó el sistema que no ha traído esos colegios. No han sido capaces de traerlos en ocho años y ahora nos los piden en ocho meses el mismo partido". Ha pedido "demagogias pocas... Que venga ahora de bombero el que fue el pirómano del Edificant me hace mucha gracia".