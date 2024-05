¿Temen los vecinos una subida de impuestos si Benidorm tiene que asumir los 330 millones de indemnización?

Los vecinos y residentes de Benidorm han desayunado este jueves con la noticia de que los tribunales han dado la razón a la familia Murcia Puchades y han condenado al Ayuntamiento a indemnizar con 283 millones a los propietarios por tres parcelas en Serra Gelada al no cumplirse los convenios firmados. Una cifra que califican de "barbaridad" además de que temen que, si se convierte la sentencia en firme, que sean los bolsillos de los contribuyentes los que quizá asuman parte del varapalo a las arcas municipales que supondría ese importe millonario.

El litigio entre Ayuntamiento y propietarios sobre esta cuestión viene de lejos. Y aunque se ha hablado otras veces de la millonaria cifra que solicitaban los segundos por esos terrenos, verla de nuevo sobre el papel ha sorprendido a muchos, ahora además con una sentencia que quita la razón al consistorio y que, si no se consigue revertir, supondría un auténtico calvario para las cuentas municipales. El importe es tres veces el presupuesto municipal, según ha indicado este jueves el alcalde Toni Pérez.

La posibilidad de que se suban los impuestos en un futuro para poder hacer frente a ese pago está en el aire. Pero, ¿qué opinan los vecinos? "Una subida de impuestos para afrontar 330 millones supondría tener que cuadriplicar lo que pagamos al año. Eso no se puede asumir", indica a este diario Salvador, vecino del centro. "Los errores ajenos de los representantes políticos no podemos pagarlo los vecinos, no es asumible", alega.

María López asegura no conocer todos los detalles del tema urbanístico pero sí la cuantía que se ha reflejado en el fallo: "Supongo que si hay que pagarla, nos subirán los impuestos". Y asegura que "me parece un absurdo que se haya llegado a este punto por una lucha de poder o política, al final siempre afecta a los ciudadanos. No me parece correcto". Otro vecino del barrio de Colonia Madrid se muestra muy indignado: "Los políticos gestionan el dinero de todos, no es de ellos. Tendrían que ser más prudentes".

Esperar al fallo final

Representantes de asociaciones de vecinos consultadas aseguran que aún es pronto para hacer valoraciones sobre qué pasará. Aunque Antonio Zamora, presidente de la entidad Europa-Loix, del Rincón de Loix, indica que "hay que esperar al fallo final y, si finalmente es a favor de los denunciantes, habría que ver si se repercutiría en los ciudadanos directamente con una subida de impuestos".

Los vecinos temen por sus bolsillos en cada movimiento que da el Ayuntamiento. Sobre todo porque acaban de asumir una subida de la tasa de basura de un 72 % pasando de pagar 112,74 euros al año a 193,72 euros, cerca de 81 euros más por vivienda. Además está prevista una subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 23 % y los precios de todo cada vez están más altos. "No podemos pagar los mismos", apunta un residente que critica que todo se arregle subiendo impuestos.

Por ahora la sentencia no es firme y el Ayuntamiento presentará un recurso para intentar que, como ha ocurrido con fallos judiciales anteriores, se le vuelva a dar la razón y no haya que pagar esa indemnización millonaria. A los vecinos solo les queda tener paciencia y esperar acontecimientos.

