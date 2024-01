A solo unas horas de que empiece la primera semifinal del Benidorm Fest los nervios están a flor de piel. Y no solo los de los artistas que se subirán al escenario a mostrar sus propuestas sino también de aquellos que presentarán las galas y los programas previos y posteriores. Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada serán los primeros e Inés Hernand, Aitor Albiza y Jordi Cruz los segundos. Los seis han mostrado cómo se sienten en un marco como El Castell de Benidorm donde también se han desvelado los nombres de los cuatro artistas que subirán al escenario con su música en esta primera gala.

Vicco será una de ellas. La cantante volverá a subirse al escenario tras participar en la edición del pasado año, esta vez como artista invitada. Su Nochentera ha sido un éxito y sus notas sonarán este martes en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Con ella Abraham Mateo, Beret y Mr. Rain. En esta primera semifinal, participarán por este orden, Lérica con su tema Astronauta; Noan, con Te echo de menos; Sofía Coll y su Here to stay; Mantra, con Me vas a ver; Miss Caffeina y su tema Bla, bla, bla; Quique Niza con Prisionero; Angy Fernández con la canción Sé quién soy; y, por último, Nebulossa con el tema Zorra.

María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, ha desvelado estos nombres y también se ha referido al horario de la primera semifinal que arranca a las 22.40 horas. Porque ha habido muchas peticiones para que arrancara antes a lo que la responsable televisiva ha apuntado que "hemos tomado nota de todas ellas" pero "se toma la decisión que creemos más acertada para la emisión del programa". Así asegura que durará "menos de dos horas" porque "va a ser bastante ágil".

Y, ¿cómo se sienten los presentadores horas antes de que arranque el certamen? Ruth Lorenzo, quien será la conductora del evento, indica que "empiezo a notar la ola que viene. Estoy con los nervios a flor de piel" aunque "con ganas e impresionadísima con el plató de este año y el despliegue hecho". La artista se convierte en la presentadora del Benidorm Fest en el décimo aniversario de su participación en Eurovisión, lo que lo tiñe con un tono especial.

Para Marc Calderó las horas previas han sido de infarto repasando el guion y que todo estuviera a punto: "Teníamos ganas que llegase. Al pisar ya escenario y hacer las primeras pruebas ya sientes esa energía eurovisiva del Benidorm fest". Adelantó que "habrá sorpresas desde el segundo uno" aunque no avanza nada al respecto: "Será maravilloso". Su compañera Ana Prada resume en una frase su sensación: "Qué ganas. Estaba contando los días para llegar a este momento". Para ella, el escenario "tiene magia y eso que solo lo hemos visto vacío".

Aquellos que se encargarán de la cobertura previa y del programa posterior a la gala también han dado sus primeras impresiones. Inés Hernand, con su tono simpático e irónico que la caracteriza, indica que "estoy muy contenta" y pide que "se disfrute todo desde las casas. Hemos venido a reír y a poner en valor la música y el talento". Y dio una premisa: "No podemos poner solo el ojo en Eurovisión sino en el Benidorm Fest que ya es una simpática franquicia".

Aitor Albiza avanzó que el "día promete por eso hay que quedarse hasta la madrugada" cuando se emitirá el programa después de la gala que conducirán los tres. "Tenemos ganas de abrazar a los que pasen a la final y pasarlo bien" y a los que no: "No tenemos el juego del programa pero estaremos con ellos para ver esas pequeñas reacciones". Por su parte, Jordi Cruz explica que el programa antes de la gala será "una ventana a la que poderse conectar y ver las reacciones. Mostraremos imágenes en exclusiva y cosas de puestas en escena".

Ruth Lorenzo: "Mi papel es de apoyo a los artistas"

La artista Ruth Lorenzo cambia de rol para este Benidorm Fest: "Este año lo veo desde otra perspectiva". Su papel será el de "dar apoyo y cariño a los artistas porque sabes lo que están sintiendo cuando tienen que salir y controlar los nervios. Es un día muy importante en su carrera". Para ella, después de una actuación de este tipo, "se genera un antes y un después. Lo que pase en ese escenario queda para siempre" y se podrá ver siempre.

Los candidatos "tienen solo tres minutos para darlo todo, es mucha presión" porque a la vez deben "tener control vocal y están al desnudo porque la voz es en directo. Ahí se ve quién va a poder subirse al escenario de Eurovisión que es magno, no tiene comparación con nada. Es emocionante". Para ella "lo más importante es darles apoyo, que no se sientan mirados con lupa. Ya son ganadores".

En cuanto a ser presentadora de un evento así, apunta a que "Es un programa en directo que supone un reto para mi muy grande. Estoy super arropada y acompañada" y eso la tranquiliza. Además quiso felicitar a ese "team" que la acompaña porque "es una manera de conectar con todos los públicos. Se dirige a gente que necesitamos que estén y que conecten la televisión". Con todo, la pregunta que está en el aire es: ¿sonará su canción Dancing in the rain en el Benidorm Fest? Ruth Lorenzo solo ha dicho que "habrá que ver los tres programas (por las tres galas) a ver qué pasa".

Las manías antes de salir al escenario

Como curiosidad, los seis presentadores de las galas y los programas complementarios al Benidorm Fest explicaron si tenían manías o no a la hora de salir al escenario. Inés Hernand aseguró que "no os cuento la mía sino la de Mariló Montero", lo que provocó la risa de los asistentes. Así desveló que esta conocida presentadora "se santigua" y que Hernand cuando compartió programa con ella "dije lo voy a hacer por si acaso que tiene muchos años de carrera". Dicho esto apuntó que ella "no tengo ninguna manía".

Ana Prada tampoco las tiene aunque sí ha pedido algo para las galas: "Un tacón cómodo porque tengo escaleras y que andar mucho. No es manía pero lo necesitaba". Marc Calderó ha solicitado "ver un poco más grandes los números y nombres sobre todo en el momento de las votaciones". Y como manía, "necesito cepillarme los dientes justo antes de salir. Hace años que lo hago".

Ruth Lorenzo asegura estar relajada y no tiene ningún ritual especial: "Estoy intentando acordarme de lo que tengo que decir. Si me equivoco, se me perdona porque soy murciana y han pasado 10 años desde que participé en Eurovisión", cuenta mientras sonría. Para Jordi Cruz es importante "apagar el móvil y disfrutar del directo" después de dejarse sus redes sociales listas. Y Aitor Albiza asegura que pide una copa de champán, rozo mi cuarzo de la suerte y voy al baño". ¿Les darán suerte todos estos rituales?