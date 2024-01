¿Qué sientes los artistas que participaron en las dos ediciones anteriores del Benidorm Fest? ¿Cómo les ha cambiado la vida desde entonces? Si una palabra podría definir lo que sienten un nutrido grupo que se subió al escenario es nostalgia, sobre todo, cuando han vuelto a pisar la capital turística donde parte de sus sueños se hizo realidad. El primero de ellos, haber optado a ser el representante de España en Eurovisión. Pero van mucho más allá: el certamen musical ha impulsado las carreras de todos ellos y le desean larga vida.

El Castell de Benidorm ha sido el escenario del encuentro de algunos de los participantes de las ediciones anteriores. Junto a la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, se han sentado Aritz, E'Femme, Fusa Nocta, José Otero, Megara, Meler, Sharonne, Twin Melody, Sara Deop, Xeinn, Vicco, Varry Brava y Rayden. Este último participa además como asesor del certamen musical.

El artista explica que el rol que toma este año "es muy diferente" y que "este es el lado tranquilo". Sobre el Benidorm Fest destaca que es un evento que no ha cambiado en exceso, sino que "se ha especializado más" y que "más que cambiar, se ha ensanchado la mirada". Aquellos que participaron en ediciones anteriores han mostrado sus impresiones tras acudir a Benidorm un año o dos después de subirse al escenario a mostrar su propuesta. Algunos aseguran sentir envidia de los que lo harán este año, pero también añoranza porque el sentimiento que salió de las actuaciones que hicieron fue muy positivo a pesar de los nervios por los que pasaron.

Una de ellas es Vicco. Tras su participación en el Benidorm Fest, su canción "Nochentera" se ha convertido en casi un himno que no ha parado de sonar. Para ella, el certamen supuso una "segunda oportunidad" en su carrera: "Cuando llegué a Benidorm era una chica que soñaba con ello y cuando pasa dices, sorpresa. Estoy feliz". La cantante asegura que "me veo reflejada" en los artistas y "me da envidia". Tanto que "ojalá estuviera en esa posición de nuevo porque es muy guay", desde los momentos previos, al hotel o los ensayos.

Varry Brava comparte esa emoción con Vicco: "Hemos venido con ilusión y emocionados de verdad, solo tenemos palabras de agradecimiento a esta ciudad y al Benidorm Fest". Ellos llegaron al certamen "con una carrera pero esto ha sido un impulso grande. Siempre hemos reivindicado más música en la televisión y eso ha sido". El grupo musical no se pierde una cita relacionada con este festival sea donde sea "porque nos sentimos muy cómodos" y "nos gusta hablar de música y juntarse con la gente que tiene esa ilusión por ella".

Meler, quienes triunfaron en el voto demoscópico, aseguran que "estamos encantados de estar aquí y tenemos una sensación de nostalgia. Vemos a los concursantes y miramos atrás y pensamos en los nervios que teníamos". Para ellos "al final eso tiene su fruto. Hemos tenido un año increíble". Twin Melody siente lo mismo: "Qué bonito juntarnos de nuevo para vivir una vez más lo que vivimos el año pasado. Xeinn también tiene ese sentimiento: "En mi caso son dos años desde que participé. El Benidorm Fest ha evolucionado a nivel increíble, muy top, y cada vez a más". Para Megara, "este año lo estamos viendo desde otra perspectiva más tranquila pero con añoranza. Y cierta envidia. Porque son nervios pero bonitos. Lo pasas mal pero es muy gratificante".

Visibilidad para los artistas

José Otero recalca la oportunidad que le dio el Benidorm Fest "de empezar a trabajar en España, en mi país, y en un formato que crece" y "me ha abierto las puertas a un público con el que no tenía oportunidad de trabajar". En ese sentido, Rayden destaca como el Benidorm Fest "te pone en el mapa. Sirve para que las carreras consolidadas se acerque a un público más generalista. Todo suma". Para Sara Deop, el Benidorm Fest "me ha traído cosas bonitas y me ha ayudado a crecer". Y Aritz asegura que desde que participó en el certamen "he hecho una búsqueda de lo que quería ser como artista".

Y, ¿qué tiene el Benidorm Fest que engancha a todos los que han pasado por su escenario? Megara lo pone sobre la mesa: "Nosotros somos banda de escenario pero es otro rollo. Aunque tengas el 'culo pelao' de hacer conciertos en directo. Un escenario con esas dimensiones y ese equipo, es muy fuerte". Pero todo pasa por muchos nervios aseguran pero "empieza a sonar la canción y te metes en el personaje. Estos tres minutos son míos".

Para E'Femme, vivir otra edición desde cerca aunque sea fuera del escenario "es como un regalo, volver a recordarlo en el lugar donde pasó". A ellas el festival "nos ha abierto muchas puertas y venimos en representación de artistas que están empezando, independientes, a los que les es difícil traer una propuesta a un formato tan grande pero lo hicimos con mucha ilusión. Sharonne además añade que se "crea ese halo misterio sobre lo que va a ocurrir sobre el escenario, las propuestas y todo el mundo investiga lo que se va a aportar por los artistas. Es un festival que tiene mucho interés".

Con todo, los artistas que ya han vivido la emoción de una semifinal o final destacan que el Benidorm Fest tiene un "sello de identidad con el que se democratiza el acceso a la industria musical", explica Rayden. Así destacan que al final es el público el que elige la opción que más le gusta y que eso también tiene mucha importancia. Ahora solo falta esperar a ver quien será el elegido para ir a Eurovisión. Algo que se sabrá el próximo sábado.