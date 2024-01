Superado el trámite. La tercera edición del Benidorm Fest subió anoche el telón con la primera de sus semifinales. Se cumplió el pronóstico y los principales favoritos ya esperan a los otros cuatro finalistas que saldrán de la segunda semi se celebrará el jueves.

En mitad de una jungla de críticas por el horario, el programa no arrancó hasta varios minutos pasadas las 22:50 horas. Hubo que esperar unos cuantos más hasta que empezó la música, pero una vez sonó el primer acorde, el ritmo fue imparable y las distintas actuaciones se sucedieron sin respiro.

Pero lo que dejó sin aliento al público fueron las últimas actuacciones. La apotesis incontrolable de Angy fue el primer plato fuerte, al que le siguió la inolvidable -y coreada por un público entregado- interpretación de "Zorra" de Nebulossa, que conquistó al jurado y enamoró lo suficiente al público para consolidar su primer puesto en la primera de unas semifinales que dejaron grandes momentos.

Lérica - "Astronauta"

Su electrolatino light, tan válido para el oyente ocasional de radio musical como para animar una verbena el primer día de las fiestas de pueblo, sirvió para destapar el tarro de las esencias de la tercera edición del Benidorm Fest. Su actuación tal vez no pasará a la historia, pero es de justicia reconocer que sirvió para caldear el ambiente y abrir el apetito de cara a las esperadas actuaciones que aguardaban en el horizonte.

En cualquier caso, su colorida puesta en escena, con una mesa de Dj que simulaba ser la cabina de una nave espacial, encendió el ambiente y también sacó de la somnolencia a los espectadores más impacientes, que acabaron metidos de lleno en un viaje interestelar generado por unos efectos especiales que exhibieron todo su músculo en la pantalla.

Noan - "Te echo de -"

Su voz rasgada atrapó a los presentes en una vibrante actuación a la que le faltó más punk rock a la que el propio Noan hacía mención en su camiseta, en la que daba gracias a Dios por este género musical al que intenta rendir homenaje. Cierto es que su canción tiene trazas de este estilo, pero busca contentar a todos los oídos, y eso derivó en una actuación que se quedó tan lejos del suspenso como de la final.

Sofía Coll - "Here to stay"

Llegó el turno de uno de las grandes nombres. Las casas de apuestas la situaban entre los principales candidatos, con un 20% de opciones de ganar el certamen. Un porcentaje que bien podría haber crecido si su actuación hubiera respondido a las enormes expectativas generadas. Estaríamos hablando de una seria candidata si su nivel vocal hubiera estado en armonía con una coreografía de elevada dificultad, principal as de su actuación que le valió su pase a la final. Su presencia estaba cantada, aunque quizá sean sus facultades vinculadas al canto la que les dejen fuera de Malmö.

Mantra - "Me vas a ver"

Ilusión, entrega, entusiasmo... Todo esto se les suponía a este trío juvenil, que exhibieron toda su energía sobre el escenario en una puesta escena repleta de un buen rollo más que contagioso. Pero este continente se quedó demasiado grande para el contenido estrictamente musical de una actuación que sí fue reconocida en el televoto. De hecho, los 40 puntos en la última votación les hicieron quedarse a las puertas, concretamente, a 7 puntos, del cuarto puesto que acabó en posesión de Miss Caffeina.

Miss Caffeina - "Bla, bla, bla"

Una canción hecha a medida para las miles de personas que van a sus conciertos con los que se recorren gran parte del territorio nacional, pero adaptada con un potente y pegadizo estribillo para este tipo de certamen. Los integrantes de la banda madrileña demostraron sus tablas sobre el escenario y contagiaron su energía a un público que les acabó dando la espalda en el voto desmocópico.

La banda mostró su cara más pop (pero sin renunciar a su naturaleza indie) e hicieron vibrar el Palau l'Illa con unos minutos finales de actuación que desbloquearon el nivel final. Su interpretación pasó a ser un concierto y se llegó a sentir como tal cuando los miembros del grupo se acercaron a la orilla del escenario, desde donde brindaron unos instantes de música en directo de mucha categoría que tuvo que ser un verdadero privilegio para los presentes en las primeras filas.

Quique Niza - "Prisionero"

Una puesta en escena elegante, repleta de fuerza, pero empañada por los numerosos gallos de un cantante tal vez traidiconado por unos comprensibles nervios. Jugarte tu futuro en tres minutos es un ejemplo de lo cruel y desalmada que puede llegar a ser la industria musical. En cualquier caso, Quique Niza defendió su tema entregado a una emoción que es una de sus principales fortalezas, pero no fue suficiente, y el artista fue penalizado con las puntuaciones más bajas en el recuento final y acabó como último clasificado.

Angy Fernández - "Sé Quién Soy"

Hay una generación de españoles cuya adolescencia siempre estará ligada a Angy Fernández. La artista mallorquina se marcó un Bisbal en la primera edición de Factor X y su figura eclipsó a la de la ganadora del reality. Siempre habrá un hueco en la memoria de los espectadores de aquel concurso para esa niña en los últimos días de su infancia dotada de un flequillo imposible y de un exuberante torrente de voz del que anoche volvió a hacer gala.

Se veía venir. La canción invitaba a ello y la cantante mostró toda su fuerza en la que se puede considerar sin ningún miedo como la mejor actuación de la primera semifinal. Cierto es que antes de que se presentara en el escenario, había una duda: qué Angy íbamos a ver. La propia cantante reconoció minutos antes en micrófonos de RTVE que tenía ganas de llorar y existía la posibilidad de que su exuberancia vocal, sumada al potente significado de la canción, se pudiera convertir en descontrol, pero nada más lejos de la realidad. O sí, pero qué más da.

Porque hubo caos, pero Angy no titubeó ante él, sino que se sumió en esa vorágine vocal que tanto le caracteriza porque forma parte de ella. Porque ella sabe quién es, y por esa razón, regaló unos segundos repletos de rock que ya forman parte del museo de mejores momentos del certamen, así como el abucheo generalizado del respetable cuando el jurado comunicó los 62 puntos concedidos.

Nebulossa - "Zorra"

La primera semifinal no podía tener mejor cierre. Ya lo avisaba Jordi Cruz en las horas previas al certamen en una entrevista con Charlas XXI: "Como llevemos esto a Eurovisión salimos en las noticias de toda Europa. Lo de la teta de Rigoberta se queda en anécdota". Unas declaraciones que había que poner en barbecho, ya que todo lo que rodea al Benidorm Fest peca de cierto exceso de hype, ese término tan de moda que come terreno a una palabra cada vez menos nuestra: expectativa.

Pero el matrimonio de Ondara estuvo a la altura de las sorpresas que pronosticaban los envidiados asistentes a sus ensayos y ofrecieron una actuación que ya es historia del festival y aspira a serlo de Eurovisión. La comunión con el público fue total, no había ni un presente que no se supiera la letra de pe a pa (no en vano, el tema está arrasando en Spotify y su rumbo es imparable) y este detalle fue un efecto narcótico que sólo la buena música en directo es capaz de generar.

El grupo demostró que aspiran a mucho más que ser el himno de esta edición y se plantan en la final dispuestos a todo, o por lo menos, a zorrear más.