Un grito de empoderamiento que aspira a tener eco en toda Europa y que ya rebota sin control en las paredes de Spotify. Nebulossa, uno de los representantes alicantinos (originarios de Ondara) que participa en el Benidorm Fest, ha experimentado una empinadísima subida en su número de reproducciones. El grupo ha pasado de 1.870 oyentes mensuales (según datos que reflejaba la aplicación musical en el mes de noviembre) a nada menos que 256.600.

Da hasta cierto vértigo calcular el porcentaje que supone este frenético ascenso que se ha producido al calor de Zorra, una canción que busca no dejar indiferente a nadie. Viendo su número de escuchas, es innegable que va por buen camino. Ahora, 'sólo' queda refrendarlo en el escenario en forma de gota ya instalado en el Palau d'Esports l'Illa. Deberán hacerlo María Bas y Mark Dasousa, mujer y marido desde hace 20 años, y nombres reales eclipsados bajo el alias artístico -y el enorme éxito- de Nebulossa.

La explosión de popularidad que han vivido en las últimas semanas, y que les hace llegar lanzados a las semifinales del Benidorm Fest, también se ha producido en menor medida en sus redes sociales. En Instagram, el grupo ha pasado de 17.200 a 23.200 seguidores, pero más notorio ha sido el aumento que han registrado en YouTube, donde han pasado de 448 a 7.010 suscriptores.

Menos contundentes, aunque igualmente llamativos, son los incrementos que se han producido en las cifras de otros artistas originarios de la provincia que aspiran a ganar el Micrófono de Bronce. Almacor (que cerrará la segunda semifinal) también ha recogido los frutos de ser uno de los candidatos del Benidorm Fest. El compositor villenense arrastra ahora unos 117.000 oyentes mensuales en Spotify, muy por encima de los 27.000 que acumulaba antes de que se hiciera pública su candidatura.

El impacto del certamen de la capital de la Costa Blanca también se ha hecho notar en sus redes sociales, donde, aunque de forma menos acentuada, ha disfrutado de una suave subida en su número de seguidores: de 29.500 a 34.100 en Instagram, de 14.000 a 15.400 en YouTube y de 10.200 a 12.900 en TikTok.

Otros artistas alicantinos

Mantra, banda integrada por Paula Pérez, Charly Weinberg y el vocalista alicantino Carlos Marco, como no puede ser de otro modo, también se ha visto beneficiada de formar parte de la preselección de artistas que aspiran a representar a España en el Festival de Eurovisión 2024. El grupo casi ha duplicado sus oyentes mensuales, que ya en noviembre se codeaba con cifras elevadas, unas 124.000 escuchas que en la actualidad ya son 202.500. Al igual que en el resto de artistas mencionados, este aumento de fama también ha engrosado el número de seguidores de la banda en sus distintas redes sociales: de 9.742 a 11.500 en Instagram, de 27.800 a 29.000 en YouTube y de 5.400 a 7.965 en TikTok.

Estos datos invitan a formar el puzzle de los diferentes candidatos y cómo llegan a esta gran cita de la canción. Por comportamiento de los usuarios y lógicamente, por su vinculación musical, Spotify se puede considerar como la principal fuente de referencia. En este sentido, las cifras de la plataforma dejan claro que hay dos grandes favoritos, Marlena y Lérida, con 1.400.000 y 1.200.000 oyentes mensuales respectivamente.

Participantes en el Benidorm Fest con más oyentes mensuales en Spotify (números aproximados):

Marlena 1,4M Lérida: 1,2M Noan: 562.300 Miss Caffeina: 479.000 María Peláe: 308.500 Nebulossa: 256.600 St. Pedro: 231.300 Mantra: 202.500 Angy Fernández: 121.600 Yoly Saa: 117.900 Almacor :117.00 Dellacruz: 82.100 Sofia Coll: 77.200 Roger Padrós: 59.400 Jorge González: 52.700 Quique Niza: 46.900

Hay que bajar hasta las 562.300 escuchas para encontrar a un nuevo candidato, Noan. El joven cantante vasco es el primero de los participantes que se mueve por debajo del millón de reproducciones mensuales. Le sigue de cerca uno de los grandes nombres del certamen, Miss Caffeina, una de las bandas indie más emblemáticas del panorama nacional, que suma 479.000 oyentes mensuales.

Tras el grupo madrileño, se abre una nueva brecha hasta encontrar el siguiente participante en la lista de más escuchados. A partir del quinto puesto, las diferencias se estrechan y el pastel de reproducciones queda muy repartido, aunque no de forma equitativa. Hay quienes se acercan a los puestos nobles de la tabla, como María Peláe (más de 300.000 oyentes) o los mencionados Nebulossa, y quienes comparten el pozo con cifras que rondan las 50.000 escuchas mensuales, como Roger Padrós, Jorge González o Quique Niza.

El dictamen de las casas de apuestas

En cualquier caso, estos registros ayudan a hacerse una imagen de lo que podemos ver en las votaciones, pero no son el único indicativo. Según la pagina Eurovisión World que recoge las diferentes cuotas de pago, los favoritos en las casas de apuestas son St.Pedro con su tema 'Dos extraños' y con un 22% de probabilidad de victoria, seguido de cerca por Sofía Coll, con 'Here to stay' y un 20% de que pueda alzarse con el Micrófono de Bronce.