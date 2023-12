Una de las sensaciones del Benidorm Fest. El anuncio de Nebulossa entre los artistas seleccionados para participar en el programa de televisión de RTVE tuvo una repercusión discreta, pero tras la publicación de la canción con la que participarán, Zorra, han revolucionado el formato y a los eurofans.

La cantante María Bas (Ondara, 1967) y el productor Mark Dasousa (Ondara, 1975), mujer y marido desde hace 20 años, se han sumergido de lleno en el camino a Eurovisión con una canción que busca no dejar indiferente a nadie. Reconstrucción y empoderamiento con la mirada puesta en cambiar la acepción de un adjetivo utilizado para someter a las mujeres durante mucho tiempo. "Ya a Hypatia, en Alejandría, en el 400 D.C., la tacharon de zorra y de bruja", comenta la vocalista alicantina, que estima que "en pleno siglo XXI ya es hora de darle una vuelta al concepto".

De esta forma, el término conseguiría dar un giro a su connotación negativa y usarse para levantar un grito empoderador escuchado por toda Europa: "con esta canción, tenemos la oportunidad de apropiarnos de esa palabra y usarla en nuestro propio beneficio", añade María Bas.

Los usuarios de las redes sociales ya comparan este tema con el que presentó la catalana Rigoberta Bandini en la primera edición del Benidorm Fest. Ay mamá se convirtió en un himno que llegó a las 50 millones de reproducciones en plataformas digitales y ayudó a un montón de mujeres que se sintieron identificadas con la letra. Según la formación de Ondara, "sería un auténtico privilegio ser el himno feminista de esta edición... ¡Dios salve a Rigoberta!".

Feminismo intergeneracional

Sin embargo, este himno está compuesto desde otro punto de vista. Alude a otra generación que no está tan representada en la proclama feminista. Con sintetizadores ochenteros y un videoclip lleno de referencias, María Bas y Mark Dasousa han dado forma a una canción antiedadista donde se reclama la participación y el apoyo de mujeres que han sufrido de primera mano los estragos del machismo.

Por ello, en el vídeo que acompaña a la canción, dirigido por Laia Lluch, se muestra a personajes femeninos de avanzada edad sintiéndose representadas por lo cantado por María. Ella, con un vestido rojo y con poses que hacen recordar a otras divas, hace un guiño a la aparición de la artista catalana Manuela Trasobares en el programa del extinto Canal Nou Parle vosté, en 1997, donde realizó una proclama en defensa de la libertad individual.

"Yo ya tengo una edad y aunque siempre he hecho lo que me ha dado la gana, también he ido tragándome cosas que ahora he vomitado con Zorra", explica la artista, que con 55 años planta cara al patriarcado desde una posición diferente a la que ha ostentado a lo largo de su vida: "no ha sido fácil, la verdad. Sobre todo lo de ser mujer, tener 55 y comenzar a estas alturas la carrera de artista", comenta entre risas.

Además, es el grupo más mayor de los seleccionados en esta tercera edición del Benidorm Fest algo que, aseguran, les beneficia: "estamos aquí para divertirnos, ser el grupo más mayor de los participantes no nos perjudica en absoluto, al contrario". Competirán en las semifinales del 30 de enero y del 1 de febrero por hacerse con un hueco en la final del sábado 3 de febrero. "Las arrugas empoderan. Estamos hartas de que la edad sea un obstáculo. Estamos aquí para demostrar que no", sentencia.