UGT denuncia el "caos" en el transporte de autobús en Dénia o Benidorm con Alicante por la división de líneas

Reclamaciones y una reducción del 50 % de viajeros. Estas son las consecuencias que, según UGT, estaría teniendo la entrada en funcionamiento de las nuevas concesiones de las líneas de autobús entre Les Marines-Alacant, de la Unión de Benissa (CV-202), y la CV-302 València-Alacant/Elx de Alicante Valencia Bus que han dividido la antigua línea 403. En concreto, el sindicato apunta a que ha supuesto una "auténtica merma" en la prestación del servicio interurbano entre Dénia y Alicante, pero también ha afectado a los recorridos en Benidorm.

Así lo han explicado en un comunicado donde apuntan que el servicio entre Dénia y Alicante ha supuesto una bajada de ocupación del 50 % de usuarios, según las estimaciones de UGT. El anterior gobierno de la Comunidad Valenciana dividió la línea CV 403 en una línea que va de València a Alicante por Alcoy y Elda; una segunda de Dénia al aeropuerto por Alicante; y una tercera de València a Benidorm, "sin posibilidades de servicios directos y con itinerarios que no son congruentes para los usuarios".

Además añaden que "si bien, esa división de la línea se estudió y llevó a concurso en el anterior gobierno autonómico, ha sido el nuevo equipo, que gobierna desde hace menos de un año, quien lo ha puesto en marcha". Desde la entrada en servicio, los usuarios "deben hacer trasbordo si quieren acceder a ciertos lugares. Dénia ha perdido conexiones, con la consiguiente bajada del número de viajeros, que acumulan reclamaciones de todo tipo", añaden. Estas nuevas líneas "tienen, además horarios comerciales que no están siendo competitivos y se debe duplicar el material móvil para atender la demanda", apuntan desde el sindicato.

Los responsables de UGT aseguran que "al haber menos viajes entre Dénia y Xàbia, se limitan las conexiones con los puntos de destino más usuales, que son Calp y Benidorm. Desde las administraciones se apuesta por la Agenda 20-30, que significa potenciar el transporte público para reducir las emisiones contaminantes, etc. Es incongruente que la propia administración diseñe este modelo de transporte público".

Los cambios sufridos, según las mismas fuentes, han traído como consecuencia que las "líneas 4, 5, 6 y 7 (que van desde Calp, Callosa d'en Sarrià, Dénia o Xàbia hasta Alicante y el aeropuerto) no tienen entrada en la localidad de Benidorm, con el consiguiente perjuicio para los habitantes de las poblaciones de la comarca".

Además recalcan que "a las 7 horas (entre otras horas de salida), de lunes a viernes, sale un bus de la línea 1, desde Benidorm directo al aeropuerto de Alicante. Un segundo bus de la línea 4, con salida desde Calp con paradas únicamente en Altea y l'Alfàs del Pi, y de ahí, a la estación Renfe de Alicante y aeropuerto de Alicante" pero "no entra en la estación de Benidorm. "Un tercer bus de la línea 5, con salida desde Callosa con paradas en Polop y La Nucia y de ahí a Alicante", también sin acceder a la estación de la capital turística.

En cuanto a la Marina Alta, un "cuarto bus de la línea 6, con salida desde Dénia con paradas en Pedreguer y Gata de Gorgos y de ahí a la estación de Renfe, autobuses de Alicante y al aeropuerto de Alicante", también sin entrar en Benidorm. Además, un "quinto bus de la Línea 7, con salida desde Xàbia con paradas en Benitachell, Teulada y Benissa, va de ahí a la estación de Renfe, autobuses de Alicante y aeropuerto de Alicante". Por consiguiente, "este modelo de transporte implantado por la Conselleria, es un claro ejemplo de lo que una buena administración pública nunca debería hacer", añaden.

Modificar la red de líneas

UGT apunta a "que se debe de modificar toda la red de líneas, o al menos, optimizar los recursos con el fin de dar un servicio de calidad y respetar el medio ambiente reduciendo las emisiones de CO₂. No es normal que en la estación del AVE de Alicante, en varias horas del día, se junten hasta 4 autobuses de 15 metros, con una capacidad de 270 plazas, cuando han llevado entre los 4 a no más de 15 pasajeros".

Añaden que "no es comprensible que a la misma hora que sale un bus desde Dénia en dirección a la estación de Renfe Ave, Autobuses de Alicante y Aeropuerto, salgan otros de Calp, Xàbia, Benidorm y Callosa, cuando el destino es el mismo. Lo único que cambia es que no se les permite recoger viajeros en según qué poblaciones". A este respecto, tampoco se han "considerado ni actualizado las paradas en Alcoy o València, donde hay ciudadanos que tienen que trabajar y necesitan coger el autobús para recibir su tratamiento en el Instituto Valenciano de Oncología, y que no pueden llegar a su hora, aun estando al lado de la estación, o estudiantes que para llegar a la Universidad se ven obligados a realizar servicios con gran cantidad de paradas, por tanto, o más tiempo de trayecto".

Para el sindicato, "desde las instituciones se llama al uso del transporte público frente al vehículo privado, sin embargo, en ocasiones como la expuesta, un trayecto que se realiza en coche en 1 hora supone en autobús más del doble de tiempo". Desde UGT se reclama que vuelva al servicio la línea de autobuses de Alcoi-València, recuperando las paradas y tiempos anteriores, ya que los cambios producidos son perjudiciales e insatisfactorios, especialmente para los usuarios que sufren las consecuencias". Con todo, temen que "si no se modifica la explotación pueda existir riego para los trabajadores en cuanto a los puestos de trabajo, así como a las condiciones laborales y salariales".