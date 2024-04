Magro propone tipificar como delito de "homicidio vial" las muertes provocadas por conductores ebrios

Las muertes causadas por conductores ebrios o bajo los efectos de sustancias se consideran un homicidio imprudente. Sin embargo, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ha puesto sobre la mesa un cambio en el Código Penal para que estos delitos se tipifiquen como "homicidio vial" y aumenten sus penas. Una petición que nace de las asociaciones de víctimas de tráfico que piden un cambio en este sentido.

Magro ha participado en el I Congreso Nacional de Policías Locales este viernes en Benidorm dentro de las ponencias que han podido seguir 700 agentes de toda España. Así ha explicado que la propuesta es tipificar aquellas muertes que se producen por conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas "como delito de homicidio vial en un nuevo artículo, el 142 TER, del Código Penal".

De esta forma se "abandona el concepto de homicidio imprudente para los casos en los que concurra alcohol o drogas y conducción que acabe matando a alguien", indica. En España, estos hechos se califican por esta vía del artículo 142.1 del Código Penal en concurso con el artículo 379 del mismo código, según apunta el experto. Así se sancionan los hechos con la "mitad superior del homicidio imprudente", lo que se traduce "en una pena de entre dos años y seis meses a cuatro años de prisión, cuando de ser doloso llevaría a una pena mínima de 10 años de prisión, según el artículo 138", añade. El cambio de tipificación se va a hacer en Francia o en Italia. En el primer caso, se prevén penas de 5 a 10 años; en el segundo, de 8 a 12 años.

Con lo que propone Magro, "aquel que condujera un vehículo bajo esas circunstancias y causara la muerte de una persona estaría cometiendo un delito de homicidio vial con penas que podrían ir de 5 a 10 años y la privación del derecho a conducir vehículos de motor de cinco a ocho años". El magistrado ha indicado que "en los caos de la conducción bajo la influencia de alcohol o drogas existe un 'conocimiento ex ante' de que consumir estas sustancias disminuye la capacidad para conducir y, pese a ello, se hace"

Con todo, las asociaciones de víctimas de accidentes, como STOP accidentes, han propuesto la definición de estos hechos dentro del delito nuevo de "homicidio vial", como explica Magro, en lugar de "seguir llamándoles imprudentes, entendiendo que no son tales, sino que se cometen, al menos, con dolo eventual de causar la muerte si beben o se drogan y conducen".

Una ley para todas las Policías Locales

Más de 700 agentes de Policía Local de una veintena de ciudades de España se han dado cita en Benidorm para participar en el congreso que ha arrancado este viernes y continuará este sábado con la parte más visual con demostraciones en Terra Mítica. Entre las ponencias que se han sucedido durante la primera jornada, una ha sido clave para marcar el futuro de este cuerpo municipal. Los agentes han pedido una ley de Seguridad Local que haga homogéneos y ponga orden en las funciones de los diferentes cuerpos locales en España.

Así lo ha explicado a este diario uno de los ponentes en este punto, Agustín Rubio López, inspector Jefe de la Policía Local de Finestrat, quien explicó que esta nueva norma se lleva reivindicando mucho tiempo: "Pedimos que a nivel nacional una ley básica para todo el estado, que luego desarrollen las comunidades autónomas, que dé a la Policía Local más funciones y competencias al alcalde sobre la seguridad".

El concreso de Policías Locales celebrado en Benidorm. / INFORMACIÓN

Porque ahora mismo "tenemos 17 normas distintas, una por cada comunidad autónoma. Y, además, las 1.800 policías locales depende cada uno de sus ayuntamientos con unos medios materiales o características. Una nueva ley unificaría aspectos básicos porque son las comunidades autónomas las que luego tienen la capacidad de coordinar". Y, ¿cuáles podría regular? Para empezar "que se les dé a los alcaldes el mando único. Todos los ciudadanos a quien reclaman cuando pasa algo es al alcalde, pero este no puede dar órdenes a la Guardia Civil o la Policía Nacional, pero sí a la Policía Local que tiene sus funciones limitadas".

Entre las peticiones está que cambie la potestad que tienen los alcaldes de decidir: "Un alcalde ahora no puede autorizar a un policía local a ir de paisano para muchas funciones que son exclusivas de la Policía Local. Estaría, por ejemplo, la vigilancia por contaminación acústica o establecimientos, o las infracciones tributarias del trile, la venta ambulante... esas cuestiones se tienen que tratar de forma temporal de paisano. Y ahora no se puede, depende de Subdelegación del Gobierno y del informe del Comisario de la Policía Nacional o el Coronel de la Guardia Civil".

Además reclaman que se les dé sitio en las juntas de seguridad de los municipios que "se convocan una vez al año y el Reglamento nacional no da pleno derecho al jefe de Policía Local a asistir a la misma. Es el alcalde el que puede nombrar a tres personas. El Estado sí se reserva que el jefe de cada cuerpo del estado en el municipio tiene derecho a estar en esa reunión". En cuanto a las armas, "llevamos un tiempo pidiendo que si los policías locales hacen una defensa en primera línea de la seguridad ciudadana, hace controles y ciertas funciones, y aun el debate está en si se puede o no llevar armas largas para ciertos cometidos. Son más seguras que las cortas", indica Rubio.

También quieren que se defina la cuestión territorial porque "no podemos salir del término municipal ni siquiera en casos de urgencia. En muchos municipios que no hay Guardia Civil a veces tienen que ser apoyados por otra Policía Local, puedes ser sancionado. Si la Guardia Civil no llega y hay una pelea o un robo, no podemos apoyar a otro municipio". Todo ello se podría definir en una nueva normativa nacional, entre otras cuestiones como la misma uniformidad en toda España.

Dos jornadas policiales

El alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación Provincial, Toni Pérez, ha dado la bienvenida a los participantes durante el acto inaugural de este congreso al que también han asistido el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna; los magistrados del Tribunal Supremo, además de Vicente Magro, Antonio del Moral, Susana Polo o el también exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar; el juez decano de Benidorm, Joan Francesc Vives; el secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Miguel Baiach; el senador Agustín Almodóbar; el diputado autonómico, José Ramón González de Zárate; y numerosos miembros de la corporación municipal. Igualmente, también han arropado a la Policía Local, encabezada por su intendente jefe, Luis Arévalo, el comisario de la Policía Nacional en Benidorm, Ceferino Serrano; y el teniente del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, Manuel Alberto Sánchez García, junto a otros mandos de policiales llegados desde distintos puntos de la geografía.

El primer edil ha expuesto ante los presentes que “la percepción de seguridad es fundamental, porque es lo que hace que las personas nos sintamos libres y veamos garantizados nuestros derechos y nuestra libertad, de la que tan poco se habla porque algunos se empeñan en hablar muy poco de ella". Además ha defendido que "la accesibilidad universal, la movilidad eficiente, la transformación digital de la sociedad, la sostenibilidad en la triple dimensión –ejes en los que Benidorm viene trabajando de largo– tienen poco sentido si cuando salimos de casa o cuando estamos en ella no nos sentimos seguros".

Además de las ponencias de este viernes, el sábado, a partir de las 10 horas, habrá una jornada de exhibición de unidades policiales y militares abiertas al público general en Terra Mítica. En ella participarán la Unidad Canina de la Policía Local de Benidorm; el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil; la Brigada Paracaidista (BRIPAC) del Ejército de Tierra y el dispositivo electrónico de control TASER. Será desde las 11 hasta las 13 horas Terra Mítica.

