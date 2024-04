El incendio de Tàrbena se da por estabilizado y los 182 vecinos desalojados podrán volver a sus viviendas

El incendio de Tàrbena se ha dado por estabilizado este martes a las 19 horas tras dos jornadas de lucha contra el fuego por parte de los medios de extinción. Así lo ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos en su última actualización. Con todo, los 182 vecinos desalojados de sus viviendas en Tàrbena, Parcent y Xaló podrán ir retornando a sus casas en las próximas horas. Además, quedan abiertas las carreteras, aunque se pide circular con precaución.

Los medios de extinción desplegados en el incendio de Tàrbena han conseguido acabar con las llamas del perímetro aunque el fuego aún no está controlado, según ha informado el servicio de Emergencias de la Generalitat. Sin embargo, los bomberos se centrarán en el trabajo por tierra para evitar rebrotes en el perímetro en las horas en las que se incrementa el calor. Y también esta noche porque se esperan "vientos que puedan cambiar de dirección" por lo que los efectivos se dedicarán a enfriar el terreno.

Así lo ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos. Los medios aéreos se han retirado y "esta noche se esperan vientos que puedan cambiar de dirección por lo que se trabajará muy pendientes de evitar reproducciones y en enfriar el terreno", han indicado las mismas fuentes. Esta noche se quedan trabajando sobre el terreno 120 efectivos de bomberos forestales y del Consorcio Provincial así como dos secciones de la UME. El trabajo se centrará en el flanco derecho de la zona sur, que es la cola del incendio, donde han habido reproducciones de forma recurrente.

La evolución del mismo es "favorable" y en el lugar han trabajado más de 200 efectivos de bomberos del Consorcio Provincial de Alicante y efectivos forestales de la Generalitat así como la Unidad Militar de Emergencias (UME). Desde las 8 horas se han ido incorporando los medios aéreos que siguen realizando descargas en los puntos más importantes para evitar la propagación del incendio. Sin embargo, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias de la Conselleria de Interior y Justicia, Javier Montero, ya había indicado que se irían desescalando según pasaran las horas porque ahora el trabajo se tiene que centrar en tierra, es decir, en el perímetro del incendio.

Ese perímetro es el que está controlado y donde se calcula que el fuego ha arrasado 697 hectáreas. Sin embargo, Montero ha explicado que esa cifra "previsiblemente se reduzca cuando se puedan extraer las zonas sin quemar de la superficie" porque "se ha salvado mucha masa forestal para lo que podía haberse producido".

Pero el trabajo ha sido duro durante el día en la zona quemada. "Vamos a tener precaución, porque nos enfrentamos ahora a las horas más calurosas del día, en las que las condiciones climatológicas nos pueden dar alguna sorpresa por la sequedad y la gran cantidad de combustible que queda sin quemar en el perímetro. Aparte de esa cautela, somos optimistas y vamos a seguir trabajando con otros 200 efectivos que toman el relevo para que no haya rebrotes, que es nuestra principal preocupación", indica el responsable autonómico.

En el monte hay "mucho combustible" por lo que deben evitar que "surjan llamas activas en estas horas en que va a incrementarse el calor y se van a producir condiciones un poco más delicadas". Los efectivos de la UME continuarán con trabajo de campo, junto a los bomberos del Consorcio y bomberos forestales de la Generalitat, que es "fundamental". Y no será fácil: "va a durar días". Así "hay que tener mucho cuidado con todos los tocones, con todas las maderas que no se ven pero siguen encendidas y que hay que trabajar a mano y que va a ser costoso. Pero lo importante es que no haya rebrotes de llama activa para poder empezar la desescalada", añade.

Montero es "optimista" con la evolución del incendio, aunque ha puntualizado que deben esperar a que pasen las horas "de mayor peligro". En cuando al trabajo de los efectivos, "hay que reconocer que se ha actuado con mucha profesionalidad. Y hay que reconocer, aparte de la profesionalidad, el acierto de la estrategia que se ha empleado para atacar al enemigo que era el fuego. Se ha acertado y estamos en muy buenas manos, vamos a ser cautos que no se nos complique lo que se está haciendo con tanto acierto".

Durante la noche del lunes han permanecido en la zona luchando contra el fuego 14 dotaciones de bomberos y dos secciones de la Unidad Miliar de Emergencias, según informó el secretario autonómico Javier Moreno y también ha confirmado la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez. El trabajo se concentró anoche sobre todo en el flanco derecho del mismo, en la parte sur, donde se ha trabajado con herramientas y refrescando para evitar rebrotes con llama activa. A última hora de ayer ya se preveía que la evolución fuera favorable por las condiciones meteorológicas.

Emergencia por riesgo de incendio

El nivel de emergencia por riesgo de incendios forestales para este martes es "extremo" en toda la Comunidad Valenciana. La Generalitat prohibió ayer todas las quemas agrícolas tras declararse el incendio de Tàrbena que ha afectado también a Parcent o Xaló. Esta suspensión se alargará hasta el 15 de octubre. La dirección general de Prevención de Incendios, órgano que depende de la Conselleria de Justicia e Interior, ha firmado este lunes una resolución para que no se produzcan estas quemas. La resolución entró en vigor este 15 de abril tras publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El incendio que se declaró este domingo en Tàrbena, en la Serra Ferrer, sigue activo y ha arrasado ya alrededor de 600 hectáreas en una zona escarpada y de difícil acceso. Así, la extensión arrasada se ha reducido respecto a los primeros datos dados en la jornada de este domingo cuando se hablaba de más de 800 hectáreas. Con todo, el presidente del Consell, Carlos Mazón, indicaba ayer sobre las causas del fuego que "todo apunta a una mala praxis en una quema agrícola", aunque ha abogado por ser "cauto" hasta que la Guardia Civil acabe su investigación.

Dos investigados en una causa abierta por un delito de incendio forestal

Dos personas, un padre y un hijo, fueron detenidas el lunes como presuntos responsables de la quema agrícola controlada que ha desembocado en el incendio, según ha señalado la Delegación del Gobierno. Se les ha tomado testimonio en la comandancia de la Guardia Civil de la zona, y fueron puestas en libertad. La investigación continuará a través del Seprona y de la Guardia Civil. Este martes, un juzgado de La Vila Joiosa ha decretado la libertad provisional para el padre e hijo. según informa Efe.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Guardia Civil ha trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Vila, en funciones de guardia, al hijo y ha acordado la libertad provisional para él. Al mismo tiempo, el mismo juzgado ha recibido declaración en calidad de investigado, no detenido, al padre del anterior, y ha quedado en la misma situación. Ambos están investigados en una causa abierta por un delito de incendio forestal, sin perjuicio de posterior calificación, cuya tramitación se seguirá en el Juzgado de Instrucción número 3 del municipio, con competencias para ello.

En cuanto a los heridos, tres efectivos forestales fueron atendidos, dos hombres de 42 y 43 años y una mujer de 48 años, uno por un golpe en la cabeza, otro por otro golpe en la espalda y un tercero que ha sufrido una "incidencia" que no es grave. Los dos varones han sido dados de alta 'in situ', mientras que la mujer ha sido trasladada al Hospital Imed Levante en la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).