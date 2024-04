Este es el nuevo elemento para los niños en la playa de Poniente de Benidorm

Una tirolina de 20 metros de longitud sobre la arena. El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Playas, ha instalado este elemento lúdico para los más pequeños en la playa de Poniente que viene a ampliar la variada oferta lúdica que ya se ofrece en esta zona. La nueva atracción se ubica en la arena entre las calles Alfaz del Pi y Vigo y está dirigida a usuarios de entre 6 y 14 años de edad.

La instalación de la tirolina concluyó el pasado viernes, por lo que ya está operativa, si bien la máxima utilización se registrará en fechas estivales cuando se produce un mayor número de usuarios en la playa.

La tirolina, con temática de animales y motivos marinos, tiene una longitud de cable de 20 metros y permite a los usuarios deslizarse desde el extremo más alto aprovechando la acción de la gravedad. Realizada con una estructura de acero galvanizado en caliente, dispone de un frenado suave gracias a un tope amortiguado al final del recorrido. Además, la tensión del cable es regulable con un sistema anti vandálico.

La concejal de Playas, Mónica Gómez, ha indicado que "la nueva tirolina se suma a los amplios servicios de ocio que ya ofrece la playa como son las actividades acuáticas, plataformas flotantes, las ocho áreas de juegos infantiles, las doce áreas de juegos lúdico-deportivos, biblioplayas, patines, kayaks y motos acuáticas".

La playa de Poniente, con una longitud de 3.1000 metros y una anchura máxima de 105, que cuenta con 44 accesos con pasarela, seis módulos de aseos públicos con 20 wc, de los que cuatro son adaptados, 70 módulos de Lavapiés con 122 caños en total, 137 papeleras de recogida de residuos sólidos urbanos, 32 de recogida selectiva (papel y envases), dos puntos de playas accesibles y servicio de alquiler de hamacas, plataformas flotantes y actividades de ocio, entre otros.

La edil ha precisado que debido a su ubicación en un ambiente costero "el mantenimiento se extremará para evitar la oxidación de las piezas metálicas que, no obstante, ya vienen tratadas para prolongar su vida". Además añade que "queremos ofrecer los mejores servicios a nuestros visitantes y usuarios de las playas y que estas tengan la mejor imagen y la mejor oferta posible y por eso no dejamos de invertir no solo en su mantenimiento sino en la mejora constante de los arenales".

Esta no es la primera tirolina para los más pequeños con la que cuenta la capital turística. En el parque de Elche se instaló otra en madera también con una longitud de 20 metros. Con ella se completó otros elementos de juego ya instalados en el parque infantil.

Además, en el parque de l'Aigüera también se amplió la zona de juegos infantiles del Parque de L’Aigüera, ubicada junto al pasillo central que une los auditorios Julio Iglesias y Óscar Esplá, y se instalaron elementos biosaludables y una tirolina de 25 metros que es uno de los elementos infantiles más demandados en este conocido parque del centro urbano. En este caso es de 25 metros y está destinada a niños entre 3 y 12 años.