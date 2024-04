Turisme lanzará un nuevo paquete de 21 millones en ayudas de fondos europeos para sostenibilidad turística

Turisme Comunitat Valenciana lanzará un nuevo paquete de ayudas a través de los fondos europeos Next Generation enfocadas al impulso de la sostenibilidad. Así lo ha avanzado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, en el acto de celebración del X Aniversario del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes Comunitat Valenciana (DTI-CV) y del V Aniversario de la Red DTI-CV.

La primera línea de ayudas que se pondrá en marcha y que será de 21 millones de euros será para que las empresas acometan inversiones en materia de sostenibilidad, ahorro de agua, formación, sistemas de control y todo aquello que mejore su apuesta por la sostenibilidad. Tras una primera convocatoria que no tuvo el "éxito" esperado, la titular de Turismo ha indicado que "se han solventado todos los problemas de la convocatoria anterior". El plazo para ejecutarlas es hasta 2025, por lo que los interesados "van a tener un plazo amplio para hacer esa ejecución".

Montes también ha explicado que otras de las ayudas que se van a sacar serán para municipios "para actuaciones de lucha contra el cambio climático", y también para actuaciones de sostenibilidad. Habrá otro fondo para formación de personal: "Tenemos que formar más de 2.500 profesionales en habilitaciones tecnológicas en materia turística. Por último, se destinará un millón de euros en un cuarto paquete para fomentar la comunicación de acciones de sostenibilidad social para que "empresas o administraciones hagan labor de comunicación sobre lo sostenible que es el turismo en sus tres patas: medioambiental, social y económica".

La responsable del departamento autonómico ha participado en la clausura del acto del X Aniversario del modelo de DTI-CV donde ha resaltado que la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunidad Valenciana "es única en España a nivel autonómico" y está concebida para compartir experiencias, información y buenas prácticas.

Turisme, a través del Invat·tur, inició en 2014 un proceso de transformación de los destinos con la implantación del modelo de destino turístico inteligente de la Comunidad Valenciana, así como con el posterior desarrollo de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes en 2019. La titular de Turismo ha subrayado que se trata de un ejemplo de la "colaboración público-privada" y que esa colaboración "s un ingrediente clave en nuestra receta para impulsar los destinos y las empresas hacia el paradigma de lo inteligente, bajo los ejes de la gobernanza, la sostenibilidad, innovación, marketing y tecnología".

Reconocimientos al impulso del modelo DTI-CV

Durante el evento se han entregado seis galardones a aquellas personalidades, instituciones, destinos o empresas que han contribuido al impulso de este modelo de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunidad. En concreto, se han otorgado distinciones a los destinos pioneros de la Red DTI-CV. Así, ‘Maestrat Ànima Interior’ ha sido reconocido como destino de carácter supramunicipal de interior referente en la adopción del modelo DTI-CV. Morella ha recibido el reconocimiento por ser el principal destino rural de la Comunitat Valenciana. Por su parte, Benidorm ha sido distinguido por ser pionero a nivel mundial en la transformación hacia el modelo DTI y primer destino turístico inteligente del mundo.

Premiados en el acto celebrado en Benidorm. / INFORMACIÓN

Las distinciones concedidas a personalidades, instituciones y empresas impulsoras del modelo DTI-CV, se han otorgado a AMETIC, por apostar por la Comunitat Valenciana como sede del Digital Tourist, el principal evento especializado en DTI. También se ha reconocido al catedrático de la Universidad de Alicante, Josep Ivars, por ser el precursor de la adaptación de la planificación de los destinos al modelo inteligente en España. Por último, también ha sido distinguida la entidad Segittur, impulsora del diseño del modelo DTI en el ámbito nacional y referente internacional en la materia.

Benidorm como ejemplo

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha indicado en su intervención que "celebramos los diez años de aquel Modelo DTI, un punto de inflexión, que trazaba un nuevo modelo y trazaba una hoja de ruta, en la que muchos de nosotros hemos ido cubriendo etapas con un hito que lo ha jalonado como es ese quinto aniversario, que hoy también celebramos, de la Red DTI de la Comunidad Valenciana. Los datos "compartidos son hoy una etapa más de todo el esfuerzo que arrancó con una voz clara desde el turismo cuando entonces había una Secretaría de Estado de Agenda Digital vinculada al Ministerio de Turismo y que impulsó que los municipios, independientemente de nuestro tamaño, pudiésemos también evolucionar en lo que se conoce como ciudad inteligente".

En su intervención, Pérez ha recordado que, aunque "inicialmente Benidorm no estaba en esta hoja de ruta, a partir de otoño del año 15 pensamos que, si el turismo iba a ir por esos derroteros, Benidorm tenía que formar parte", tras lo cual ha destacado que, fruto de todos los esfuerzos realizados, la ciudad ha acabado siendo "promotora como institución de la Red DTI-CV y, antes, de la Red Española de destinos turísticos inteligentes". Y, además, Benidorm "también ha tenido la fortuna y el reconocimiento como primer destino del mundo certificado por la norma UNE 178501, una norma muy exigente, pero que a todos los que estamos ahora aquí celebrando este aniversario solo tiene que servirnos como acicate para seguir avanzando".

El primer edil ha finalizado reconociendo "el trabajo incansable por la cogobernanza, por la corresponsabilidad y por la coordinación que hemos vivido en Benidorm; a todos los que han pasado por la Concejalía de Turismo como técnicos, a quienes conforman el ente gestor DTI y a la Fundación Visit Benidorm, por haber recorrido esa ruta que nunca para y para gestionar aquello que nos ha brindado tantas oportunidades, y de la mejor manera posible, como es la industria del turismo".

Situación en Canarias

Con respecto a la movilización del pasado sábado en Canarias contra el turismo de masas, la consellera Nuria Montes ha señalado que "la situación de las islas Canarias es una situación completamente diferente a la península, y la gestión de la Comunidad Valenciana también difiere mucho de las islas, aunque sí que es cierto que nos enfrentamos a retos importantes, y entre ellos es estar en esa comunión permanente entre sociedad y turismo".

En este sentido, ha señalado que "no se puede percibir como una amenaza" y ha declarado que "creo que hemos hecho las cosas muy bien y, precisamente, esta Red DTI se ha revelado como un instrumento perfecto para hacer compatible esa sociedad y turismo, de manera que la hospitalidad sea también un criterio que nuestra sociedad aporta al turismo" y ha incidido en que el turismo no debe verse como amenaza, sino como “una verdadera fuente de riqueza para todos nosotros de la cual no podemos prescindir".