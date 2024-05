Benidorm prepara la "Escuela de Verano": estos son los plazos y precio

Llega el verano y, como cada año, los padres y madres buscarán un modo de conciliar la vida laboral con las vacaciones de los más pequeños. Para ello, la Agrupación Local de AMPAs, en colaboración con la Concejalía de Educación de Benidorm, ha organizado una nueva edición de la "Escuela de Verano", que este año se desarrollará del 1 de julio al 30 de agosto en el colegio público Serra d’Aitana, en el barrio de Foietes-Colonia Madrid.

Esta escuela estival está dirigida a menores de 3 a 14 años y ofrece a las familias "una alternativa segura y de ocio donde poder llevar a los niños durante las vacaciones escolares para poder conciliar", según ha explicado la concejal de Educación, Maite Moreno. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 7 de junio.

El Ayuntamiento, a través del área de Educación, subvencionará una parte del coste de la "Escuela de Verano" a todas las familias empadronadas en Benidorm, hasta un importe máximo del 50 %; mientras que la Concejalía de Bienestar Social costeará la asistencia y el servicio de comedor del alumnado procedente de familias con dificultades económicas importantes. También a través de esta Concejalía se va a habilitar en el mismo colegio un aula de integración.

Durante su estancia, el alumnado realizará diversas actividades, como manualidades, juegos o música, así como salidas y excursiones, todas ellas adaptadas a las edades de cada grupo. Asimismo, también habrá plazas reservadas para niños con necesidades específicas, ha destacado Maite Moreno.

El horario ordinario de la escuela será de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, si bien para "facilitar al máximo la conciliación familiar y laboral a aquellas familias que lo necesiten" se ofrecerá la posibilidad de ampliar ese horario tanto a primera como a última hora. Así, habrá un servicio de ‘escola matinera’ de 7.30 a 9 horas; mientras que la escuela ‘de tarde’ se desarrollará de 15 a 17 horas. También habrá servicio opcional de comedor, entre las 14 y las 15 horas.

El precio

El precio por alumno es de 155 euros al mes para los socios de las AMPAs y de 185 euros al mes para los no asociados. Como en años anteriores, la asistencia a la escuela –y por tanto la inscripción- puede ser mensual, quincenal o semanal. En ese caso, el precio por quincena es de 95 euros los socios y 115 euros los no socios; mientras que para una semana el coste será de 55 euros los socios y 75 los no asociados.

Por lo que respecta a los servicios ‘extra’, el precio de la escuela ‘matinera’ es de 40 euros al mes para los socios y de 45 para los no asociados. El coste de este servicio con carácter semanal y quincenal oscila entre los 15 y los 25 euros para los asociados y entre los 20 y 30 euros para los que no sean socios del AMPA. En el caso de la ‘escuela de tarde’ el precio para los asociados es de 45 euros mensuales; 35 euros la quincena y 25 euros la semana. Para los no asociados el coste es de 50, 40 y 30 euros respectivamente. Por último, el servicio de comedor tiene un coste de 5,90 euros al día. La inscripción está abierta y las que se realicen fuera de plazo, entre el 7 y el 21 de junio, tendrán un recargo adicional de 25 euros.