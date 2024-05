¿A cuánto asciende el patrimonio municipal de La Nucia?

384 millones de euros es el Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de La Nucia. Así se recoge en el informe de "Actualización del Inventario de Municipal de Bienes", realizado por la Universidad de Alicante (UA) y que ha hecho público el consistorio. Este último año, se ha aumentado 14 millones de euros, pasando de los 370 millones de 2023 a los 384 millones en 2024, lo que supone un incremento del 3,64 %.

A fecha 31 de diciembre de 2023, se han incorporado al inventario municipal la casa en la plaça Major que se dedicará al Casal Fester, la finca rural del Captivador para realizar el Museo Etnográfico. También se ha sumado mejoras en la Ciutat Esportiva de Eficiencia Energética (Pérgolas con Placas fotovoltaicas, cambio a iluminación led de todas las luminarias, etc.), Cubiertas de placas solares en edificios públicos, nuevos vehículos, mejoras de viales (Avda. marina Baixa) y en urbanizaciones, etc.

La actualización del Patrimonio Municipal fue aprobada este jueves en sesión plenaria, tras las explicaciones del “Informe de Actualización y Explotación del Inventario Municipal de Bienes de La Nucia” por parte del profesor Francisco Monllor, profesor de la Universidad de Alicante. Un crecimiento siguiendo la responsabilidad social corporativa (RSC) según el documento de la UA, “pensando siempre en su repercusión social para sus ciudadanos (mejora calidad de vida), medioambiental y en el retorno económico al municipio”.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucia, destacaba que “lo mejor está por venir en los próximos años para el patrimonio municipal como se detalla en el informe de la Universidad de Alicante y superaremos con creces los 400 millones de euros; ya que se sumarán todos los viales y obra pública del Sector Serreta, todas las concesiones demaniales de este sector: Hotel Residencia Deportistas, Piscina de Olas, Soccer Center, Edificio de Apartamentos para Deportistas, Centro Educativo Ciudad Deportiva, etc. Así como el tercer Colegio de Educación Infantil y Primaria y el segundo Instituto. A su vez las obras concluidas en 2024 como el nuevo Skate Park o la rotonda de acceso a la Urbanización Tossal”.

El primer edil resaltó que “el patrimonio municipal es el documento que refleja objetivamente todas las mejoras realizadas en el municipio para incrementar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que es nuestro objetivo principal. Durante los próximos años continuaremos mejorando los servicios a la ciudadanía, invirtiendo en todas las áreas servicios sociales, cultura, educación, tercera edad, medio ambiente, deporte, juventud, para consolidar nuestro proyecto de La Nucia del siglo XXI”.

El patrimonio de La Nucia "se ha multiplicado casi por ocho desde la llegada a la alcaldía de Bernabé Cano", según ha informado el Ayuntamiento. En 1998 se contaba con un inventario de 42 millones de euros y en 2024 es de 384 millones de euros. Ha aumentado un 796,5 % según el informe de la Universidad de Alicante, se ha multiplicado casi por ocho en los 23 años.

Este aumento del patrimonio municipal de La Nucía ha sido debido a la mejora de las infraestructuras y servicios en todas las áreas municipales con: colegios, instituto, escola infantil Bressol, centros sanitarios, centros asistenciales, centros sociales, Auditori, Bibliotecas, Ecoparque, Centre Juvenil, CEM Captivador, Almacén Municipal, Urbanismo, retenes policiales, Escuela de oficios, Pabellón, Piscina, instalaciones deportivas, Refugio de Animales, etc. Así como el crecimiento del parque móvil de vehículos, viales, parques infantiles, red senderos, zonas recreativas, etc. Todos estos datos son a 31 de diciembre de 2023, por lo que con las obras que han abierto (Skate Park, Rotonda Tossal, etc.) y abrirán en 2024, rozará los 400 millones de euros el próximo año.