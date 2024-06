Arrancan las votaciones de los presupuestos participativos 2025 de Benidorm: 82 propuestas sobre la mesa

Proyectos por barrios o para mejorar la seguridad o escena urbana. El Ayuntamiento de Benidorm ha abierto el plazo de votación de las propuestas presentadas al Presupuesto Participativo de 2025. En la lista, un total de 82 propuestas, más de la mitad relativas al área de Urbanismo, Escena Urbana y Movilidad que ahora tendrán que votar los vecinos de la ciudad.

La edil de Participación Ciudadana, Ana Pellicer, ha informado que "hasta las 23.59 horas del próximo 30 de junio, todas las personas mayores de 18 años empadronadas en la ciudad pueden votar telemáticamente sus propuestas favoritas a través de la plataforma https://benidorm.governalia.es".

De las 82 actuaciones o acciones planteadas por la ciudadanía, 43 –dos de ellas iguales- se enmarcan en Urbanismo, Escena Urbana y Movilidad; mientras que se ha presentado 13 propuestas en el bloque de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, y otras tantas en materia de Medio Ambiente y Limpieza Viaria –dos de ellas de idéntico contenido-. El bloque de Turismo, Playas y Seguridad ha recibido 9 propuestas y 4 el relativo a Igualdad, Bienestar Social, Sanidad y Tercera Edad.

La concejal ha recordado que "a través del Presupuesto Participativo, la ciudadanía determina a qué actuaciones o proyectos se tiene que destinar parte del dinero reservado para inversiones". El presupuesto participativo está operativo desde 2016, y de la que han salido proyectos como zonas de juegos infantiles en los parques de l’Aigüera y Elche, la pasarela que une el barrio de Els Tolls con el Palau d’Esports, la rotonda de la avenida Ricardo Bayona, la adecuación de la antigua casa de peones camineros de la vía Emilio Ortuño como centro expositivo o el nuevo parque ubicado en la avenida Marina Alta”, ha agregado. Por ello, Pellicer ha animado a la ciudadanía a “ser parte activa de este proceso y votando por las propuestas que les resulten más interesantes de entre todas las presentadas”.

Una comisión técnica evaluará los proyectos

Una vez finalice el plazo de votación, una comisión técnica se encargará de evaluar y priorizar las actuaciones basándose en los criterios de justicia distributiva recogidos en las bases del Autorreglamento del Presupuesto Participativo 2025. Así, se dará prioridad a las actuaciones que contribuyan a satisfacer necesidades básicas de la población (agua, luz, seguridad, educación, convivencia ciudadana, etc.); que ayuden a reducir la desigualdad social (de género, de renta, de etnia, o por motivos de discapacidad física o psíquica); las que atiendan a criterios de sostenibilidad ambiental (contando con recursos cercanos, renovables, descentralizados y autosuficientes); las que beneficien a un porcentaje mayor de población; o aquellas en las que no se haya invertido antes o no se haya invertido lo suficiente.

Posteriormente, las propuestas serán objeto de un informe de viabilidad técnica y económica por parte del personal técnico del Ayuntamiento, empezando por la más puntuada y hasta el límite máximo de gasto autorizado. En el caso de que alguna de las propuestas no fuera viable técnicamente, “se incluirá en otro listado y se seleccionará la siguiente más votada en la lista de la priorización definitiva”.

Finalmente, las propuestas aprobadas de acuerdo al Autorreglamento se elevarán a Alcaldía para su tramitación, atendiendo al orden de prioridad resultante del proceso de selección, ejecutándose en el año presupuestado aquellas obras que no requieran concurso público o proyecto técnico específico o ser sometida a exposición pública.