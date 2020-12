Ha querido el destino o una inusual conjunción de astros planetarios que una serie de televisión de Star Wars y otra de Star Trek hayan coincidido en antena simultáneamente en diferentes plataformas. Esto ha permitido en este otoño pandémico que los amantes del género tuvieran la oportunidad de visitar cada viernes mundos muy lejanos. Por cortesía de Disney Plus y de Netflix. La segunda temporada de The Mandalorian terminó este viernes y a la tercera de Star Trek Discovery le quedan aún unas cuantas semanas más, por lo menos hasta mediados de enero. (Para terminar de enredar este panorama galáctico Amazon ha estrenado este viernes la quinta de The Expanse, pero eso es ya otra historia). A lo largo de las nuevas entregas de ambas series, los guionistas se han lanzado a tratar de captar al fan de toda la vida, escondiendo pequeños y grandes guiños en sus tramas para recordarles que no se habían olvidado de ellos. Al tiempo que estos homenajes tampoco se convierten en obstáculos para que los recién llegados puedan disfrutar de la trama.

En el caso The Mandalorian estos guiños eran más evidentes, ya que desde el inicio de la serie se ha alabado precisamente que recuperaba la esencia del Star Wars de toda la vida. Algo ha cambiado en esta segunda temporada y no solo porque cada semana nos sorprendían con episodios cada vez más trepidantes. El alcance de estos homenajes se ha ampliado, corrigiendo una decisión que enojó a muchos fans desde que Disney compró la franquicia y tiró al cubo de la basura lo que se había venido a llamar el universo expandido de Star Wars. A pesar de que durante muchos años los aficionados se quedaron sin nuevos estrenos, hasta que George Lucas se animó a hacer las precuelas, la historia de Luke, Han y Leia continuó en novelas tras El retorno del Jedi. Unas tramas que se convirtieron en un estorbo y un lastre cuando Disney y J. J. Abrams se lanzaron a planear la tercera trilogía. Había aficionados que preferían que se hubieran adaptado aquellos libros. A lo largo de esta segunda temporada hemos tenido muchos cameos y apariciones sorpresa (la del episodio final por cierto ha sido de las de dejar la mandíbula desencajada, ¡Madre mía!, ¡Es él!), pero hubo una alusión en los diálogos de un episodio que desató todo tipo de teorías: la del almirante Thrawn. A muchos les sonará a chino, pero es el que había sido uno de los grandes villanos de la saga en todo ese material literario que fue desechado por Disney. Personaje que sí apareció en las series de animación pero que fue totalmente ignorado en la nueva trilogía para colarnos a ese Gollum gigante que eliminaron en un giro de guión gratuito. Digamos que en el lapso transcurrido entre El Retorno del Jedi y El despertar de la Fuerza hay años más que suficientes para llenar este vacío argumental y la serie ha dado el primer paso para reparar aquella decisión. A pesar de la rehabilitación del denostado almirante imperial, todo parece indicar que Giancarlo Esposito (el villano de Breaking Bad) seguirá siendo el villano de la serie, que ya ha dejado claro que tiene cuerda para rato. Ya veremos si lo suyo ha sido solo un guiño o su presencia es más permanente en el futuro. No hay que olvidar que el almirante no ha aparecido. Solo ha salido en unas líneas de diálogo entre personajes.

Jon Favreau ha sido el elegido para poner los cimientos de la expansión de la saga en la televisión, tal y como en su día hizo para Marvel Studios a través de su versión de Iron Man. El realizador se ha convertido en el hacedor de una serie que está unificando con acierto y midiclorianos todo lo que hemos visto hasta ahora de Star Wars. La historia poco a poco se ha ido haciendo más grande. La nueva temporada no solo se ha limitado a recuperar a Thrawn, sino que ha traído a otros personajes procedentes de los más recónditos rincones del universo de la franquicia galáctica. Desde la reaparición de Ahsoka Tano de la mano de Rosario Dawson, guerrera jedi creada en la serie de animación de Las Guerras Clon, a la del ya mítico Boba Fett de la trilogía original, tras sobrevivir milagrosamente a esa digestión de miles de años en el estómago de un sarlacc. En The Mandalorian está encarnado por el mismo actor que le dio vida en las precuelas, Temuera Robinson. Por cierto, que el intérprete que durante los ochenta estuviera bajo su caso en la trilogía original, Jeremy Bulloch, ha muerto esta semana. Para más inri, poco después del fallecimiento de David Prowse, el hombre que se vistió de Darth Vader. En la escena postcréditos del final de Mandalorian ya se nos anuncia para el año que viene el primero de los futuros spin offs galácticos y que estará centrado en Boba Fett. Todo un homenaje póstumo a la figura del cazador de recompensas que capturó a Han Solo.

En cuanto a Star Trek Discovery, para este tercera temporada ha tomado la acertada decisión de dejar de mirar a la serie clásica y recordar que una buena parte de su público se enganchó a la saga con La nueva generación y los otros títulos creados en los años noventa. A pesar de los centenares de episodios que dejaron a sus espaldas, esos títulos parecían no existir para sus guionistas. Casi parecían un lastre como lo era el Universo Expandido de Star Wars para los ejecutivos de Disney. Hasta ahora. La nave y la tripulación de la Discovery se ven arrastrados en los nuevos episodios hacia el futuro. Un salto temporal de 900 años de pesadilla, en el que la Federación ha dejado de existir. De ella solo subsisten lejanas leyendas, entre las que se encuentra el que sigue funcionando de manera casi secreta y en la clandestinidad, como una sombra de lo que un día fue. Detrás de este destino apocalíptico, parecen estar detrás las guerras temporales que ya vimos en la serie Enterprise. No es el único homenaje. Durante los nuevos episodios, hemos visto una de las versiones de la nave Voyager o hemos conocido qué fue de los trill de Espacio Profundo 9. Hay hasta una misión en el cuadrante gamma. Tres grandes series de las que Discovery parecía haberse olvidado y dejado de lado. Por no hablar que ese mundo en el que la Federación no existe parece sacado de la chistera Andromeda, esa fallida serie póstuma de Gene Roddenberry. Esto es, el padre fundador de la saga. No sé por qué, últimamente les ha dado por cargarse ese futuro ideal y utópico en el que el mundo parecía haber dejado atrás la guerra y la pobreza y el motor de la humanidad era el afán por los nuevos descubrimientos. Vivimos tiempos oscuros y Star Trek siempre ha vendido que en el futuro, la Humanidad será mejor.

Con un capitán al frente de la nave para cada temporada. el personaje de Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) sigue siendo la protagonista indiscutible de la serie, pero sería de agradecer que desarrollarán algunos otros personajes con mayor profundidad. Los personajes secundarios han ayudado mucho a enriquecer el universo trekie. Star Trek Discovery ha sabido ir reinventándose año tras año, mostrándonos diversos momentos del inmenso legado de la franquicia. La primera temporada se centró, además de en presentar a los personajes, en darnos a conocer el Universo Espejo, esa realidad alternativa donde la Federación era un dictadura fascista. La segunda, en explorar en el pasado del capitán que precedió a Kirk a los mandos de la Enterprise, Cristopher Pike, así como de traernos de vuelta a una nueva encarnación de Spock. Para la tercera temporada, viajamos a un futuro distópico con una trama en la que los protagonistas tratarán de corregir las alteraciones de la línea temporal. Aunque a estas alturas, no sabemos si las restricciones en los rodajes por culpa de la pandemia, que nos ha traído una temporada más corta de lo habitual, permitirán contar toda la historia o nos dejarán con un gran cliffhanger al final. La gran duda es si regresará la Discovery a su pasado original o seguirá desplazándose en el tiempo. Esta última opción sería la explicación perfecta al hecho de por qué la nave tiene una tecnología revolucionaria, no vista hasta ahora en Star Trek, a pesar de que oficialmente esta serie es una precuela.

Las dos franquicias (Star Wars y Star Trek) suelen presentarse como antagónicas, aunque la galaxia hasta ahora era lo suficientemente grande como para que ambas la compartieran. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana donde ningún hombre ha podido llegar... La una no excluía a la otra, pero en esta rivalidad sana Star Trek siempre ha tenido las de perder. Hubo un tiempo en el que a los fans de Star Wars nos miraban como a los raritos, aunque ahora lo son precisamente aquellos que reniegan de los caminos de la Fuerza. No pasa lo mismo con los trekies. Seguimos siendo los raritos y, hasta hace no muy poco, decir que te gustaba Star Trek equivalía a que te miraran como si hubieras dicho que te gustaba la coprofagia. "¿Que te gusta queeeeeé?". Afortunadamente la revisión de la franquicia por J. J. Abrams, el personaje de Sheldon Cooper (Jim Parsons) en The Big Bang Theory así como el impecable acabado de Discovery ha ayudado a rehabilitar algo esa imagen. Frikis al poder.

Star Wars ha sido siempre la franquicia espacial por excelencia en la gran pantalla. A pesar de sus incursiones en el cine, Star Trek era un título netamente televisivo. Tras su dulce renacer en los noventa, los trekies de nueva generación estaban listos para recibir un aluvión de nuevos títulos que iban a expandir la franquicia. Hasta que ha llegado Disney y The Mandalorian y han puesto en mercado patas arriba. Hasta diez nuevos títulos de Star Wars veremos a lo largo de los próximos cuatro años. El despliegue de medios ha sido tan apabullante que, quizá ahora la galaxia sí puede ser demasiado pequeña para ambas.