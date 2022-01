Oro líquido. Así es definido el aceite de oliva por consumidores y expertos en salud. Cualquier recomendación nutricional incluye el uso de aceite de oliva por delante de otros aceites vegetales.

Y ahora, por primera vez, una investigación americana de la prestigiosa Universidad de Harvard avala sus beneficios para la salud.

En concreto, han sido investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard, entre los que se encuentra el jefe de grupo del CIBEROBN y catedrático de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, Miguel Á. Martínez-González, han asociado por primera vez en Estados Unidos una mayor ingesta de aceite de oliva con un menor riesgo de mortalidad total y por causas específicas.

El estudio, publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology (JACC), también revela que la sustitución de otras grasas por una cantidad equivalente de aceite de oliva reduce la mortalidad prematura.

El trabajo fue liderado por los investigadores Marta Guasch-Ferré y Frank Hu y también ha contado con la participación del investigador del CIBEROBN Jordi Salas Salvadó, jefe de grupo en la Universidad Rovira i Virgili.

El estudio americano ha sido concienzudo y largo, puesto que han participado unos 100.000 profesionales sanitarios y se ha desarrollado a lo largo de casi 30 años.

Investigación solvente

Durante los 28 años en los que se ha estado trabajando sobre este asunto, «se verificaron más de 36.000 fallecimientos y se identificó su causa», afirma el profesor.

Según explica el investigador, «podrían surgir dudas al pensar que el hecho de consumir aceite de oliva fuese solo un marcador global de vida sana».

Pero este amplio estudio, ha permitido «identificar con validez cuál es el efecto propio a largo plazo del consumo de aceite de oliva, una vez que se equiparan los participantes por edad y por una multitud de otros factores».

Todo gracias «a la abundante información recogida de estos participantes cada dos años, que incluye una extensa valoración nutricional repetida cada 4 años, así como los muchos otros aspectos de la dieta y el estilo de vida estudiados», detalla el investigador Miguel Á. Martínez-González.

Reducción de mortalidad cardiovascular, cáncer o enfermedad neurodegenerativa

En el estudio se comparó el consumo de aceite de oliva en distintas categorías.

Así se observó que, a igualdad de las otras características, quienes más aceite de oliva consumían presentaban reducciones relativas del 19% en mortalidad cardiovascular, del 17% en mortalidad por cáncer, del 29% por enfermedad neurodegenerativa y del 18% por mortalidad respiratoria.

Confirmación de las propiedades saludables

Estos resultados avalan los ya obtenidos para el aceite de oliva y la dieta mediterránea en otras investigaciones pioneras en España.

Entre ellas el estudio SUN (Seguimiento Universidad de Navarra), con 23.000 participantes y el ensayo PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea), con más de 7.000 participantes y seguimiento solo a 5 años.

Pero gracias al estudio estadounidense se ha dado un paso más a la hora de recomendar el aceite de oliva y la dieta mediterránea para la prevención cardiovascular.

Y es que los anteriores trabajos «no pudieron identificar una relación tan directa a largo plazo entre consumo de aceite de oliva y reducción de mortalidad prematura», asegura el doctor.