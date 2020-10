La alicantina Melodie Peñalver se ha convertido en una de las concursantes favoritas por la audiencia de ‘La isla de las Tentaciones’ tras unas palabras que pronunció en defensa de una compañera durante el último capítulo.

Después de una hoguera sin imágenes de Brusse como castigo hacia Melyssa por saltarse las normas del formato para ir a verlo a Villa Montaña, la joven tuvo que enfrentarse a unas imágenes que dejaban claro que su novio, Tom, le estaba poniendo los cuernos con otra chica del programa. La reacción de dolor de Melyssa fue más que suficiente para evidenciar lo mal que lo estaba pasando, llegándose a poner de rodillas frente a Sandra Barneda para irse a su casa. La reacción del resto de compañeras fue de perplejidad y asombro, sin embargo, la alicantina Melodie se ganó el aplauso del público al no dudar en ir junto a su compañera para abrazarla y darle un todo un discurso con el que se ha ganado el cariño de la audiencia, que la califican como “la amiga que todas deberíamos tener”.

Quiero a Melodie como amiga, como madre, como hermana, como tía, como novia, la quiero. https://t.co/TC6lmMvJJN — Yaiza Rakel (@YaizaRakel) 12 de octubre de 2020

“No te puedes hundir por un tío así, por un tío que te ha hecho eso a la mínima de cambio. ¿Que no le dejabas ser él? ¡Claro! Porque él quería ser un cerdo”. Y no quedó ahí la cosa, la ilicitana no dudó en aclararle a Melyssa que no debía ponerse a “pensar en lo bien que te trataba ni en encontrar a nadie como él. Ese es el tema, que no encuentres a nadie más como él. Era todo fingido”. Finalmente añadía ante las cámaras: “Ni Melyssa ni ninguna otra chica en el planeta se merece que les hagan esto”.

Me rompí al ver como Melyssa le suplicaba a Sandra que le dejara irse, NADIE debería arrodillarse ante nadie y menos por un imbécil como Tom. #LaIslaDeLasTentaciones6 pic.twitter.com/rEwOHU3Xm4 — Nazarena✨ (@_nazareena) 11 de octubre de 2020

Quiero a una diosa como Melodie en mi vida#LaIslaDeLasTentaciones6 pic.twitter.com/WQCrBd5Qs5 — my name is ٨ყ٨ (@ayaeam_7) 12 de octubre de 2020