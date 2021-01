Las novelas de "Monster High" fueron un auténtico boom en 2010 y a raíz del éxito surgieron distintas series y películas basadas en ellas. El merchandising no tardó en llegar y la franquicia de Mattel lanzó a finales de ese mismo año una colección de muñecas que se convirtió en uno de los regalos estrella de la Navidad.

Las muñecas fueron todo un éxito al diferenciarse de las tradicionales al presentar un aspecto humano pero ser hijas de monstruos típicos como vampiros, zombies y hombres lobo, entre otros. Asimismo, Mattel aprovechó este fenómeno para poner también en el mercado otros productos de papelería, bolsos y llaveros.

Varios años más tarde estas muñecas "monstruosas" vuelven a estar de actualidad por un comentario joven en Twitter que ya cuenta con cerca de 30.000 "me gusta". Y es que entre las gustos que aparecen en la caja de Rochelle Goyle, una de las "Monster High", hay una preferencia que ha llamado la atención de los internautas. A la muñeca, que es hija de unas gárgolas, le gusta el color gris, su actividad favorita es la escultura y su comida favorita es... El turrón de Alicante. Sí, como leen.

mi comida favorita el turrón de alicante pic.twitter.com/2koqK0Ccc2 — damián👼🏻🏹 (@imdamiaan) 6 de enero de 2021

El guiño de los fabricantes de la popular muñeca a la que le gustan las cosas relacionadas con las piedras al ser una gárgola ha conquistado a los usuarios en redes sociales. "No me extraña ya que su colega Nancy es de Onil (Alicante)", contestaba uno. "No me lo puedo creer, ese turrón está duro como una piedra y ella es una gárgola", apunta otra.

Las referencias a su origen no se quedan ahí y es que también afirma que no soporta "las palomas" y detesta la natación por se "hunde cual piedra". Lo cierto es que nadie puede negar su buen gusto para la comida, aunque haya dejado "de piedra" a más de uno.