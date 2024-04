El PP volverá a sacar los colores al Gobierno en el pleno con el "obsoleto" tren de cercanías de Elche

El tren de cercanías siempre es un tema recurrente y el PP vuelve a él este próximo lunes en el pleno del Ayuntamiento de Elche para solicitar mejorar la línea C-1. Así lo ha dicho el portavoz del Grupo Municipal Popular, Juan de Dios Navarro, quien recordó este viernes que no es la primera vez que el Partido Popular trae este tema a colación. “Hablamos de una línea muy utilizada, tanto por estudiantes que se desplazan a las universidades como por trabajadores. Es una línea obsoleta, en la que los trenes no reúnen las condiciones mínimas de accesibilidad, en la que la circulación se realiza a una velocidad media muy baja (90 kilómetros por hora) y en la que se producen frecuentes retrasos, debido entre otras razones a paradas prolongadas de los trenes dado que la línea no cuenta con una doble vía”.

“Sin embargo, a pesar de las reiteradas reivindicaciones expresadas por el Ayuntamiento de Elche, el Gobierno de España no hace nada. Se ha llegado a anunciar, por ejemplo, actuaciones inmediatas para la electrificación de la línea, sin que se haya dado ningún paso adelante. Y la anterior ministra de Transportes (Raquel Sánchez) llegó a afirmar en el Senado, durante la pasada Legislatura, que no era necesaria una doble vía”, reitera Navarro.

Una imagen del tren de cercanías en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva de Elche / Áxel Álvarez

Sin respuesta

Navarro ha explicado que el pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el pasado mes de noviembre una declaración institucional, con el apoyo de todos los grupos políticos, en la que reclamaba la tramitación urgente de la variante de Torrellano. “El Gobierno tampoco ha dado respuesta alguna a esta demanda, a la que debe sumarse el Ayuntamiento de Elche, pues la ejecución de este proyecto permitiría la conexión en tren con nuestro aeropuerto, y mejoraría la calidad de toda la conexión ferroviaria Alicante-Murcia”, incide Navarro.

Propuesta de acuerdos

El portavoz popular ha recordado que la provincia de Alicante es por tercera vez consecutiva la que menos inversión recibe de los Presupuestos Generales del Estado y la quinta que más aporta. “Es necesario poner fin a este desprecio del Gobierno de España a la ciudad de Elche, que se materializa, entre otros aspectos, en la desatención a nuestras conexiones ferroviarias, y por ello proponemos al pleno los siguientes acuerdos: Instar al Gobierno de España a llevar a cabo las inversiones necesarias para la modernización de la línea de Cercanías C-1 que une Alicante, Elche y Murcia; solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y al Ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que la tramitación del proyecto de la Variante de Torrellano se realice por el procedimiento de urgencia; y exigir al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible (Óscar Puente) una reunión urgente con el alcalde de Elche para abordar las necesidades de la ciudad en materia de conexiones ferroviarias".