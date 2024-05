Una joya del Palmeral degradada

Las prisas por ir a trabajar, coger el autobús o acudir al instituto dejan poco tiempo para recapacitar sobre el estado en el que se encuentra la vía pública por la que se transita a diario. La Avenida de Alicante es una de las principales arterias de Elche que conectan Altabix con el centro y seguramente muchos de quienes pasan por ella se habrán topado con el huerto Villa Carmen, en las inmediaciones del colegio Jesuitinas. Pese a ser uno de los huertos históricos más grandes de la ciudad, con más de 36.000 metros cuadrados, está poco promocionado y degradado.

Es más, es muy probable que quienes no son asiduos a adentrarse en zonas verdes como esta contemplen desde el murete que lo contornea, día tras día, bolsas de patatas fritas tiradas por el suelo, algún botellín de cerveza, palmas secas o incluso la caja de helados que alguien abrió y nunca se tomó la molestia de tirar a la papelera. Son solo algunos ejemplos de restos que se pueden encontrar en este huerto y que no invitan a disfrutar de su majestuosidad.

Voluntariado

El Ayuntamiento ha organizado algunas batidas para que voluntarios retiren la basura, una medida con buenas intenciones que no termina de suplir las carencias de la administración para tener a punto este y otros espacios protegidos por la Ley del Palmeral como l’Hort del Gat, muy próximo.

Canalizaciones rotas en los caminos del huerto Villa Carmen de Elche / Matías Segarra

Así lo entiende Marta Ruiz, una de las vecinas de la zona. Lamenta que, pese a que el huerto ha tenido temporadas peores, faltan medios para revitalizarlo. Ya no sólo se refiere a la basura, si no a que hay canalizaciones de agua en mal estado, caminos poco adecentados y con falta de accesibilidad para mayores y personas con movilidad reducida. José Delgado comparte este malestar y critica que los bancos están viejos y que falta iluminación, lo que hace que el espacio no sea apetecible a ciertas horas por la baja visibilidad.

Sin techo

Al ser un huerto poco frecuentado también se ha convertido en refugio de alguna persona sin techo y toxicómanos que se esconden entre las palmeras. Desde la Fundación Conciénciate sostienen que no tienen localizado este lugar como zona habitual de pernocta por tratarse de zona de huerto muy extensa donde «es muy difícil encontrar a personas que no quieren ser encontradas», explica Gorza Chazarra, presidente. Aún y así, aclara que tienen registradas a personas en huertos cercanos, pero son casos minoritarios. Desde la Asociación Vecinal Barrio Obrero de Altabix afean que el estado de abandono en este huerto es extrapolable a otros como el de Montenegro y trasladan que una de las quejas que más reciben es la falta de poda de palmeras en zonas verdes.

