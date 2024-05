Huelga educativa en Elche: Sindicatos desvelan que los recortes afectarán al cierre de 32 aulas

"Mira provida, una vaga educativa"; "què barbaridad, invierten en toreo y no hay Edificant" o "gastos militares para escuelas y hospitales". Estas son sólo algunas de las veinte proclamas de un cancionero que se ha diseñado este 23 de mayo con motivo de la huelga educativa contra las políticas del Gobierno autonómico de PP y Vox.

En Elche cientos de profesores y algunos progenitores junto a alumnos han secundado el parón convocado por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública para exigir una educación pública de calidad, para reprobar la llamada ley de libertad educativa y el distrito único, así como la amenaza de recortes de aulas que la organización ha cifrado este jueves en 32 unidades de Primaria e Infantil en Elche.

La Plaça de Baix llena durante la protesta educativa este jueves en Elche / Áxel Álvarez

70% de profesores se suma a la huelga

Según el colectivo y los sindicatos el 70% del profesorado se ha sumado a la huelga, una cifra que dista de la ofrecida por la Conselleria de Educación que establece que el seguimiento ha sido del 17,70% en los colegios e institutos de la provincia, según ha trasladado el Ejecutivo autonómico a este diario con base a la información que han aportado los centros.

Lo cierto es que había colegios e institutos en los que la mayoría de docentes han permanecido en las aulas para adelantar trabajo de cara al viernes porque no había clases, o no han querido acudir a la huelga para que no se les repercuta en la nómina. En colegios e institutos, si bien, se han instalado pancartas en las vallas exteriores para animar a la participación.

Desde la Asociación de Directores de Escuela Pública (ADEP) exponen que el seguimiento de la huelga ha sido muy desigual. De 23 centros encuestados sólo en tres de ellos había más de 20 profesores en huelga, un colegio con entre 16 y 20 docentes. Si bien, en el 35% de los colegios como máximo han ido cinco profesores a la huelga.

"Condiciones muy precarias"

"Tenemos condiciones laborales muy precarias, mucha burocracia que impide desarrollar la labor pedagógica, tenemos falta completa de sensibilidad de la Conselleria de Educacióna las enfermedades psicosociales y al tema de agresiones de profesorado y salud laboral", denunciaba Leo Pomares, responsable de Educacion de Comisiones Obreras y portavoz de la plataforma de la plataforma.

En este sentido Lola Salazar, del sindicato STEPV, señaló que es urgente un protocolo de agresiones contra el profesorado y un plan de salud mental. Sobre el cierre de aulas en Elche señalan que se están cerrando aulas en el nuevo proceso de admisión tanto en Infantil y Primaria. Al hilo, criticó que se están notando recortes en el Plan Edificant para la rehabilitación y construcción de nuevos centros".

Una pancarta contra los recortes educativos en un centro al que sí que han asistido alumnos en Elche / Áxel Álvarez

Sobre el distrito único, entienden que "segrega" y "provoca que haya un tránsito bestial de movilidad en las poblaciones generando un problema de tráfico y provocará que se cierren aulas de pública y se crearán centros de primaria y segunda categoría y esto va a provocar un descenso de contratación en la pública y aumento de ratio puesto que a la enseñanza privada y concertada no reciben tanta matricula sobrevenida ni atienden a tantos chavales con necesidades"

Profesores y alumnos hablan

Víctor Ros Carrillo, profesor del IES Pedro Ibarra, espera con la huelga "romper con recortes" y con políticas en contra del valenciano como lengua vehicular. En relación a su centro detectan que la instauración del distrito único agravará la situación "porque va a crear centros de primera de categoría y de segunda y eso generará que haya institutos que se conviertan en guetos".

Esther Cantó Pérez es profesora de inglés del instituto Vinalopó de Novelda. Quería estar en el encuentro para defender el valenciano, "y recortar las ratios no otras cosas". Resaltaba que en la Escuela Oficial de Idiomas de su municipio también se recortarán varias unidades "y no me gusta eso".

Eva Alba, docente de inglés del IES Carrús lamentaba que están subiendo las ratios "cada vez hay más alumnos con necesidades específicas y no podemos hacer nada para cubrir y tardan cada vez más en mandar un compañero para sustituir lo que dificulta el aprendizaje de los alumnos". La profesional criticaba también que se están dando recursos a la concertada "para quitárselo a la pública cuando estamos desbordados"

Carteles en un colegio de Elche este jueves incentivando la participación en la huelga educativa / Áxel Álvarez

María Hernández, del CEIP Cuba de Torrevieja, sostenía como primera demanda que no se reduzcan aulas. "Es importante dignificar nuestro trabajo y seguir trabajando por nuestros derechos que son los derechos de los niños y la educación", aseveraba.

Josep Escrivano, de la associació cívica per la llengua 'El Tempir' exigía respeto y dignificar la enseñanza en valenciano, por lo que decía bien alto "no" al futuro modelo de sistema de pluringüismo que quiere impulsar PP y Vox, que lo ha definido como un "golpe" a la vitalidad de la lengua en la enseñanza. En segundo lugar reclamaba soporte a las escuelas oficiales de idiomas porque valoran que los recortes en profesorado "son inaceptables". Por otra parte el portavoz del colectivo destacaba la urgencia de mejorar las condiciones laborales del profesorado.

Profesores, padres y alumnos durante la huelga educativa en Elche este 23 de mayo / Áxel Álvarez

Helena Penalva Marín, alumna del IES Misteri d'Elx, quería acudir a la huelga, e incluso participó a través del megáfono para que se mejoren las ratios en las aulas y que no haya clases con 40 alumnos, ya que entiende que este modelo irá en contra del aprendizaje.

Servicios mínimos en las aulas

La Conselleria de Educación ha garantizado servicios mínimos en los centros educativos en los centros públicos de titularidad de la Generalitat para garantizar el derecho a la educación del alumnado.

De este modo, en todos los centros deberá haber una persona responsable miembro del equipo directivo, con exclusión de actividades lectivas. Además, en los centros de Educación Infantil y Primaria, se contará con un maestro por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.

Por su parte, en los centros de Educación Infantil deberán estar presentes dos educadores cuando el centro tenga cinco o menos unidades, y tres en el caso de más de cinco unidades.

En los centros específicos de Educación Especial se contará con la presencia de dos educadores de educación especial por cada cinco unidades.

Asimismo, los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas de idiomas y enseñanzas artísticas habrá un profesor o una profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.

Por último, en los centros de enseñanza con internado, además de los servicios establecidos de acuerdo con la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de los días festivos.

Estos servicios mínimos se han establecido con la finalidad de evitar cualquier tipo de incidencia y de garantizar el derecho a la educación del alumnado, reconocido expresamente como derecho fundamental en el artículo 27 de la Constitución Española.

Seis municipios

Las movilizaciones comenzaron a las 9.30 horas. En Alicante partió desde el instituto Cap de l'Horta hasta el IES Radio Exterior. A las 12 horas se sucedió una concentración frente a la Dirección Territorial de Alicante y a las 18 horas partirá la marcha general desde las escaleras del IES Jorge Juan hasta la Casa de las Brujas (Dirección Territorial de la Presidencia de la Generalitat en Alicante).

A ella se sumarán las comunidades educativas de los distintos colegios e institutos que secunden la protesta, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Enric Valor, la Escola Valenciana, así como los sindicatos Stepv, Comisiones Obreras y UGT, además de una nutrida representación de formaciones de la izquierda, como son PSOE, Compromís, Esquerra Unida y Podemos.

Para este 23M en Elche, TorreviejaAlcoy y Dénia también se han organizado concentraciones frente a sendos ayuntamientos a las 11 horas, mientras que en Petrer se hará lo mismo a las 12.30 horas en el Parc 9 de Octubre.