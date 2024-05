El PSOE critica que el alcalde de Elche solo haya ejecutado el 0,27 % de inversión en el primer trimestre

El PSOE cree que invertir en el primer trimestre de 2024 solo 155.340,77 euros no le da al alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), para echar cohetes, más bien todo lo contrario porque la cifra supone un 0’27% de ejecución en inversión. Fue la concejala Patricia Macià, quien el pasado mandato gestionó el área de Hacienda, quien hizo un balance de en qué se está gastando el equipo de gobierno el dinero de los ciudadanos para llegar a una conclusión, «tenemos un alcalde con mucho autobombo, farolas, flores, cortinas y desayunos, pero con una gestión deficiente».

La socialista hizo estas declaraciones con documentos en la mano, los mismos que se verán en el pleno del próximo lunes. «Hace un par de días compareció el concejal de Hacienda (Francisco Soler) para hablar del préstamo que van a pedir, pero no habló de los expedientes que van a ir al pleno, quizá es por no ponerse de color rojo por la vergüenza que le puede dar, trasladar datos como la ejecución del presupuesto a 31 de marzo», sentenció la edil, como una premonición de lo que ya se anuncia como otro tenso debate con su sucesor en el área fiscal el próximo lunes.

Más gastos en dietas y locomoción y bajas de subvenciones culturales La edil dijo que el equipo de gobierno ha realizado una modificación por transferencias entre partidas de 181.000 euros el 29 de abril en la que se suben 12.000 euros las «dietas miembros Corporación» y «Gastos locomoción miembros Corporación» y se dan de baja «Convenio Sense Barreres», de 3.000 euros, «Subvención Sala La Carreta Centro Títeres», de 15.000 euros; o baja 2.000 euros la subvención a la asociación cultural «Cocina del Infierno de Torrellano». Se dan de baja dinero de otras partidas de las que vamos a preguntar el porqué algunas se han eliminado y otras se dan de baja parte del importe». En la sesión, según el PSOE, también se dará cuenta del informe anual de reparos y omisión de la función interventora de 2023. Fueron 24 los expedientes que se remitieron al Tribunal de Cuentas, cuyo coste es de unos 3’1 millones y «están justificados por los técnicos». m.alarcón

Datos

«PP y Vox han ejecutado en materia de inversiones durante el primer trimestre del año 155.340’77 euros de 57 millones de euros a esa fecha. Vamos, para no salir a la calle en un mes. Y, según los datos que tenemos, en los primeros tres meses, tienen una inversión adjudicada del 2’68 %, es decir, 1’5 millones». Para la socialista, es entendible que el responsable de Hacienda, o el propio alcalde «oculten estos datos porque no sabrían cómo explicar el desastre de gestión que están haciendo en materia de inversiones» en nuestro municipio. E insistió en la idea de que Ruz es un regidor más preocupado por la forma que por el fondo en la gestión. «Tenemos un alcalde con mucho autobombo, mucho anuncio, mucho vídeo, muchas farolas barrocas, árboles y flores, cortinas tipo Versalles, protocolo pomposo y grandes desayunos a costa del dinero de todos, pero lo que subyace en todo esa ornamentación y comunicación avasalladora, es que su gestión en inversiones reales para la ciudad es un 0’27 %, un muy deficiente. Traducido en términos educativos, es como ir a hacer un examen y poner solo bien el nombre». Maciá comparó estas cifras con las del año pasado, con la gestión del gobierno socialista.

Las cuentas van al pleno del próximo lunes / Áxel Álvarez

«El equipo de gobierno del PSOE ejecutó en el primer trimestre un 2’79 %, es decir, 1’8 millones de euros y adjudicó un 13’23 %, es decir, 8’6 millones de euros, cifras que superan con creces las de PP y Vox. Esta es la realidad que no se asemeja a la que vende el señor Ruz. Es como un trampantojo: algo que parece lo que no es. Vende con mucha verborrea y un exceso de seguridad algo que luego, la realidad de los números, dice que es un engaño». Añadió que a fecha de 17 de mayo, solo un 5,4% está ejecutado. El capítulo de inversiones es de casi el doble y la ejecución es de 4’6 millones de euros, un 5’4 %. El PSOE ya no tiene la culpa de esto».