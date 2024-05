Xavier Marcet, consultor: "A ChatGPT le preguntaremos por las sugerencias de tratamiento a partir de resultados clínicos"

Consultor en estrategia, innovación y transformación de organizaciones con más de 15 años de experiencia, Xavier Marcet participa este lunes, 27 de mayo, en la jornada Innova Summit que organiza la Fundación ISABIAL en el Hospital Doctor Balmis de Alicante. “La estrategia son las personas” es el título de la charla que dará a las 11.40 horas en el salón de actos del centro hospitalario a personal investigador y sanitario, así como a representantes de los parques científicos de la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche. La entrada es libre hasta completar el aforo.

¿Con qué intenciones llega a Alicante? ¿Qué objetivos se marca con su charla “La estrategia de las personas”?

En el momento en el que vivimos, con un contexto marcado por la tecnología, lo que pretendo es recordar que no hay ninguna tecnología, ningún proyecto, ninguna idea, que no tenga patas. Lo que es determinante son las personas, tener claro que la estrategia reside en las personas. Lo que propongo, insisto, no es otra casa que hacer una síntesis para decir que lo importante son las personas.

"No hay ninguna tecnología, ningún proyecto, ninguna idea, que no tenga patas. Lo que es determinante son las personas"

Basándose en su amplia experiencia como consultor. ¿Cómo diría que pueden las instituciones de investigación sanitaria y biomédica, como Isabial en Alicante, integrar mejor a las personas en sus estrategias?

Hay algo que para mí es fundamental en un entorno hospitalario, y me refiero a que las posibilidades de innovación son muchas. Primero, está toda la dimensión clínica, que tiene que ver con ayudar, con todas las posibilidades que tiene un hospital. Por ejemplo, con los ensayos clínicos. Con todas las potencialidades que tienen los fármacos, las soluciones... En segundo lugar, está la necesidad de gestionar una comunidad compleja. Esa comunidad compleja, básicamente, supone que somos capaces de atender la centralidad del paciente desde perspectivas distintas. Y, en tercer lugar, si somos capaces de generar una lógica distinta de atender a los pacientes, sabiendo que cada vez van a tener más información. El ChatGPT no solo nos va a valer para saber qué películas ponen en el cine. No solo vamos a preguntar por nuestros síntomas. Vamos a preguntar a partir de determinados resultados clínicos por las sugerencias de tratamiento. Hay muchos elementos a innovar, y todos ellos están liderados por personas. Es evidente que aquí la tecnología y la ciencia van a jugar un papel importantísimo. Quiero reivindicar el papel fundamental de las personas.

Mejorar la salud

¿Considera peligroso que los ciudadanos utilicen la Inteligencia Artificial para resolver sus consultas médicas?

Peligrosa es la ignorancia. Y también es peligroso infantilizar a toda la población. Nuestra labor es ayudar a poner todas las cosas en contexto, y creo que, en ese sentido, necesitamos entender que el contexto va a cambiar, y que tenemos que ser capaces de llevar todas estas herramientas a la positividad, a que realmente nos ayuden a mejorar la salud de los ciudadanos. Esto no se resuelve simplemente con desaconsejar su uso. Debemos ir más allá. Positivizar su uso. Tenemos que entender que la solución no es olvidarnos de que esto existe, ni infantilizar a todos los ciudadanos, ni dejar la vida libre a una lógica que nos puede llevar a aumentar muchos problemas, cuando, por ejemplo, las personas se autodiagnostican, se autotratan… Tenemos que encontrar una posición de equilibrio en este nuevo paradigma, y esto requiere de soluciones nuevas. Que quede claro que no estoy a favor de señalar a la población de un modo muy infantil. No debemos generalizar.

"La solución no es olvidarnos de que esto existe ni dejar la vida libre a una lógica que nos puede llevar a aumentar muchos problemas, cuando, por ejemplo, las personas se autodiagnostican"

¿Qué tendencias emergentes cree que influirán en la gestión del personal en las organizaciones de investigación y asistencia sanitaria? Digitalización, inteligencia artificial… Teniendo en cuenta que usted viene a Alicante desde Barcelona donde cuentan con fundaciones como, por ejemplo, la de Vall d'Hebron.

El impacto de la inteligencia artificial en la salud será muy alto, pero no para sustituir a las personas. Será muy alto para poder tener mejores vectores para el diagnóstico, guías clínicas mucho más dinámicas para sugerir tratamiento… Y creo sinceramente que podremos pensar en que todo esto deberá liberar tiempo para las cosas. Una de ellas es la liberación de tiempo para atender a los pacientes y otra, para la investigación sanitaria y biomédica.

Ciencia y sanidad

Vivimos una época en el sector científico y sanitario en el que ya se vislumbra a medio o largo plazo un importante relevo generacional. ¿Qué características definen a un líder o jefe de grupo de investigación o servicio que pone a las personas en el centro de su estrategia?

La clave está en crear una cultura de sustitutos. Crear una cultura de sustitutos hace ecosistema. No pensar en sustitutos hace “egosistema”.

Entonces. ¿Lo que propone es fomentar la capacidad de futuros líderes desde el primer día en el que empiezan a trabajar?

Crear personas, dejar espacio. Mi filosofía es crecer dejando crecer. Dejar este espacio de crecimiento a las personas, que es donde, sinceramente, hay una gran necesidad para poder desarrollar este tipo de culturas. Insisto: crecemos porque hacemos crecer a los demás. Bajo mi pensamiento, cualquier persona tiene que empezar a pensar en su legado, y haber creado personas que sean capaces de continuar con determinadas investigaciones, con determinadas formas de tratar a los pacientes. En definitiva, con determinadas formas de entender la medicina.

Expertos

Revisando su bibliografía llama mi atención una de sus frases que dice así: “Tenemos empacho de expertos, pero falta de sabiduría”. ¿Qué es lo que nos quiere decir?

Creo que hay una cosa, que es muy importante, y es que para ser un experto tienes que haber echado muchas horas, pero también necesitamos sabiduría. Por este motivo, necesitamos personas que tengan mucho conocimiento, pero, a la vez, humildad y generosidad. La humildad tiene que ver tu capacidad de escuchar a los demás, sobre todo, de escuchar lo que no te dicen. La generosidad es compartir tu tiempo, que es aquello que menos tienes.

“Los líderes no son máquinas expendedoras de motivar”. Esta es otra de sus frases que llama mucho mi atención porque vivimos una época llena máquinas de vending...

Liderar no es tanto, digamos, pensar que nuestro trabajo es motivar a las personas. Que las personas vengan motivadas, va en la responsabilidad de cada uno. El papel del liderazgo es un poco más complicado. Lo que les vengo a decir es que en organizaciones donde siempre hay límites, porque en todas las organizaciones hay límites, los líderes sean capaces de no desmotivar a todos aquellos que tienen un alto compromiso.

¿Cuál debe ser la actitud de un buen líder? Deben ser duros, severos, laxos… ¿Cómo se motiva más y mejor?

La forma natural de motivación siempre es el ejemplo. Es la única vía en la que uno puede contagiar a los demás determinados valores, determinadas formas de hacer… Determinadas formas de esfuerzo que hay que poner.

Cultura de las personas

Cree usted que en una fundación de investigación como la de Isabial, en un departamento de salud como el de Alicante-Hospital General…, ¿es posible mantener una cultura centrada en las personas en épocas de crisis o cambio?

Es fundamental. Lo único que tenemos son las personas. Es evidente que, por suerte, tenemos instituciones, datos, metodologías, pero, al final, todo se sustenta en las personas. Y por lo tanto creo que sí, es posible.

Otra de sus frases dice así: “Pensar se piensa solo, razonar se razona en equipo" ¿Cuál es su mensaje?

Las reuniones que nos van bien son las reuniones a las que vamos pensados. En ese sentido, se puede leer uno de mis artículos llamado “Trabajadores del pensamiento”, en el que defiendo que en este contexto de inteligencia artificial la diferencia serán las personas que sepan pensar, y no las que sepan mimetizar. Las personas que mimetizan lo que hacen es dejarse llevar por la tecnología.

