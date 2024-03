«El liderazgo femenino aporta valores clave para favorecer la organización»

¿Qué le motivó a dedicarse al ámbito de la alimentación y de la restauración para colectividades?

Desde pequeña he estado rodeada de todo lo relacionado con la hostelería, en todos sus aspectos, hoteles, restaurantes, cafeterías y desde los últimos 45 años nos hemos dedicado a colectividades. Mi padre Max Botella fue referente importantísimo para mí desde pequeña, y su figura, fue motivo de crear una vocación en mí, siempre siguiendo su ejemplo, en el que habitaban valorares tan importantes como la responsabilidad y el tesón, y la satisfacción de poder innovar y crear un entorno de trabajo mejor a todos los profesionales del equipo.

¿Cuál es su visión sobre la importancia de la alimentación saludable en el entorno escolar y su impacto en el desarrollo de los niños y jóvenes?

Mi visión es entender la alimentación saludable de los más pequeños como un derecho, derecho al que no pueden renunciar y sobre todo tenemos que respetar y fomentar. ¿Queremos niños y niñas felices? Es uno de los beneficios de seguir una alimentación saludable, siempre junto a un estilo de vida saludable. Y si nosotros, los mayores también queremos serlo, pues debemos predicar con nuestro ejemplo.

Queremos que por las mañanas lleguen a la escuela llenos de energía, pues deben habituarse a desayunar, todos los días, y de forma saludable, que además les ayudará a rendir mejor y sobre todo con la familia, todos juntos, compartiendo esas primeras horas del día. Queremos lo mejor para ellos, ¿verdad?, pues no debemos dejar de ofrecerles un mínimo de 5 raciones de fruta y verdura al día, y todos los días. Todo son beneficios, y es fácil, se trata de crear hábitos saludables, y si empezamos desde pequeños, más fácil todavía. En esto de la alimentación, no hay excusas, no podemos buscar sustitutivos rápidos por falta de tiempo. En COES lo vemos así y así lo hacemos cada día para los escolares, jóvenes y adultos que confían en nosotros.

¿Qué acciones considera que son necesarias para fomentar la igualdad de género en el entorno empresarial?

A lo largo de los últimos 50 años, hemos avanzado mucho en igualdad, pero aún queda mucho por hacer. La mujer está preparada para todos los ámbitos laborales, como se demuestra en el tanto por cien de mujeres que hoy en día estudian en la universidad, en carreras, y que años atrás era impensable, porque no encontraban salida en el mercado laboral. El hándicap más importante que tiene una mujer es la conciliación de trabajo y familia, hasta que no se iguale en la sociedad este porcentaje, la mujer tendrá que seguir eligiendo a qué atender y eso le restará efectividad laboral.

¿Qué aporta el liderazgo femenino a las empresas?

El liderazgo femenino aporta principalmente diferentes y variadas visiones a la hora de liderar un proyecto. La sensibilidad y la empatía en la comunicación con los trabajadores, es un valor a añadir. La protección innata como mujer nos enriquece y aporta beneficios y es clave para aumentar la productividad y favorece la organización.

Pienso que los éxitos de una empresa no deben ser valorados por si los dirige una mujer o un hombre, sino por lo que aportan para mejorar nuestra sociedad, y en este reto somos imprescindibles.

¿Cuál ha sido su experiencia en la conciliación de la vida laboral y personal?

Mi experiencia en la conciliación de la vida laboral y personal, sinceramente ha sido ardua y gratificante. Mi padre se fue siendo yo muy joven y tuve que responsabilizarme de nuestra empresa COES, con todo lo que lleva diariamente la atención de dirigir una empresa con cientos de trabajadores, proveedores, bancos...Todo esto combinado con mi familia, tres hijos y las tareas diarias de cualquier familia.

Yo me dije, «tú puedes». La ilusión, el deber que tenía por seguir el trabajo al que había dedicado mi padre toda su vida, me ayudó a seguir su ejemplo. Como él decía a menudo, «nos levantamos cada día para seguir un camino de servicio», así que me lo propuse y «yo pude».