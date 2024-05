La Policía Local de Elche detecta en el aeropuerto un taxista drogado sin tarjeta identificativa

Tres mil dos euros es la multa impuesta hace unos días en el aeropuerto internacional Alicante Elche Miguel Hernández al conductor de un taxi foráneo que dio positivo en cannabis y cocaína. Además, carecía de la llamada tarjeta identificativa; es decir, que no podía mostrar su relación laboral con el vehículo que conducía.

Fue un control aleatorio de la Policía Local de Elche el que permitió detectar al taxi, procedente de la Vega Baja, que estaba procediendo a un servicio. Estos vehículos de otras localidades, como le ocurre a los VTC, tienen la obligación de tener un contrato previo con el cliente para recoger pasajeros en la terminal. A diario son decena de vehículos de transporte de pasajeros los que se trasladan al aeropuerto para realizar estos servicios, lo que ha supuesto también la aparición de la picaresca. Es decir, no tienen contrato con nadie pero acuden por una supuesta negociación previa pero de la que no dan cuenta y no se ha certificado a través de una página oficial.

Turismo

La mayoría de estos casos se está dando, principalmente, entre VTC, según fuentes consultadas por el diario. Precisamente la administración y las empresas turísticas esperan desde hace meses que estos vehículos reduzcan los graves problemas que se producen en la terminal por la falta de taxis suficientes. En cualquier caso, el tema es un conflicto permanente al que nadie le encuentra una solución.

Imagen de las redes sociales de la Policía Local de Elche sobre el incidente / INFORMACION

El control policial, que no se efectúa a diario, sino de forma esporádica, dio el alto al vehículo y solicitó la documentación al profesional que lo conducía. Este negó que tuviera encima la tarjeta identificativa, lo que era una infracción grave, de ahí la multa. Los agentes procedieron a realizar unas comprobaciones del resto de documentación y al mismo tiempo sospecharon del estado que presentaba, por lo que fue sometido a un control de drogas, algo que pasa más veces de las que pensamos entre los profesionales del transporte público para garantizar que vayan en condiciones. Hace algunos meses, en Elche, se detectó en un control por sorpresa, del que había sido informada la empresa concesionaria previamente, a varios conductores de autobuses que dieron positivo en drogas mientras estaban al volante.

Más multas ese día

El resultado fue positivo en dos sustancias, cannabis y cocaína, por lo que se procedió a la inmovilización del vehículo y a su retirada al depósito municipal hasta que demuestre que tiene la licencia en vigor. Según explica la Policía Local, ese mismo día cayeron más multas, tanto a taxis de otras poblaciones, que carecían de la certificación previa de estar realizando un servicio previamente pactado y que como destino solo puede tener el municipio donde se tiene expedida la licencia del vehículo, y de VTC que intentan también burlar los controles en busca de alguna sabrosa carrera.

Hace un mes, en otro control, la Policía Local sanción a otros conductores de taxis y de VTC con multas que en un caso alcanzó los 4.001 euros.