En guardia contra los problemas de salud mental en los jóvenes en Elche

La pandemia de covid acabó afectando de una manera o de otra a toda la sociedad. Sin embargo, si hubo un colectivo que se vio especialmente golpeado social y psicológicamente, ese es el de los jóvenes. Así lo han venido resaltado informes y estudios de instituciones varias, que, a la sazón, apuntan a la necesidad de implementar políticas públicas dirigidas a mejorar la salud mental y, en particular, a desplegar actuaciones de prevención dirigidas en especial a menores de 30 años. Y eso es lo que ha hecho precisamente el Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Juventud, con el servicio de prevención e intervención en salud mental dirigido a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 30 años y sus familias, que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos después de que se haya adjudicado el contrato a Neural el pasado mes de marzo por un año, prorrogable por tres más, por 93.000 euros anuales.

Acoso escolar

El plan gira en torno a sesiones familiares y grupales, talleres, tertulias, actividades lúdicas y recreativas, y un teléfono de atención a los jóvenes y a sus familias. Todo con cuatro focos muy definidos: educación en hábitos saludables para prevenir e intervenir en los problemas de salud mental en los jóvenes, prevención del acoso escolar, educación en salud mental y afectivo-sexual, y diversidad corporal y funcional. Para ello, el equipo dispone de cinco profesionales: dos psicólogos, un educador social, un terapeuta ocupacional y un administrativo.

Con las familias

El programa, en este sentido, se desarrollará en la sede de la Concejalía de Juventud y los centros juveniles, así como en los institutos de Secundaria de Elche. De hecho, el primer paso que va a dar la empresa adjudicataria es hacer una planificación y detectar las necesidades planteadas por los jóvenes y adolescentes, sus familias, los orientadores de los centros educativos, los monitores de los centros juveniles y el equipo de la concejalía.

María Bonmatí, en una visita al centro juvenil de La Llotja este mismo jueves, para conocer las necesidades de los jóvenes. / Áxel Álvarez

Por el momento, ya ha habido una primera puesta en común y, con carácter inminente, comenzarán las reuniones con los centros educativos, para evaluar qué necesidades tiene cada uno de ellos. «Hay un marco general, pero cada instituto tiene sus necesidades y, por eso, es muy importante hablar con los orientadores de los centros para analizar en qué aspectos hay que incidir más», señala la edil de Juventud, María Bonmatí.

Intervención y evaluación

A partir de ahí, llegará la etapa de intervención, a través de esos talleres, sesiones grupales y actividades lúdicas, a los que se les debe dar un seguimiento para verificar si están cumpliendo con su cometido. «No se trata de impartir una charla y ya. Es necesario que haya un seguimiento para conocer las necesidades en cada momento», apunta Bonmatí, que destaca que «es un proyecto pionero para un ayuntamiento y lo consideramos necesario, porque una de las principales causas de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Por eso, hay que apostar por la prevención en salud mental, más cuando hay familias que no tienen recursos o no son capaces de identificar estas situaciones».

Herramientas

De ahí que lo que se busque en ese programa sea incentivar hábitos saludables de alimentación y ejercicio físico; impulsar dinámicas grupales para trabajar la asertividad, la autoestima y la imagen corporal; proporcionar herramientas que les permitan reconocer qué es violencia y acoso escolar; dotarles de estrategias para la resolución de conflictos de forma positiva y para tener una comunicación sana dentro de su familia y en su grupo de iguales; proporcionar una formación afectivo-sexual libre de estereotipos sexistas que contribuya a una educación para la igualdad entre mujeres y hombres; impulsar los cambios sociales necesarios para la erradicación de los estereotipos existentes en la población hacia personas con prácticas y orientación sexual diferentes, previniendo el desarrollo de comportamientos violentos y homófobos; o fomentar el uso responsable de las tecnologías e incluso que sean capaces de saber cuándo están ante fake news.

No hay terapia

La concejal, en esta línea, incide en que «no es un programa de terapia, sino de prevención y acompañamiento que ayude a mejorar las competencias de los adolescentes y los jóvenes». Eso, a efectos prácticos, implica que, si es necesario, se derivará a las personas que lo necesiten al servicio que corresponda.

En última instancia, señala, de lo que se trata es de potenciar la red de apoyo a los adolescentes y a los jóvenes, de manera que se reduzca la tasa de fracaso escolar, de exclusión social, inadaptación psicosocial, absentismo escolar, adicciones y problemas familiares.

Con ello, además, se da respuesta a las reivindicaciones que plasmó este colectivo en el Plan Joven 2021-2025, aprobado por el pleno en julio de 2021. Un documento en el que los menores de 30 años plantearon la necesidad de implementar un proyecto de apoyo psicosocial con grupos y participación de las familias, tanto en centros educativos como juveniles, y también pusieron el acento en el desarrollo de protocolos para la derivación a los servicios de apoyo en salud y bienestar psicosocial. Eso acabó cuajando en un informe de necesidades en 2022, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha acabado cuajando el proyecto en el Ayuntamiento de Elche.

Bonmatí: «Debemos estar en contacto continuo con los jóvenes» La concejal de Juventud, María Bonmatí, subraya que «los adolescentes y los jóvenes son el futuro. Por eso, tenemos que cuidarlos y estar en contacto continuo con ellos para saber cuáles son sus necesidades». La edil, en este sentido, afirma que su objetivo es darle contenido a este departamento y, como primer paso, recuerda, los siete centros juveniles abrieron sus puertas en marzo, tras casi tres años cerrados. «Es una forma de ofrecerles alternativas de ocio saludable y formación», destaca Bonmatí, que este mismo jueves estuvo en el de La Llotja.

