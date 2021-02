Con la paella no se juega. Y es que si hace unos días el chef Dabiz Muñoz sorprendía con su receta "a la madrileña", ahora una señora se ha hecho viral al comentar en clave de humor un vídeo viral publicado en TikTok en el que realizan el popular plato valenciano de una forma muy peculiar.

La receta que se ha viralizado en la red social comienza con mal pie. Y como ya se sabe, lo que mal empieza, mal acaba. Las cocineras echan un puñado de especias en la paellera en el fuego, lo que provoca que éstas se quemen y no le den el sabor apropiado. "Vas mal: se ponen después del sofrito, la paprika se echa en otro momento", señala por su parte la mujer que reacciona al vídeo y comienza a gritar al ver cómo echan orégano a la paella. Todo un despropósito.

Necesito urgentemente que “valencianos viendo hacer paellas” sea un género cinematográfico pic.twitter.com/2oWVdOu1Ir — juanma.fm 💆🏻‍♂️ (@juanmaafm) 28 de enero de 2021

“El fondo se saca con el sofrito que sacas con los ingredientes, no con la cúrcuma y eso. Qué empastre”, continúa añadiendo la señora. Lo cierto es que todo va de mal en peor y llega su momento cumbre cuando las cocineras añaden cebollas, pimiento y... ¡Hasta zanahorias! Es entonces cuando la nueva tiktoker de moda enloquece: “Madre de la virgen del amor hermoso de la Virgen de la teta a rastras. Eso no se hace en una paella... ¿Cebolla? ¿pimiento morrón? Madre mía, zanahoria... Por la virgen de la teta a rastras esto no se puede hacer en una paella, lo ve un valenciano...”.

El vídeo del sacrilegio al plato valenciano por antonomasia ya se ha viralizado y está corriendo como la pólvora por TikTok, Twitter, Instagram y Facebook, donde acumula miles de reproducciones y compartidos.