Hay quien no entiende que algunas personas elijan tratar con cariño a los animales en tiendas, bares o restaurantes. O, al menos, esa es la impresión que destila la reseña en Google que ha compartido la cuenta @soycamarero acompañando un tuit al más puro estilo Rigoberta Bandini: "¿Por qué no nací perro?"

Desde la cuenta, que se dedica a compartir experiencias de trabajadores y trabajadoras del mundo de la hostelería, se han hecho eco de una respuesta (para muchos, un 'zasca' en toda regla) a un comentario en el que el cliente insinuaba que se trataba mejor a los perros que a las personas.

"Sitio estupendo siempre y cuando seas un perrito (no raza humana). Les atienden de manera rápida y gentil (si eres ser humano no esperes el mismo trato)".

La respuesta a la "feroz" crítica, que iba acompañada de dos estrellas para puntuar la calidad del local fue mucho menos complaciente de lo que muchos clientes descontentos habrían deseado, aunque quien no sepa captar el aderezo de sarcasmo del mismo, pueda tomarse como un gesto de amabilidad lo de invitar al cliente a una experiencia tan animal como la siguiente:

"Siento que no haya sido de su agrado la situación. La próxima vez póngase de 4 patas y ladre un poco y yo misma personalmente le daré un recorte de jamón serrano".

En el comentario, la responsable del local asegura también que "no entendía muy bien el comentario". "Parece que les molesta que tratemos a los perros con cariño. Somos amigos de los peludos ya que ellos no hablan..." y finalmente, remataba el mensaje con la "invitación - zasca" en la que sugieren a los clientes hacerse pasar por perros para resultar, quizá al menos, más simpáticos.

Por qué no nací perro😅 pic.twitter.com/4lSx90a605 — Soy Camarero (@soycamarero) 16 de diciembre de 2022

"Zascas" de camareros

La publicación se ha llenado rápidamente de comentarios en las que muchos camareros y clientes han compartido su reacción y también experiencias. Y es que, si bien estos clientes se quejaban de que en el restaurante en cuestión se tratara a los perros con rapidez, trabajadores de la hostelería han confesado haber sentido, en muchas ocasiones y negativamente, que los trataban "como perros o como vacas":

"Siendo camarero me han llegado a silbar o incluso chasquear los dedos como si fuese un perro o una vaca y tener que llamarles la atención, de forma educada y civilizada. Así que esta gente que no se hagan los ofendiditos".

La respuesta de uno de los camareros al mensaje ha provocado decenas de likes:

"Una vez me pasó y me puse a buscar debajo de su mesa levantando mantel y todo. El tío me preguntó que qué hacía y yo le respondí:

-Estoy buscando al perro que estaba silbando

-Te llamaba a ti

- Que sea la última vez que lo hace, a ningún camarero le gusta

Se puso d todos los colores".

La hartura por el comportamiento de las personas se resumía bien en otro comentario: "como en casa en ningún sitio: no tengo que aguantar ni perros ni humanos". Y es que, en ocasiones, la negatividad de algunos comentarios en redes cansan más de lo que indignan.