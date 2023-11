Quizás no esté a su altura (o sí), pero Leticia Sabater se esfuerza cada año para convertirse en la Mariah Carey española. Mientras la estadounidense exprime cada año su mítico 'All I Want For Christmas Is You', nuestra Leticia lo hace cada año con un villancico diferente. Y el de este año es terrorífico. Ojo, no queremos decir con esto que sea una canción terrible, lo cual dejamos a juicio de cada uno, sino a que el videoclip tiene una temática más típica de Halloween que de Navidad.

Tras los grandes éxitos de años anteriores como 'El polvorrón' o 'Papá Noel, lléname el tanke', Leticia se atreve este año con 'Esta Navidad me comeré un pibón', una versión del célebre 'Last Christmas'. Eso sí, hay que tener en cuenta que este tema ha servido solo de inspiración, y que su versión es totalmente libre. Con algunas estrofas como: "En Insta te envié un regalo, una story rosa con un nude y un te amo" o "Last Christimas, I give you my ass", Sabater sube mucho el tono de su canción, como viene siendo habitual. Y si la letra no tiene desperdicio, el videoclip tampoco es para menos. El hilo argumental es que el Grinch quiere deshacerse de la Navidad y de la propia Leticia, después de que Papa Noel le encargue a esta entregar los regalos porque él tiene ansiedad. Sin embargo, el terror se va abriendo camino y al final vemos a una Leticia Sabater llena de heridas en modo zombie, después de que un montón de personas la hayan atacado. A pesar de todo, ella no deja de bailar en ningún momento ni pierde la ganas de comerse un pibón.