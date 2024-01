Imaginen por un momento que tienen un problema en un restaurante al que han ido a comer tranquilamente. Deciden por ello pedir una hoja de reclamaciones con el fin de reflejar su queja y, de pronto, la dueña del local intenta resolver a golpes lo ocurrido.

No podemos decir a ciencia cierta que ha sucedido, pero es lo que refleja una reseña de Tripadvisor en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria y que, seguramente, opte a reseña surrealista del año en los locales canarios.

El portal de reseñas intenta dar cabida solo a las reseñas reales, pero por el momento solo podemos recrear los hechos como lo hacen en esa reseña.

"Cuando me trajeron el plato (que enseño en la foto) tuve que hacer de tripas corazón y tratar de comer al menos algo por la vergüenza que me daba estar despreciando el plato, pues mientras me lo comía pensaba 'no vengo más a este sitio y ya está'", empieza la usuaria tras comentar que ponía una estrella porque no había opción para poner 0.

"Pedí unos huevos rotos y me trajeron una especie de puré con 1 huevo frito y jamón", desde luego en la fotografía que muestra la clienta el plato no tiene la mejor pinta posible, de eso hay poca duda.

"Esto no es lo peor, lo peor fue mi sorpresa al recibir la cuenta, la cual primero se negaron a darme habiéndome dado un papel escrito a mano. La carta indica que el precio es de 7,95 euros, sin embargo me cobran 9,95 euros", continúa la narración.

"Cuando pido una explicación me indican que no, que ese es el precio de la carta (dado que la carta donde yo vi estaba en inglés) y ellos alegan que ese precio es para los ingleses, y que para los canarios el precio es mayor", algo muy curioso y sorprendente.

"Pido una hoja de reclamaciones y se niegan a dármela, tras llamar a la policía e indicar a la dueña que tengo grabaciones de como me están negando y hablando, la dueña me empuja para dirigirse a la barra y me da una hoja de sugerencias (no de reclamación de consumo) y con burlas sabiendo que tenía que irme a trabajar me amenaza con tardar en dármela".

"Cuando la relleno, le pido que la firme y me dé la copia para yo poder dirigirme a consumo, y se niega a firmar la hoja y hacer las alegaciones oportunas, lo que sería una infracción administrativa. He tratado de contactar con las redes sociales dejando un comentario y me bloquean", termina la reseña la usuaria.

Por supuesto, de esta historia solo conocemos el punto de vista de la clienta y no de la dueña del establecimiento, que no quiso dar explicaciones. Sin embargo, algo queda claro: el restaurante se ha quedado sin una posible comensal habitual.